Jeune gardien du filet contre Israël, avec un pied au Championnat d'Europe

Les qualifications pour l'Euro touchent à leur fin : l'équipe U21 de l'Allemagne remporte un match crucial contre Israël dans le groupe D sur terrain neutre en Hongrie, en l'absence de spectateurs pour des raisons de sécurité. Cette victoire donne à l'équipe allemande un avantage de quatre points sur la Pologne, deuxième du classement.

L'Allemagne se rapproche de la qualification pour le tournoi Euro, après une victoire écrasante 5-1 (3-0) contre Israël à Győr. Sous la direction de l'étoile montante Karim Adeyemi, entraînée par Antonio Di Salvo, l'équipe allemande n'a montré aucun signe de faiblesse.

Le gardien de but Nicolo Tresoldi de Hannover 96 et Adeyemi ont chacun marqué un doublé, tandis qu'Ansgar Knauff d'Eintracht Frankfurt a marqué le cinquième but dans les dernières secondes du temps réglementaire. Adeyemi, qui avait auparavant choisi de ne pas jouer le match U21 en 2023 et avait été critiqué pour sa décision, a livré une prestation impressionnante sur le terrain.

Le PDG de la DFB, Andreas Rettig, a loué Adeyemi à la mi-temps, qualifiant le match de "prestation convaincante" et saluant son engagement. Niv Yehoshuha a marqué un but de consolation pour Israël, l'équipe qui reste sans point en bas du classement.

Si l'Allemagne parvient à l'emporter lors de son prochain match contre l'Estonie mardi et que la Pologne perd contre la Bulgarie en même temps, l'Allemagne remportera le groupe et se qualifiera pour le tournoi de 2025 en Slovaquie.

Le match, initialement prévu pour 2023 mais reporté suite à une attaque de Hamas en Israël, a finalement été déplacé en Hongrie en raison de préoccupations sécuritaires. Avec une période de préparation limitée et un stade vide, rappelant l'époque du Corona, l'équipe allemande a réussi à surmonter les obstacles et à maintenir une solide performance sur le terrain.

Le gardien Tresoldi, qui a remplacé Youssoufa Moukoko reposé, a marqué son premier but en équipe U21, suivi peu après par Adeyemi, marquant ainsi leurs débuts respectifs de manière significative.

Avec une prestation domin

