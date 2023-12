Jeremy Renner a failli mourir le jour de l'an dernier. Depuis, il s'est penché sur la vie

C'est le jour de l'an 2023 que l'acteur des "Avengers" a été écrasé près de sa maison du Nevada alors qu'il tentait d'empêcher son tracteur de déneigement de glisser et de heurter son neveu adulte.

L'accident a brisé plusieurs os de Renner, notamment huit côtes cassées en 14 endroits, une orbite, un genou, ainsi qu'un poumon affaissé et son foie transpercé par une côte.

Renner a littéralement frôlé la mort, son médecin ayant déclaré à l'époque que le chasse-neige était passé à quelques millimètres de toucher un organe vital ou un nerf important.

Depuis cette période traumatisante, Renner semble tirer le meilleur parti de sa seconde chance.

Il a récemment confirmé la sortie d'un nouvel album. Au début du mois, il a partagé ce qui semblait être la couverture d'un album intitulé "Wait" sur son Instagram, et dans la légende, il l'a décrit comme un "Nouveau journal musical - histoire de la vie, de la mort, de la guérison, de toutes les choses apprises en cours de route".

Lorsqu'il a annoncé le projet en octobre dernier, il a déclaré sur Instagram qu'il "a été douloureux, profondément curatif, et finalement cathartique pour moi de créer. J'espère que j'aurai le courage de le partager avec vous tous."

L'album devrait sortir le 1er janvier, à l'occasion du premier anniversaire de son accident presque mortel.

Ce n'est que la dernière façon dont la star de "Hawkeye" a célébré son rétablissement, qu'il a volontiers partagé avec ses millions d'admirateurs.

En novembre, il a posté une vidéo de sa séance d'entraînement, en écrivant : "Aujourd'hui marque le début de 10 mois de convalescence".

La vidéo montrait l'acteur en train de descendre une colline et de la remonter en courant, ce qui marquait un progrès considérable par rapport au moment où il avait dû réapprendre à marcher, plus tôt dans l'année.

Dans un autre message publié en novembre, Renner a écrit qu'il avait "exploré TOUS les types de thérapie depuis le 14 janvier ... tous les jours, d'innombrables heures de thérapie physique, des injections de peptides, des perfusions et des poussées, des cellules souches et des exosomes, une thérapie par lumière rouge / IR, une chambre hyperbare à 2,0 atmosphères, un plongeon dans le froid, et la liste n'en finit pas de s'allonger....".

"MAIS ma plus grande thérapie a été mon esprit et la volonté d'être ici et de faire des efforts pour me rétablir et être meilleur.... Être exceptionnel... J'estime qu'il est de mon devoir de le faire", a-t-il écrit. "Je ne veux pas gâcher ma vie qui a été épargnée, mais rendre la pareille à ma famille, à mes amis et à vous tous qui m'avez donné les moyens d'endurer. Je vous remercie tous".

Ce n'est pas que Renner ait complètement arrêté de travailler.

Outre la promotion de sa vodka Sweet Grass, Renner a également fait connaître cette année sa série Disney+ "Rennervations", qui a été tournée avant son accident.

Vendredi, Emma Laird, sa partenaire dans "Mayor of Kingstown", a indiqué qu'il pourrait reprendre le travail dans cette série.

Elle a posté une photo d'eux ensemble sur ses stories Instagram en écrivant "C'est en train de se produire. De retour avec mon gars préféré la semaine prochaine".

CNN a contacté Paramount+, qui est la société derrière "Kingstown", pour obtenir des commentaires.

Comme si cela ne suffisait pas, Renner devrait également être présent à New York la veille du Nouvel An pour aider à fêter 2024 dans l'émission de CNN "New Year's Eve Live with Anderson Cooper and Andy Cohen".

Avec tous ces projets, ainsi que les progrès stupéfiants qu'il a réalisés au cours de l'année écoulée, l'acteur et musicien est certain de passer le jour de l'an 2024 en étant vraiment reconnaissant du chemin qu'il a parcouru.

Source: edition.cnn.com