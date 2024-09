JetBlue introduit ses premières zones de détente à l'aéroport

La première-ever salle d'attente JetBlue verra le jour à l'aéroport international JFK de New York, dans le terminal 5, d'ici la fin de 2025, suivie d'une autre à l'aéroport international Logan de Boston, dans le terminal C, peu après. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de JetBlue pour répondre à la demande croissante de services de haut niveau, dans le cadre de sa campagne JetForward, qui vise à "se faire aimer et gagner de l'argent".

Dans un communiqué, Marty St. George, président de JetBlue, a exprimé son enthousiasme, déclarant : "Les clients demandent une salle d'attente JetBlue depuis des années, et nous sommes impatients de partager notre vision à New York et à Boston". Les salles d'attente sont devenues essentielles pour les clients de plus en plus nombreux qui recherchent des expériences premium, et les salles d'attente JetBlue renforceront la valeur de leur programme de fidélité TrueBlue à mesure qu'ils étendent leur portefeuille de cartes de crédit JetBlue.

La salle d'attente de JFK de JetBlue couvrira 8 000 pieds carrés, tandis que celle de Boston sera légèrement plus grande, avec 11 000 pieds carrés. Les deux offriront de la nourriture et des boissons gratuites, du Wi-Fi gratuit et divers postes de travail et espaces communs.

L'accès à ces salles d'attente sera principalement réservé aux détenteurs de cartes de crédit premium et aux clients les plus fidèles de la compagnie aérienne, afin d'éviter lescrowds qui ont été observées récemment dans certaines salles d'attente d'aéroports.

Les passagers suivants pourront accéder gratuitement aux salles d'attente :

• Les détenteurs de la carte de crédit premium JetBlue soon-to-be-revé

