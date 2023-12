Jeux olympiques d'hiver : Ce qu'il faut savoir avant Pékin 2022

Pékin deviendra la première ville à accueillir les Jeux d'été et d'hiver après ses débuts olympiques en 2008. Le mois dernier, les organisateurs ont déclaré que les préparatifs étaient "en bonne voie" pour que les Jeux se déroulent comme prévu.

Mais les choses n'ont pas été simples. Comme pour les Jeux olympiques d'été de l'année dernière, une série de contre-mesures liées au Covid-19 ont été mises en place avant les Jeux, qui se dérouleront à nouveau dans un système de "bulles" sécurisées par le Covid.

Lorsque les Jeux commenceront enfin avec la cérémonie d'ouverture le 4 février - jusqu'à la cérémonie de clôture le 20 février - près de 3 000 athlètes concourront dans 15 disciplines à travers 109 épreuves.

Pékin accueillera également les Jeux paralympiques, qui se dérouleront du 4 au 13 mars.

Les organisateurs ont l'intention de tenir Pékin 2022 dans un système en circuit fermé qui ne sera accessible qu'aux participants des Jeux - un plan qui est resté en place malgré la propagation rapide de la variante Omicron.

Comme indiqué dans le manuel des Jeux publié en décembre, le système en circuit fermé englobera les sites, les hôtels officiels et le service de transport de l'événement.

Les participants entièrement vaccinés pourront entrer dans le circuit fermé sans être mis en quarantaine, tandis que ceux qui ne sont pas vaccinés devront être mis en quarantaine pendant 21 jours à leur arrivée à Pékin.

Des exemptions médicales, examinées au cas par cas, peuvent être accordées aux personnes non vaccinées. Certains pays, comme les États-Unis et le Canada, ont exigé que tous les membres de l'équipe soient vaccinés.

Pendant les Jeux, les participants feront l'objet d'un suivi et de tests de santé quotidiens et n'auront aucun contact avec le grand public.

"La boucle est très sûre. Je dirais que c'est un endroit qu'il est très difficile de comparer à n'importe quel autre endroit dans le monde à l'heure actuelle, parce que nous avons ici une population entièrement vaccinée, souvent renforcée, qui est testée quotidiennement avec un PCR et qui vit en circuit fermé", a déclaré Pierre Ducrey, directeur des opérations des Jeux olympiques pour le Comité international olympique (CIO), à la presse le 12 janvier.

Ducrey a ajouté : "C'est précisément pour cette raison que l'on parle de circuit fermé. Cela signifie qu'il n'y aura aucun contact entre les personnes à l'extérieur et à l'intérieur de la boucle. Il a été construit pour protéger la population à l'intérieur, mais aussi la population à l'extérieur".

Si le test est confirmé positif, les participants ne pourront pas concourir ou continuer à jouer leur rôle dans les Jeux ; ceux qui présentent des symptômes resteront dans un hôpital désigné pour y être traités, tandis que ceux qui sont asymptomatiques seront transférés dans un centre d'isolement.

Le mois dernier, Huang Chun, membre du comité d'organisation local, a admis que les Jeux pourraient amener en Chine "des cas de Covid-19 ou de petits groupes d'infections", étant donné qu'"un grand nombre de personnel étranger se rassemblera, ce qui entraînera un risque très élevé de transmission".

Au cours de la pandémie, le pays a mis en œuvre une politique "zéro Covid" de tests de masse, de quarantaines étendues et de fermetures rapides afin d'éradiquer toute émergence du virus.

Les supporters pourront-ils assister aux Jeux ?

Les billets pour les Jeux ne seront pas vendus au grand public en raison de la pandémie, mais distribués par les autorités, a annoncé le 17 janvier le comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Pékin.

"Compte tenu de la situation sinistre et complexe de la prévention et du contrôle de l'épidémie [et] afin de protéger la santé et la sécurité du personnel olympique et des spectateurs, nous avons décidé de modifier le plan initial de vente de billets au public", a déclaré le comité.

Les spectateurs devront toujours "se conformer strictement aux exigences de prévention et de contrôle de Covid-19 avant, pendant et après les Jeux", a poursuivi le comité.

Cette annonce intervient après que Pékin a signalé son premier cas de la variante Omicron, hautement transmissible, le 15 janvier.

Où sont les sites ?

La capitale chinoise, Pékin, est la ville hôte officielle des Jeux, mais les sites sont répartis dans trois régions : Pékin, Yanqing - un district montagneux situé à 75 kilomètres au nord-ouest de Pékin - et Zhangjiakou, une destination de ski et de snowboard située à 100 kilomètres de Yanqing.

Sur les 13 sites accueillant des épreuves, l'un d'entre eux - l'anneau national de patinage de vitesse - a été nouvellement construit à Pékin, tandis que les sites existants ont également été rénovés pour les Jeux.

Le Stade national de Pékin, communément appelé le Nid d'oiseau, accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture.

Chacune des trois zones dispose de son propre village olympique, et les trois zones sont reliées par une ligne ferroviaire interurbaine récemment construite.

Qui sont les mascottes des Jeux olympiques et paralympiques ?

La mascotte des Jeux olympiques d'hiver est Bing Dwen Dwen - un panda vêtu d'une "carapace" de glace sur tout le corps - et Shuey Rhon Rhon pour les Jeux paralympiques, un enfant-lanterne chinois.

Bing Dwen Dwen (Bing signifie "glace" en chinois mandarin, tandis que Dwen Dwen signifie "enfant") a été choisi parmi plus de 5 800 propositions provenant du monde entier.

Le design de la "coquille" permet au panda - l'animal national de la Chine - de patiner, de faire du snowboard et de skier.

Selon le site Internet des Jeux paralympiques, Shuey est la même prononciation que le caractère chinois pour " neige ", le premier Rhon signifie " inclure, tolérer " et le second signifie " fondre, fusionner et réchauffer ".

Quelle est la controverse politique autour de Pékin 2022 ?

Les États-Unis, le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni font partie des pays qui ont annoncé un boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver.

Cela signifie que les athlètes de ces pays pourront toujours concourir à Pékin, mais qu'aucun représentant du gouvernement ne sera présent.

En décembre, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le boycott servirait de "message clair" contre le "génocide et les crimes contre l'humanité en cours au Xinjiang".

Selonle département d'État américain, jusqu'à deux millions d'Ouïghours et d'autres minorités musulmanes seraient passés par les centres de détention du Xinjiang, que le gouvernement chinois présente comme des "centres de formation professionnelle" destinés à réduire la pauvreté et à lutter contre l'extrémisme religieux.

Après l'annonce du boycott diplomatique américain, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que les États-Unis devraient "cesser de politiser le sport et d'exagérer le soi-disant 'boycott diplomatique' afin de ne pas affecter le dialogue et la coopération entre la Chine et les États-Unis dans des domaines importants".

Quant aux athlètes, les controverses entourant les Jeux peuvent poser un dilemme moral. L'année dernière, la star américaine du ski Mikaela Shiffrin, trois fois médaillée olympique, a déclaré à CNN: "Vous ne voulez certainement pas vous retrouver dans la position de devoir choisir entre les droits de l'homme, la moralité et la possibilité de faire votre travail.

Qui sont les athlètes à suivre ?

Shiffrin, qui a récemment repris le circuit de la Coupe du monde de ski alpin après avoir contracté la maladie de Covid-19, sera l'une des athlètes les plus en vue à Pékin. Lors des derniers Jeux olympiques d'hiver à PyeongChang, en Corée du Sud, elle a remporté l'or en slalom géant et l'argent en combiné alpin.

Parmi les autres visages familiers de l'équipe américaine, on trouve le snowboardeur Shaun White, qui pense que ce seront ses derniers Jeux olympiques, la médaillée d'or de 2018 en halfpipe Chloe Kim - la plus jeune femme à remporter une médaille d'or olympique en snowboard - et le populaire patineur artistique Nathan Chen.

Le Japonais Yuzuru Hanyu, double médaillé d'or en patinage artistique, sera opposé à Chen dans sa tentative de remporter une troisième médaille d'or consécutive dans l'épreuve masculine en simple.

Mikael Kingsbury, le skieur de bosses le plus décoré de tous les temps, se rendra également à Pékin pour tenter de défendre son titre de 2018.

La Chine, qui n'est pas aussi dominante aux Jeux olympiques d'hiver qu'aux Jeux d'été, a remporté neuf médailles en 2018.

Parmi les meilleures chances du pays hôte de remporter l'or cette fois-ci, on trouve la skieuse acrobatique d'origine américaine Eileen Gu, qui a remporté les titres de championne du monde en halfpipe et en slopestyle l'année dernière.

Selon la société de données sportives Gracenote, la Norvège - dont les athlètes excellent souvent en ski de fond et en biathlon - devrait arriver en tête du tableau des médailles avec 45 médailles, devant le Comité olympique russe (32), l'Allemagne (25), les États-Unis et le Canada (22).

Pourquoi la Corée du Nord ne participera-t-elle pas aux Jeux ?

La Corée du Nord a annoncé qu'elle n'enverrait pas d'athlètes à Pékin.

Selon l'agence de presse étatique KCNA, une lettre envoyée par le Comité olympique et le ministère de la culture physique et des sports de la Corée du Nord à son homologue chinois cite des "forces hostiles" et la pandémie mondiale comme raisons de sa non-participation, accusant les États-Unis et leurs alliés d'essayer d'empêcher l'ouverture réussie des Jeux olympiques.

Les États-Unis et leurs alliés se montrent "de plus en plus discrets dans leurs actions contre la Chine visant à empêcher l'ouverture réussie des Jeux olympiques", indique la lettre, qui ne mentionne pas explicitement les boycotts diplomatiques.

L'année dernière, le CIO a suspendu le Comité olympique nord-coréen jusqu'à la fin de 2022 pour le punir de sa "décision unilatérale" de se retirer des Jeux olympiques de Tokyo, ce qui a empêché le pays de participer officiellement aux Jeux de Pékin.

Le CIO a déclaré à l'époque que si des athlètes nord-coréens se qualifiaient pour les Jeux olympiques d'hiver par le biais de procédures déjà en cours, il "prendrait une décision appropriée en temps voulu pour le ou les athlètes concernés".

Les athlètes nord-coréens ont participé aux Jeux de 2018, les athlètes du Nord et du Sud défilant ensemble sous un même drapeau lors de la cérémonie d'ouverture. Une délégation nord-coréenne a également été envoyée en Corée du Sud pendant les Jeux.

Nectar Gan, de CNN, a contribué à la rédaction de cet article.

Source: edition.cnn.com