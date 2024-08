Jennifer Lopez lance le divorce contre Ben Affleck.

Il semble être un conte de fées romantique, mais à Hollywood, même les mariages les plus solides vacillent face aux défis de la vie réelle. Actuellement, Jennifer Lopez dépose une demande de divorce contre Ben Affleck. Selon les rapports de "Variety" et "TMZ.com", elle a soumis la pétition mardi dans un tribunal de Los Angeles, en mentionnant le 26 avril comme date de séparation.

La date de dépôt de la demande de divorce n'est pas un hasard. Cela fait exactement deux ans qu'ils ont échangé leurs vœux lors d'une cérémonie somptueuse en Géorgie le 20 août 2022. Leur union avait été officialisée quelques semaines plus tôt lors d'une cérémonie privée dans une chapelle de Las Vegas en juillet.

Pour Lopez, c'était son quatrième mariage, tandis que pour Affleck, c'était son deuxième.

Au début, cela semblait être la fin d'une histoire d'amour de conte de fées : il y a plus de deux décennies, la Lopez de 55 ans et le Affleck de trois ans son cadet étaient ensemble, mais ça n'a pas duré. Leur relation, surnommée "Bennifer", s'est terminée en janvier 2004 après une engagement de 18 mois.

Après la rupture, Lopez a épousé le chanteur Marc Anthony six mois plus tard. Leur union a donné naissance à des jumeaux et a duré sept ans. Après une série de relations infructueuses, elle a repris contact avec Affleck en 2021. À l'époque, il avait été divorcé de l'actrice Jennifer Garner depuis trois ans et avait trois enfants avec elle.

L'éventualité que cette deuxième chance ne dure pas pour toujours était évidente depuis un certain temps. Leurs apparitions publiques ensemble ont commencé à se faire rares, et lorsqu'ils apparaissaient ensemble, l'ambiance semblait tendue. En juin, Lopez a même reporté sa tournée en Amérique du Nord. Elle avait besoin de temps personnel pour être avec sa famille et ses enfants, ont déclaré les organisateurs à l'époque.

Les efforts pour sauver le mariage n'ont pas porté leurs fruits - dans les mois à venir, Lopez et Affleck devront probablement gérer la division de leurs biens. Selon "TMZ", le couple n'a pas signé de contrat prénuptial.

