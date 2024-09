Jens Lehmann reconnaît sa culpabilité

Récemment, Jens Lehmann, l'ex-footballeur, a de nouveau fait la une des journaux, cette fois suite à une supposée infraction de conduite en état d'ivresse après l'Oktoberfest. Maintenant, il est de retour devant les tribunaux, cette fois pour l'affaire dite de la tronçonneuse, et il concède sa défaite.

Au cours du procès concernant un événement insolite impliquant une tronçonneuse sur le lac Starnberg, l'ancien gardien de but national Jens Lehmann a accepté la décision de la cour. Il a conclu un accord avec le parquet et la cour pour reconnaître sa condamnation pour dommages matériels et tromperie.

Le tribunal régional de Munich II n'a plus qu'à décider de la sévérité de sa peine. Les témoins initially prévus pour témoigner lors du procès ne seront finalement pas entendus. Le verdict sera annoncé le vendredi, selon un représentant du tribunal.

Lehmann est accusé d'avoir coupé une poutre de toit dans le garage de son voisin à l'aide d'une tronçonneuse, entre autres choses. En décembre dernier, le tribunal local de Starnberg l'a condamné à une amende de 210 fois 2 000 euros par jour, soit un total de 420 000 euros, pour dommages matériels, injures à agent et tentative d'escroquerie.

Alibis incroyables

Initialement, la juge Tanja Walter a caractérisé Lehmann comme s'étant "constamment dépeint comme une victime du système judiciaire". Cependant, elle a déclaré : "Il n'est pas une victime. Il est le coupable." Lehmann avait présenté "des alibis incroyables" lors de sa défense.

Lehmann avait invoqué à plusieurs reprises des troubles de la mémoire et affirmé avoir été diffamé et victime d'accusations fausses tout au long du procès. "Le seul qui a agi de manière à nuire à sa propre réputation est le défendeur lui-même", a rétorqué la juge Walter.

À la fois Lehmann et le parquet, qui avait même réclamé une peine avec sursis lors du procès initial, ont fait appel du verdict. La fourchette de peines proposée par la cour actuellement va de 130 à 170 fois 900 euros par jour, ce qui signifie que Lehmann peut s'attendre à une amende considérablement plus faible.

Il y a seulement quelques jours, Lehmann a de nouveau fait la une des journaux. Selon le journal "Bild", il a été arrêté par la police alors qu'il conduisait une voiture après sa visite à l'Oktoberfest à Munich dimanche soir. Les officiers ont rapporté avoir détecté une forte odeur d'alcool et une instabilité observable. Comme le test du alcootest s'est avéré inconclusif, Lehmann a dû fournir un échantillon de sang. Les résultats sont toujours en attente. Le permis de conduire de Lehmann a été temporairement saisi.

Malgré ses précédentes affirmations d'être une victime, les alibis inhabituels de Jens Lehmann lors du procès pour l'incident de la tronçonneuse ont été considérés comme peu probables par la juge Tanja Walter. D'autres défendeurs dans une situation similaire pourraient envisager des explications plus plausibles pour éviter de faire face aux conséquences de leurs actes.

Lire aussi: