- "Jeux de pensée": Le principal suspect nie les plans d'attentat à Vienne

Après une tentative d'attaque avortée lors d'un concert de la chanteuse américaine Taylor Swift à Vienne, le principal suspect, selon son avocat, nie les allégations. Le jeune homme de 19 ans n'est ni un partisan de l'État islamique (EI) ni n'avait l'intention d'attaquer les fans de la superstar américaine, a confirmé son avocat à l'agence de presse APA dans un article du "Kronen Zeitung". "Ce n'était que des propos en l'air", a déclaré l'avocat Ina-Christin Stiglitz dimanche dans une déclaration à l'agence de presse Reuters. Son client n'avait pas prévu d'attaque, a-t-il déclaré.

Au cours d'une première conversation lors d'une visite au centre de détention, le jeune homme de 19 ans lui a dit qu'il avait fabriqué la bombe selon un "tutoriel" trouvé sur Internet. "Il dit que la bombe était de mauvaise qualité et n'aurait pas fonctionné", a-t-elle déclaré. Il avait expérimenté avec elle et aurait pu la tester dans les bois.

Concernant la possession par le jeune homme de 19 ans de couteaux et d'autres armes blanches, l'avocat a déclaré : "Il les a commandés sur Amazon parce qu'il les aimait". Le jeune homme de 19 ans n'est pas un terroriste, mais "comme un enfant. Immature, naïf".

Les autorités avaient initialement déclaré que le jeune homme avait avoué complètement et se vantait de ses plans. Maintenant, son avocat dit qu'il voulait simplement "être cool".

L'avocat conteste les allégations des autorités

À Vienne, trois concerts de la chanteuse pop américaine ont été annulés la semaine dernière en raison d'une attaque planifiée. Les autorités ont arrêté trois suspects. Chez le principal suspect à Ternitz, en Basse-Autriche, à environ 80 kilomètres au sud de Vienne, la police a trouvé des explosifs et des armes.

Selon les informations actuelles, le suspect avait prêté allégeance à l'EI et avait récemment quitté son travail, annonçant qu'il avait "de grands projets" à venir. Selon les enquêteurs, le suspect avait également une sirène de police avec un avertisseur de ton Following. Il voulait s'en servir dans sa voiture pour s'approcher des fans et provoquer un bain de sang.

Son avocat a déclaré qu'il s'intéressait à l'idéologie de l'EI depuis un mois. "Ça l'a fasciné", a déclaré Stiglitz.

Les voisins du jeune homme de 19 ans ont exprimé leur choc face à son arrestation à Reuters et l'ont décrit comme réservé mais friendly. L'une des rares indications possibles de radicalisation était qu'il avait récemment fait pousser une barbe longue, ont-ils déclaré. Stiglitz a déclaré qu'il avait changé d'apparence parce qu'il voulait "être cool".

Deux autres suspects arrêtés à Vienne

En plus du jeune homme de 19 ans d'origine nord-macédonienne, un de ses amis de 17 ans est également en détention. Le jeune homme de 17 ans était employé comme étai

