Cérémonie de Clôture des Jeux Olympiques - " Jeux d'une nouvelle ère ": Paris dit au revoir

Actionstar Tom Cruise a descendu en rappel depuis le toit du Stade de France, le Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish et Snoop Dogg ont mis le feu aux poudres devant un symbole "LA 28" sur une plage de Californie : Los Angeles, hôte des Jeux olympiques à venir, a donné un aperçu spectaculaire des Jeux hollywoodiens de 2028 lors de la cérémonie de clôture de Paris, éclipsant la fête française parfois laborieuse avec une liste d'artistes prestigieux. Alors que la flamme s'éteignait, les Jeux d'été de la capitale française prenaient fin.

Pour le président sortant du CIO, Thomas Bach, la cérémonie de clôture était unique. Pour la dernière fois, il a prononcé les mots de clôture. "Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont été les Jeux olympiques d'une nouvelle ère", a déclaré le septuagénaire en remerciant les hôtes. "Chers amis français, vous êtes tombés amoureux des Jeux olympiques. Et nous sommes tous tombés amoureux de vous."

La cérémonie a repris le fil de la cérémonie d'ouverture et a commencé aux Tuileries au Louvre. Là, le nageur star Léon Marchand s'est approché de la flamme olympique. Le quadruple champion olympique de Paris a porté la flamme dans une lanterne vers le musée célèbre dans le monde entier, qui a atteint plus tard dans la soirée le Stade de France - et a été éteinte par des athlètes de tous les continents.

Lindemann et Rendschmidt portent le drapeau allemand

Au début de la cérémonie, les champions olympiques Laura Lindemann et Max Rendschmidt ont porté le drapeau allemand dans l'arène. "Le monde a les yeux rivés sur nous. Nous sommes simplement heureux", a déclaré Rendschmidt à ZDF peu avant le début de la cérémonie. De nombreux membres de son équipe ne voulaient pas manquer cette expérience. L'équipe allemande a terminé les Jeux d'été avec 33 médailles, se classant 10e au tableau des médailles, le plus bas depuis la réunification.

"Ces Jeux olympiques ont dépassé toutes les attentes", a déclaré Bach avant le début de la cérémonie. "Une expérience fantastique, enrichie de la culture et du mode de vie français. Cette étincelle a visiblement sauté sur la population." Après les Jeux d'été de Tokyo et les Jeux d'hiver de Beijing, les Jeux olympiques de Paris n'ont plus été affectés par la pandémie de COVID-19.

Bach a déclaré que les Jeux étaient plus inclusifs et se déroulaient là où se trouvent les gens. "Ce sont des Jeux plus jeunes et surtout plus durables", a déclaré le champion olympique de 1976. Le bilan carbone devait être réduit de plus de 50 % par rapport aux jeux précédents, avec 95 % des sites de compétition déjà existants ou seulement temporaires.

Plus de 71 000 spectateurs et 9 000 athlètes et officiels de 205 délégations ont assisté à la soirée au stade national français. Après les tubes "Aux Champs-Élysées" et "We are the champions", la partie artistique de la soirée a commencé. Comme la spectaculaire cérémonie d'ouverture sur la Seine, Thomas Jolly était le directeur artistique pour le grand final. Avec plus de 250 artistes, acrobates et danseurs, le Stade de France est devenu un théâtre. Les répétitions pour le spectacle ont duré un total de 35 jours.

During the ceremony, the Olympic flag was also handed over from Paris Mayor Anne Hidalgo to her colleague Karen Bass from Los Angeles. "We will share a historic moment and send a message to girls all over the world that they can achieve anything," Bass said beforehand about the first handover of the flag from woman to woman.

Over 30,000 security personnel were on duty.

Over 9.5 million tickets were sold for the games, with over 60% going to French sports fans. Nearly a million people lined the streets for the road cycling events, and 450,000 spectators visited the beach volleyball stadium, located spectacularly near the Eiffel Tower.

Security was a key focus during the final weekend of the Olympics as well. 30,000 personnel were deployed across the Paris area, with 2,000 dedicated to securing the closing ceremony.

In his final closing ceremony as IOC President, Thomas Bach praised the Olympic Games Paris 2024, saying, "The Olympic Games Paris 2024 were the Olympic Games of a new era." Later in the event, Thomas Jolly, the artistic director for the grand finale, led a performance at the Stade de France with over 250 artists, acrobats, and dancers.

Lire aussi: