Jessica Pegula bat la numéro 1 mondiale Iga Świątek en demi-finale de la United Cup

L'Américaine de 28 ans a perdu ses quatre matchs contre Świątek la saison dernière, mais elle a réussi vendredi en seulement 71 minutes à obtenir sa deuxième victoire en carrière contre le Polonais - la dernière à San Diego en 2019 - et à obtenir le premier point de Team USA contre la Pologne.

Frances Tiafoe a ensuite battu Kacper Żuk 6-3 6-3 pour donner aux États-Unis une avance de 2-0, donnant à Taylor Fritz la possibilité de remporter le match avec une victoire sur Hubert Hurkacz samedi.

"Les conditions sont totalement différentes de celles que j'ai rencontrées dans les autres tournois", a déclaré Pegula, numéro 3 mondial, à la WTA. "Il est évident que j'ai eu un petit avantage, car elles sont arrivées hier.

"C'est sans aucun doute les conditions les plus rapides que j'aie jamais rencontrées. Tous les autres endroits où je l'ai jouée étaient plutôt lents.

"Je pense que cela m'a beaucoup avantagée, et j'ai pu utiliser cela à mon avantage et jouer un match vraiment très propre. Je pense que j'ai été capable d'exécuter mon plan de jeu mieux que les fois précédentes.

Pegula, une grande fan des Bills, a déclaré à la WTA qu'elle avait regardé le match entre les Bengals de Cincinnati et les Bills pendant le match de Tiafoe contre l'Allemand Oscar Otte lorsque Damar Hamlin s'est effondré.

Hamlin a subi un arrêt cardiaque et est tombé sur le dos quelques instants après avoir plaqué le receveur des Bengals Tee Higgins lors du match de la NFL de lundi.

Selon les médecins, le safety des Bills a fait des progrès considérables à l'hôpital après son arrêt cardiaque. Il est maintenant réveillé et bouge ses mains et ses pieds.

Hamlin est capable de communiquer en secouant la tête, en hochant la tête ou en écrivant de brèves notes, a déclaré le Dr Timothy Pritts, qui fait partie de l'équipe médicale du joueur. À son réveil, a indiqué le Dr Pritts, Hamlin avait encore l'esprit tourné vers le match et il a griffonné sa première question sur une planchette à pince : "Est-ce qu'on a gagné ?"

Pegula a qualifié l'incident de "terrible".

"Il n'y a vraiment pas de mots", a-t-elle déclaré aux journalistes, selon Reuters, en début de semaine. "Je suis heureuse qu'ils aient arrêté le match. Cela vous rappelle qu'il y a beaucoup de choses plus importantes que le sport et les jeux. C'était assez effrayant".

Elle a ensuite tweeté : "Dans des moments comme celui-ci, on nous rappelle qu'il faut prendre du recul. Ce n'est qu'un jeu et au bout du compte, ce qui s'est passé ce soir n'a pas d'importance. Mes prières vont à Damar et à sa famille. Cette équipe est une famille, le football est une famille, le sport nous rassemble comme une famille".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com