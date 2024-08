- Jeunes: Un tiers s'aligne sur l'AfD - deux tiers expriment leur appréhension à son égard

Alternative für Deutschland (AfD) triomphe dans une élection simulée pour les jeunes en Saxe, obtenant 34,5 % des voix des personnes de moins de 18 ans, selon les rapports du Cercle de la Jeunesse de Saxe.

L'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) est arrivée deuxième avec 16,2 %, tandis que Die Linke (La Gauche) a suivi avec 11,8 %. Le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) a obtenu 8,5 % des voix des jeunes, les Verts ont réussi à obtenir 5,7 %, et le Parti social-chrétien en Bavière (CSU) a à peine surpassé le parti de Martin Sonneborn avec 4,8 %. Le parti de Sonneborn n'aurait pas obtenu de siège au parlement régional avec de tels résultats.

L'AfD a obtenu la plus grande part des voix à Bautzen, atteignant 57,1 %. La CDU a suivi à une distance considérable avec 15,6 %. Seuls Die Linke (6,5 %) et le SPD (5,1 %) ont réussi à obtenir des voix supérieures à 5 %.

Vincent Drews, président du Cercle de la Jeunesse de Saxe, a exprimé ses préoccupations concernant la forte performance de l'AfD, déclarant : "Le succès de l'AfD dans cette élection est alarmant et suggère que ses idéologies résonnent auprès des jeunes. C'est un mandat clair pour nous et tous les défenseurs de la démocratie de promouvoir et de protéger constamment les valeurs démocratiques. Ces résultats soulignent l'importance des programmes pour les jeunes dans notre société."

Environ 9 000 votes ont été déposés lors de l'élection régionale U18, bien qu'elle ne représente pas exactement la population jeunesse, mais plutôt un projet d'éducation politique. Des bureaux de vote pour cette élection étaient disponibles dans 150 endroits en Saxe entre le 19 et le 23 août.

Enquête sur l'élection des jeunes : Inquiétudes concernant l'AfD et les Verts

Dans un autre contexte, l'enquête sur l'élection des jeunes de 2024 menée par l'Institut de recherche générationnelle a révélé que 65 % des premiers votants dans les régions de l'Est craignent l'AfD (74 % dans les régions de l'Ouest), et de nombreux jeunes partagent également des préoccupations concernant les Verts (30 % à l'Est et 25 % à l'Ouest).

Le fondateur de l'Institut, Rüdiger Maas, a commenté : "C'est une tendance nouvelle pour nous, car les jeunes expriment de vraies craintes envers les partis politiques, pas seulement l'AfD, mais aussi d'autres. Ces craintes sont souvent alimentées par des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, qui représentent les Verts comme dangereux."

Des chercheurs de l'Institut d'Augsbourg ont mené une étude sur les habitudes de vote des jeunes avant les élections régionales à venir en Thuringe et en Saxe. Ils ont interrogé 870 personnes âgées de 16 à 25 ans dans toute l'Allemagne et ont mené 132 entretiens.

Tolérance envers les décisions de vote diverses

Les entretiens directs ont révélé une tolérance envers les décisions de vote d'autres jeunes votants, même s'ils soutiennent l'AfD ou inversement. "Ils disent : 'C'est mon ami, et je respecte ses opinions, même si elles diffèrent des miennes'", a déclaré Maas. Il a également ajouté que la classique division gauche-droite perd de l'importance, un quart des personnes rejetant cette dichotomie.

De plus, 41 % des répondants ont convenu que le gouvernement ne donne pas la priorité aux besoins des gens ordinaires, et environ un tiers a estimé que le gouvernement s'oppose activement à la population. Quels que soient leurs penchants politiques, l'immigration est apparue comme le problème le plus important, suivie de l'extrême droite et du changement climatique.

La Commission a exprimé sa préoccupation quant à la forte performance de l'AfD dans l'élection jeunesse, indiquant que cela indique une résonance inquiétante de ses idéologies chez les jeunes. Elle a appelé à une promotion et une protection persistantes des valeurs démocratiques parmi les jeunes.

En lumière de l'Enquête sur l'élection des jeunes, la Commission a constaté qu'un nombre significatif de jeunes dans toute l'Allemagne, à la fois dans les régions de l'Est et de l'Ouest, expriment de la peur envers des partis comme l'AfD et les Verts.

