"Le Grand Combat : Raab vs. Halmich"

- J'explore les offres télévisées pour la saison d'automne à venir.

Après une pause de huit ans, l'animateur Stefan Raab (57 ans) fait son retour sur le devant de la scène le 14 septembre. Pour la troisième fois, il montera sur le ring contre l'ancienne championne de boxe Regina Halmich (47 ans). Elton (53 ans) sera le maître de cérémonie, tandis que Frank "Buschi" Buschmann (59 ans) commentera l'événement. Le combat très attendu entre Raab et Halmich sera diffusé en direct sur RTL. On prévoit seulement 15 000 spectateurs pour assister à cette confrontation au PSD Bank Dome de Düsseldorf.

"La Tanière des Lions"

Diffusée pour la première fois sur VOX en 2014, "La Tanière des Lions" est l'adaptation allemande de la série britannique "Dragon's Den". Dans chaque épisode, des entrepreneurs présentent leurs produits dans l'espoir d'obtenir le soutien d'un investisseur. Judith Williams (52 ans) reprendra son rôle régulier pour la 16ème saison à venir (chaque lundi), tandis que deux des lions originaux, Frank Thelen (48 ans) et Jochen Schweizer (67 ans), feront également leur retour pour l'épisode anniversaire.

"Le Concours des Talents Extraordinaires"

Prévu pour l'automne 2024, ce concours de talents sera présenté par Katrin Bauerfeind (42 ans). Le concept ? Cinq célébrités doivent créer leurs mini-shows uniques basés sur les suggestions des enfants dans chaque épisode. Le premier des quatre épisodes sera diffusé sur ProSieben à 20h15 le 17 septembre (simultanément sur Joyn).

"Qui Sabote Mon Show ?"

Le quiz "Qui Sabote Mon Show ?" fait son retour le 8 septembre (chaque dimanche à 20h15 sur ProSieben, une semaine avant sur Joyn) pour sa 8ème saison. La saison 7 opposait Joko Winterscheidt (45 ans) à Klaas Heufer-Umlauf (40 ans), Sarah Connor (44 ans) et Lena Meyer-Landrut (33 ans). Cette année, Nina Chuba (25 ans), Kurt Krömer (49 ans) et le podcaster Tommi Schmitt (35 ans) rejoignent la compétition, ainsi qu'un invité surprise du public dans chaque épisode. Les candidats doivent faire preuve de leurs connaissances dans différentes catégories, et les finalistes s'affrontent contre l'animateur dans un combat pour la suprématie. Comme par le passé, Katrin Bauerfeind animera les rounds finals.

"L'Elite de la Chanson Allemande"

La populaire émission de casting "L'Elite de la Chanson Allemande" revient avec de nouveaux épisodes. Le jury composé de Dieter Bohlen (70 ans), Pietro Lombardi (32 ans), Beatrice Egli (36 ans) et Loredana (28 ans) a terminé les castings à Europa-Park Rust. À partir du 18 septembre, le jury, dirigé par Dieter Bohlen, recherche la prochaine superstar. Les nouveaux épisodes seront diffusés sur RTL chaque mercredi et samedi à 20h15. Cette saison comptera seulement 15 épisodes, ce qui en fait la plus courte jusqu'à présent. Seule la finale sera diffusée en direct cette fois-ci. La première sera disponible en streaming sur RTL+ une semaine avant la première diffusion à la télévision.

Nouvelle saison, nouveaux coachs : Les fameuses chaises rouges de "The Voice of Germany" accueillent de nouveaux visages. Pour la 14ème saison de l'émission musicale, Mark Forster (41 ans), Yvonne Catterfeld (44 ans) et Samu Haber (48 ans) reviennent en tant que coachs. Le quatuor est complété par le chanteur et parolier Kamrad (27 ans), qui fait ses débuts sur "The Voice of Germany". Thore Schölermann (39 ans) et Melissa Khalaj (35 ans) reviennent en tant que présentateurs pour cette saison, et les Auditions à l'aveugle commenceront le 26 septembre (chaque jeudi à 20h15 sur ProSieben, vendredis à 20h15 sur Sat.1 et sur Joyn).

La Commission a examiné la grille de programmes à venir, y compris "L'Elite de la Chanson Allemande" et "The Voice of Germany", pour garantir une saine concurrence et divertir les téléspectateurs. La Commission a également pris

Lire aussi: