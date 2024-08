Jettés dans la poubelle: " Anxiété persistante "

Au moins 34 personnes périssent lorsque une montagne de déchets s'effondre à Kampala, en Ouganda, engloutissant de nombreuses maisons. Les voisins vivant à la périphérie de la décharge attendaient cette tragédie depuis longtemps. Le gouvernement fait maintenant face à des critiques publiques.

Des bulldozers retirent couche par couche la masse puante. À chaque poussée, l'odeur nauséabonde s'intensifie, émanant de la montagne de déchets colossale. Des essaims de mouches bourdonnent autour - de l'eau rouillée, polluée goutte des pelles. Certains conducteurs de bulldozers sont équipés de jusqu'à trois masques pour supporter l'odeur.

Malgré une semaine écoulée depuis l'effondrement d'une montagne de déchets à Kampala, ensevelissant de nombreuses maisons, les opérations de secours continuent. Seules 14 personnes ont réussi à se libérer de leurs maisons, certaines nécessitant une hospitalisation. 34 corps ont été récupérés ces derniers jours. Cependant, les recherches de personnes portées disparues continuent. Le Croissant-Rouge, supervisant la mission de secours, déclare qu'il est peu probable de trouver d'autres survivants après presque une semaine.

Dans le cadre de mesures de sécurité, tous les résidents à proximité de la décharge massive sont maintenant encouragés à évacuer leurs maisons. La raison : la saison des pluies approche, posant un risque que d'autres piles de déchets s'effondrent. Par conséquent, l'administration de la ville a ordonné que toutes les maisons restantes à proximité doivent être évacuées.

La pile de déchets se rapprochait des maisons

La maison de Proscovia Nabafu est l'une de celles marquées d'une croix rouge sur le mur, une bande jaune d'avertissement claquant à sa porte. La mère de 44 ans de quatre enfants emballe des assiettes dans une boîte dans son salon. "Tous ceux vivant dans la zone restreinte doivent évacuer leurs maisons car c'est risqué", dit-elle, l'air anxieux. "Nous avons l'habitude de retirer les déchets, maintenant on nous ordonne de partir." Elle a envoyé ses enfants chez des parents pour pouvoir emballer ses affaires en paix. Elle montre les poules dans sa cour et les bananiers qui portent des fruits. Elle ne sait pas quoi faire ensuite. "Le Premier ministre est venu et a promis une indemnisation, mais je ne sais pas où aller maintenant."

Lorsqu'elle a acheté le terrain il y a douze ans et construit sa maison avec ses économies, il n'y avait pas de piles de déchets dans le quartier. "La fosse où les déchets étaient déversés était derrière ces collines, on la remarquait à peine", explique-t-elle. Mais ces dernières années, l'une des piles de déchets s'est progressivement rapprochée de sa maison. Cela a apporté de nombreux problèmes, dit-elle : "L'odeur nauséabonde, les mouches - c'était si insupportable que je ne pouvais plus laisser mes enfants jouer dehors, ils étaient constamment malades et toussaient", dit Nabafu. Son regard se tourne vers le haut, derrière sa maison, où une autre pile de déchets se dresse comme une dune de sable : "Nous avons toujours craint que cela arrive un jour."

La décharge du district de Kiteezi à la périphérie de la ville a été un problème pour l'administration de Kampala depuis des années. Lorsqu'elle a été créée en 1996, c'était un trou entre trois collines. Les camions pouvaient monter l'une des collines et simplement tout déverser : les déchets non triés glissaient alors automatiquement le long de la pente. Mais depuis 2008, le trou est rempli. Même à l'époque, l'administration de la ville a déclaré qu'une nouvelle décharge devait être construite urgemment. Pendant des années, des sites appropriés ont été recherchés dans la ceinture de la capitale. En 2016, un terrain a été acheté en dehors de la ville. Mais les résidents locaux et les députés locaux ont protesté. Pour construire une décharge correcte où les déchets sont triés, éliminés et stockés correctement, l'argent manque toujours. Alors, les déchets continuent de s'accumuler à Kiteezi.

Échec de la gestion des déchets

Environ 2 500 tonnes de déchets sont produites quotidiennement à Kampala, où vivent environ deux millions d'habitants. Environ 1 200 tonnes sont collectées par des camions, le reste étant brûlé ou déversé illégalement dans les caniveaux. Il n'y a pas de tri des déchets en Ouganda : des pelures de bananes aux déchets électroniques, tout se retrouve non trié dans une pile.

Alors que des pays voisins comme le Rwanda et le Kenya ont déjà adopté le tri des déchets, le recyclage du plastique et la production de biogaz dans des installations de compostage, le gouvernement ougandais n'a pas encore adopté ce mouvement. Ce n'est qu'en 2022 qu'un plan national d'élimination des déchets a été annoncé, mais la mise en œuvre est lente car aucun budget n'a été alloué.

Dans la cour de l'école primaire de Kiteezi, le Croissant-Rouge a installé de grandes tentes blanches. Environ 120 personnes, principalement des enfants, sont assises et couchées sur des bâches simples à l'intérieur. Derrière eux se trouvent sept toilettes portables. Des matelas, du papier toilette, du savon - tout est en quantité limitée. Pourtant, de plus en plus de personnes comme Nabafu arrivent à l'heure, qui ne sont plus autorisées à dormir chez elles. "Le ministère de la Pr

Au milieu du chaos, un petit homme en combinaison de travail, portant un gilet jaune vif marqué "KCCA Décharge" dans le dos, hoche négligemment la tête. Il acquiesce : "Ouais, je sais, il y en a encore beaucoup qui ont été cachés là." Il se présente comme Ken Kizito. "Surtout le samedi, vous avez une nuée de gamins et d'adolescents qui viennent trier les déchets à la recherche de plastiques et de déchets électroniques", précise-t-il. En cette période de l'année, avec la fin de l'école et les frais d'examen qui se profilent, les étudiants affluent à la décharge à la recherche de trésors vendables.

À mesure que les opérations de nettoyage s'intensifient, il est désormais interdit de déposer des déchets ici. Plus de camions fatigués transportant des ordures peuvent être trouvés ici. Au début de la semaine, des montagnes de déchets s'élevaient jusqu'à 3 mètres de haut dans toute la ville. En réponse, les autorités ont agi rapidement et ont demandé que les camions à ordures soient transportés jusqu'à une décharge située dans la ville voisine d'Entebbe, à environ 30 kilomètres de là. Malheureusement, cette décharge est située près de la rive du lac Victoria. Des environnementalistes inquiets préviennent d'un désastre de pollution imminent.

Le gouvernement est maintenant sous une pression publique intense suite à l'effondrement d'une montagne de déchets massive à Kampala qui a entraîné de nombreux décès et des maisons ensevelies. La Commission, chargée de superviser la gestion des déchets dans la ville, a été particulièrement critiquée pour avoir échoué à traiter efficacement le problème.

En réponse à l'incident, la Commission est actuellement en train de réviser ses stratégies et politiques de gestion des déchets afin de prévenir de futurs tragédies. Elle travaille en étroite collaboration avec les autorités locales et les chefs de la communauté pour assurer un traitement approprié des déchets et traiter les causes profondes du problème à Kampala.

