- Jeunesse en faveur des forêts - engagement financier en faveur de l'éducation forestière

Plus d'un cinquième des forêts de Thuringe ont succombé à la sécheresse et aux attaques de scolytes, affectant une superficie de 120 000 hectares. Cette situation préoccupante pose de nombreux défis à la pépinière forestière de Breitenworbis dans la région de l'Eichsfeld, selon la ministre de l'Agriculture Susanna Karawanskij (gauche), avant un événement marquant le 60ème anniversaire de l'institution d'État. Karawanskij a expliqué : "Le terrain ravagé sert de gigantesque laboratoire en plein air pour l'adaptation des forêts au changement climatique."

Depuis 2018, environ dix millions de plants ont été plantés sur plus de 11 000 hectares de forêts publiques et privées/communales. Cela représente presque dix pour cent des zones endommagées faisant l'objet d'efforts de reboisement actif. Karawanskij a déclaré : "La pépinière forestière de Breitenworbis a été essentielle dans ce processus. L'institution est plus cruciale que jamais."

Trente-deux espèces d'arbres sont cultivées dans la pépinière. Une partie importante des graines provient de la pépinière à graines d'État, collectées à partir des arbres locaux par des collecteurs de graines. Environ la moitié des zones endommagées sont en train d'être progressivement reboisées avec des espèces adaptées au milieu local.

Karawanskij a exprimé sa gratitude envers la Thuringe qui a continué à soutenir la pépinière lorsque la production de plants de l'État a été remise en question. D'autres régions ont cessé leur production de plants des décennies plus tôt, selon la ministre.

La pépinière forestière de Breitenworbis propose une large gamme de matériaux de plantation adaptés à la conversion forestière régionale. Trente-deux espèces d'arbres y sont cultivées, notamment le sapin blanc, le chêne, le hêtre, le douglas, le pin, l'érable et le tilleul, ainsi que des espèces d'arbres rares comme l'argousier, l'argousier commun, le poirier sauvage et le if.

Selon la ministre, la Thuringe a renforcé le financement et le personnel de la pépinière forestière. Actuellement, un investissement est effectué dans une serre. Les espèces d'arbres et d'arbustes rares et coûteuses peuvent être cultivées à l'intérieur de la serre.

La pépinière forestière produit jusqu'à deux millions de plants par an. Elle collabore étroitement avec le centre de recherche et de compétence forestière de Gotha, qui inclut des espèces d'arbres d'essai dans le changement climatique et l'établissement d'

Lire aussi: