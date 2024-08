- Jennifer Lopez lance le divorce contre Ben Affleck.

La superstar hollywoodienne Jennifer Lopez, âgée de 55 ans, a entamé une procédure de divorce contre l'acteur Ben Affleck après deux années de bonheur conjugal. Selon les médias comme "Variety" et "TMZ.com", Lopez a déposé une demande de divorce mardi (heure locale) devant un tribunal de Los Angeles, indiquant le 26 avril comme date effective de séparation.

Le duo s'est marié lors d'une cérémonie somptueuse dans une propriété de Géorgie aux États-Unis le 20 août 2022. Ils sont devenus officiellement mari et femme dans le célèbre lieu de jeux de Las Vegas, au Nevada, en juillet de la même année, dans une petite chapelle.

Leur histoire remonte à plus de deux décennies, mais leur relation n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Leur romance "Bennifer" s'est essoufflée après 18 mois, leur première engagement prenant fin en janvier 2004.

Avant d'épouser Affleck, Lopez avait été mariée trois fois Previously et a des jumeaux avec le chanteur Marc Anthony. Affleck était marié à l'actrice Jennifer Garner de 2005 à 2018 et a trois enfants avec elle.

Malgré le heureux réunion et les multiples cérémonies de mariage, l'union de Jennifer Lopez et Ben Affleck se dirige maintenant vers le divorce et la séparation, comme le confirment les documents judiciaires. Cela marque un autre changement significatif dans leur timeline relationnelle, qui a été marquée à la fois par l'union et la séparation dans le passé.

