Jerry Seinfeld rencontre les otages libérés et leurs familles à Tel Aviv

Selon une déclaration publiée sur la page Instagram du Forum des otages et des familles disparues mardi, Seinfeld et sa famille ont visité le siège de l'organisation où ils ont assisté à "une réunion émotionnelle avec des représentants des familles des otages ainsi que des otages qui sont revenus de la captivité du Hamas."

L'organisation a indiqué dans son message de mardi que M. Seinfeld avait parlé aux familles de son engagement à sensibiliser le public à la situation des otages dans le conflit en cours.

"Nous remercions la famille Seinfeld pour sa visite émouvante au siège des familles et pour son soutien indéfectible aux familles des otages", a écrit le Forum. "Nous sommes convaincus que leur soutien constituera une étape significative et importante dans notre mission commune visant à obtenir le retour immédiat et en toute sécurité de tous les otages.

CNN a contacté un représentant de Seinfeld, qui n'a pas fait d'autre commentaire.

Le Forum des familles d'otages et de disparus est une organisation créée par des familles d'otages peu après les attentats du 7 octobre. Il s'agit d'une initiative basée sur le volontariat et les dons qui offre aux familles concernées un soutien médical et émotionnel, une assistance professionnelle et s'efforce de sensibiliser le monde à la crise dans le but de libérer les personnes enlevées, selon le site officiel de l'organisation.

Israël et le Hamas sont en guerre depuis les attaques surprises menées par le Hamas en Israël le 7 octobre, au cours desquelles environ 240 personnes - des nourrissons aux octogénaires - ont été prises en otage.

Le mois dernier, 105 personnes ont été libérées par le Hamas au cours d'une trêve d'une semaine avec Israël. De nombreuses autres personnes sont toujours portées disparues, présumées détenues par l'organisation militante palestinienne et d'autres groupes à Gaza, alors que les belligérants continuent de s'affronter.

Alors que les efforts diplomatiques en vue d'un nouveau cessez-le-feu se poursuivent, une grande partie du nord de Gaza a été décimée par les frappes aériennes et, selon les Nations unies, près de 1,9 million de personnes, soit plus de 80 % de la population de l'enclave, ont été déplacées.

Seinfeld s'est fait l'avocat des personnes touchées par le conflit et a fait partie des 700 professionnels de l'industrie du divertissement qui ont signé une lettre ouverte exprimant leur soutien à Israël et condamnant le Hamas en octobre, à la suite des attaques.

La lettre, publiée par l'organisation à but non lucratif Creative Community For Peace, appelait les dirigeants de l'industrie du divertissement à "s'élever avec force contre le Hamas et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour exhorter l'organisation terroriste à rendre les otages innocents à leurs familles".

"Nos pensées vont à tous ceux qui vivent des niveaux insondables de peur et de violence, et nous espérons qu'un jour les Israéliens et les Palestiniens pourront vivre côte à côte dans la paix", peut-on lire dans la lettre.

Source: edition.cnn.com