J'espère que tu ne seras pas abattu par la défense aérienne : Les enfants ukrainiens envoient leurs vœux de Noël à Saint-Nicolas

Les attaques russes contre les infrastructures civiles se sont intensifiées au cours du mois dernier, une recrudescence hivernale qui a eu de graves répercussions sur les enfants. "Ces attaques ont fait des blessés parmi les enfants, ont provoqué une vague de peur et d'effroi dans des communautés déjà profondément bouleversées, et ont laissé des millions d'enfants dans toute l'Ukraine sans accès durable à l'électricité, au chauffage et à l'eau, les exposant à des dommages supplémentaires graves alors que les températures chutent", a déclaré Regina De Dominicis, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Europe et l'Asie centrale, dans un communiqué publié lundi.

Au moins 10 000 civils, dont plus de 560 enfants, ont été tués depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, a déclaré le mois dernier la Mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine. Plus de 18 500 personnes ont été blessées. Les Nations unies estiment que les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés en raison des difficultés et des retards liés à la vérification des décès dans les zones où les hostilités se poursuivent.

Même face à des circonstances aussi désastreuses, la résilience des enfants est mise en évidence dans leurs lettres de vacances, alors qu'ils vivent dans l'ombre de la guerre.

CNN s'est entretenue avec des parents et des soignants qui ont partagé les lettres de leurs enfants à Saint-Nicolas et leurs espoirs pour Noël et l'année prochaine.

Solomiya, 11 ans

Solomiya n'a qu'un souhait à formuler à Saint-Nicolas cette année : la paix. Cette jeune fille de 11 ans connaît le coût de la guerre par expérience personnelle. Son père s'est engagé à combattre en 2014 - lorsque la Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée et occupé une partie de l'est du pays - et a été tué au combat. Huit ans plus tard, lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle, Solomiya et sa famille vivaient dans la banlieue de Kiev, à Bucha, mais ont fui pour se mettre à l'abri dans le nord-ouest de l'Ukraine trois jours après l'occupation de la région par les troupes russes.

Avant la guerre, Solomiya aimait dessiner sur de grandes toiles. Elle a arrêté pour l'instant, mais elle dit qu'elle recommencera une fois qu'ils seront de retour à Bucha, selon sa mère.

Kaya, 6 ans

Kaya veut un kit de bricolage, un jouet et voir son père pour Noël. Son père est membre de la 47e brigade mécanisée qui se bat dans le point chaud d'Avdiivka, dans l'est de l'Ukraine. Dans sa lettre à Saint-Nicolas, elle écrit : "J'aimerais que mon père, qui défend actuellement l'Ukraine, vienne me voir pour Noël. S'il vous plaît, aidez-le à le faire". Le père de Kaya, Dmytro, veut voir sa famille pour les fêtes, mais ils ont déménagé en Allemagne et il ne peut pas faire le voyage.

Maks, 5 ans

Maks, 5 ans, veut la victoire pour Noël. Sa lettre est simple et courte : "Cher Nicolas, apporte-nous la victoire".

Sa mère explique que Maks a appris son patriotisme et l'importance de la victoire de l'Ukraine en écoutant des conversations d'adultes. La famille a quitté Kiev pour l'ouest de l'Ukraine lorsque la guerre a commencé. Il a laissé sa lettre à Saint-Nicolas sur le rebord de la fenêtre de leur nouvelle maison temporaire.

Katya, 12 ans

Katya a utilisé ChatGPT pour rédiger sa lettre à Saint-Nicolas, explique son père. "J'ai été très polie et sincèrement reconnaissante pour ces moments incroyables", a-t-elle écrit à propos de son année. Le chatbot d'IA, qu'elle a utilisé pour gagner en efficacité, l'a également aidée à formuler des objectifs pour 2024. "Mon souhait pour l'année prochaine est de développer activement mes compétences en dessin et d'améliorer mes capacités d'auto-motivation", a-t-elle déclaré dans sa lettre.

Elle vit à Kiev, la capitale ukrainienne, une ville régulièrement visée par des drones et des missiles. Les défenses aériennes interceptent la plupart des tirs de barrage, mais de fortes explosions peuvent être entendues lorsqu'elles sont activées. Dans sa lettre, elle dit à Saint-Nicolas : "J'espère que vous ne serez pas abattu par la défense aérienne".

Anastasia, 10 ans

Anastasia et sa famille ont fui leur ville natale dans la région occupée de Kherson, en Ukraine, il y a près de deux mois. Sous l'occupation russe, la famille a été contrainte de changer ses papiers d'identité ukrainiens pour des papiers russes.

Les autorités d'occupation ont exigé qu'Anastasia aille dans une école russe et ont menacé de l'enlever à sa famille si elle refusait. Des bénévoles ont aidé la famille à partir pour les territoires contrôlés par l'Ukraine. Ils vivent actuellement dans un centre de rééducation à Kiev, où Anastasia suit une thérapie par l'art pour l'aider à surmonter tout ce qu'elle a vécu. Cette année, son vœu est simple et modeste : dans sa lettre à Saint-Nicolas, elle a demandé des cache-oreilles en peluche.

Artem, 7 ans et Tymofii, 6 ans

Artem et Tymofii sont des frères qui ont quitté leur famille pour Munich il y a 18 mois en raison de l'invasion massive de la Russie. Avant la guerre, les garçons rendaient visite à leur grand-père dans la ville de Nova Khakova, au sud de l'Ukraine, sur la rivière Dnipro. Le barrage sur la rivière a explosé cet été, provoquant un désastre environnemental et humanitaire. Les garçons parlent de leur désir d'aller pêcher avec leur grand-père, selon leur mère. La rive orientale du Dniepr est actuellement occupée par la Russie et la rive occidentale est constamment bombardée, ce qui la rend dangereuse.

Dans leur petit mot à Saint-Nicolas, les garçons ont énuméré les choses les plus précieuses pour eux : "La paix, la santé et une Ukraine florissante" pour Artem et "la paix, la famille, l'Ukraine, papa, Dieu" pour Tymofii.

