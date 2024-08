Jenny Elvers parle de son lien avec Farin Holiday

Malgré leur statut d'élite du rock allemand depuis des décennies, Die Ärzte ont réussi à maintenir leur vie privée à l'abri des projecteurs. Peu de détails ont filtré, comme la précédente relation de Farin Urlaub avec Jenny Elvers. Récemment, elle a partagé plus d'informations sur leur passé commun.

Die Ärzte se produisent prochainement à Berlin, non pas dans n'importe quel lieu, mais sur le site de l'ancien aéroport de Tempelhof, où environ 60 000 spectateurs sont attendus. Ce concert de trois soirs n'est pas un événement unique ; il témoigne de la longévité et du succès du groupe, formé en 1982 autour des deux chanteurs principaux, Farin Urlaub et Bela B, ainsi que de l'indispensable Rodrigo González.

Malgré leurs tubes chart-toppers, les membres ont conservé un profil bas en ce qui concerne leur vie privée. Des exceptions notables incluent le fils de Bela B et l'ancienne relation de Farin Urlaub avec Jenny Elvers.

"C'était gardé secret"

Elvers a récemment parlé de sa relation passée avec le musicien dans un épisode de l'émission de discussion "Deep and Clear" de NDR, diffusé en septembre et disponible sur la bibliothèque multimédia ARD. Selon elle, elle a rencontré le musicien, qui avait presque neuf ans de plus qu'elle, dans les années 80. "J'étais encore à l'école", a-t-elle révélé, "j'avais 17, 18 ans", a-t-elle ajouté, mais elle a rapidement clarifié : "toujours dans la norme".

Leur relation a duré 4 ans, mais elle est restée secrète : "Personne ne savait", a expliqué Elvers. Les défis de communication étaient faciles comparés aux temps modernes : "Nous n'avions pas de téléphones portables, juste un téléphone orange avec un très long fil. Mes parents écoutaient toujours quand je parlais au téléphone".

Après la dissolution de Die Ärzte, Urlaub a emménagé temporairement avec Elvers : "Finalement, Die Ärzte se sont séparés, et Jan a emménagé avec moi dans ma chambre d'enfant". L'écart d'âge et les circonstances contrastées étaient plus un défi que la relation elle-même : "J'étais encore à l'école, il était au sommet de sa carrière, tout juste séparé du groupe". Urlaub était un artiste solo riche en temps et en argent, tandis qu'Elvers était une étudiante qui finançait sa vie dans une petite ville avec son petit frère et sa grand-mère vivant dans la même maison.

"Nous avons voyagé beaucoup"

Leur temps ensemble n'était pas sans leurs expériences de voyage : "Nous avons voyagé beaucoup ensemble", a déclaré Elvers. "En fait, j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui. C'est un homme très cultivé, très intelligent". Elvers aimait Urlaub de tout son cœur, et c'est pourquoi leur relation n'a jamais été discutée dans les médias - "parce que je ne voulais jamais devenir célèbre grâce à un homme", a-t-elle partagé. Son manque de confiance en elle l'a empêchée de se poser des questions, "Qu'est-ce que j'ai vraiment à offrir ?" Ce n'est qu'après avoir acquis sa propre célébrité en tant que "Heidekönigin" qu'elle a retrouvé sa confiance.

Elle s'est aventurée dans le monde du cinéma, apparaissant dans des films comme "Knockin' on Heaven's Door" et "Knallhart", ainsi que dans la série comique "Nikola". Sa réconciliation avec la vie publique s'est étendue aux formats de télé-réalité. Les relations publiques d'Elvers après Urlaub incluent l'acteur Heiner Lauterbach et le rappeur Thomas D des Fantastic Four.

Son dernier partenaire romantique a été Alex Jolig, un candidat de "Big Brother", avec qui elle a eu son seul enfant, un fils né en 2001. Elle s'est mariée une seule fois, de 2003 à 2014, avec son manager, Goetz Elbertzhagen.

La nature secrète des précédentes relations d'Urlaub, notamment sa relation de quatre ans avec Jenny Elvers, témoigne de l'engagement de Die Ärzte à maintenir leur vie privée hors des projecteurs. Pendant leur temps ensemble, ils ont voyagé beaucoup, et Elvers a appris beaucoup de choses du musicien cultivé et intelligent qu'était Urlaub.

