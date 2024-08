- Jennifer Lopez, la personne qui nous a inculqué la foi que les conclusions joyeuses peuvent se manifester même après le divorce.

Il y a eu des rumeurs qui circulaient depuis un moment. Notamment, la grande fête célébrant les 50 ans de Jennifer Lopez - à l'exception de son mari, Ben Affleck. Son absence lors de cet événement de juillet a été considérée comme la preuve finale que leur mariage battait de l'aile. Maintenant, c'est officiel. Selon "Variety" et "TMZ.com", la chanteuse américaine a déposé une demande de divorce mardi (heure locale) au tribunal de Los Angeles, avec le 26 avril comme date de séparation.

Oh la la - encore un revers pour J.Lo ? Surtout après avoir reconcilié avec Ben Affleck, surnommé "Bennifer", après presque deux décennies de séparation. Vous vous souvenez : le couple chouchou des tabloïds était fiancé au début du millénaire, avec Lopez dédiant son album de 2002 "This is me... then" à son amour pour Affleck ("Il est l'inspiration unique derrière chaque parole", avait-elle déclaré à l'époque dans une interview).

Leur histoire d'amour a pris un tournant inattendu, tous deux étant mariés ailleurs et divorcés à nouveau, avant de décider de ranimer leur relation en 2021. Cette fois, c'était censé être pour de bon, avec le mariage prévu en 2022 et Lopez prenant officiellement le nom de famille d'Affleck.

Leur romance symbolisait l'espoir au-delà de l'âge de 30 ans

Une deuxième chance d'aimer qui représentait plus qu'une vie glamour de célébrité, où un autre divorce n'aurait pas eu beaucoup d'impact financier. "Bennifer" 2.0 incarnait l'espoir au-delà de l'âge de 30 ans, la certitude que l'amour en vaut la peine, la confiance que la vie offre plus de deuxième chances qu'on pourrait craindre dans les moments sombres. Et aussi l'idée qu'une femme très réussie et un type moyen (ou qui peut se rappeler un film de Ben Affleck sans réfléchir ? Exactement le même.) peuvent avoir une relation harmonieuse. Et maintenant, il semble que tout cela n'était qu'une illusion ? Combien de cœurs brisés J.Lo doit-elle encore gérer dans sa musique ?

Lopez est dans l'industrie du divertissement depuis trois décennies, d'abord comme danseuse, puis comme actrice et enfin comme chanteuse. Son thème : l'amour, toujours. Elle a chanté sur le fait que l'amour ne coûte rien ("Love don't cost a thing") ; sur la façon dont l'amour peut si facilement s'effondrer ("Qué Hiciste") ; sur les luttes quotidiennes dans les relations à long terme ("Ain't Your Mama") ; et sur la joie de se retrouver après de nombreuses nuits blanches ("To Be Yours").

Le but de vie de Jennifer Lopez : "En amour. Je veux être en amour."

Dans la musique de Jennifer Lopez, le message est clair : l'amour est la chose la plus importante dans la vie. Au début de son film musical "This is me...now", sorti au début de 2024, elle raconte hors champ : "Ma mère m'a raconté cette histoire mille fois. Quand j'étais jeune et qu'on me demandait ce que je voulais être quand je serais grande, ma réponse était toujours : en amour. Je veux être en amour."

En amour, fiancée, mariée, divorcée et de retour à la case départ. Malgré son penchant pour les grands gestes, Jennifer Lopez n'est pas romantique (même si les magazines people américains diagnostiquent chez elle une "addiction à l'amour"). La sueur, les larmes, le travail acharné - ces thèmes traversent également son œuvre artistique. Jennifer Lopez a toujours aimé se présenter comme une femme qui doit se battre pour ses grands rêves, à qui rien n'est facilement donné.

Sa discipline de danseuse a toujours représenté l'engagement qu'elle met dans tous les aspects de sa vie - ces muscles ne se développent pas avec quelques séances de yoga post-travail. Lopez a lancé sa carrière depuis le Bronx, a connu des tubes et des flops, a joué de bons et de mauvais rôles au cinéma. Maintenant, elle est principalement : toujours là, produisant de nouvelles chansons, célébrant la vie, même quand ce n'est pas tout rose. Dans le doc en coulisses de son film musical, elle dit : "Je n'ai pas à faire ça, mais je le fais parce que je le veux."

Son esprit combatif, sa détermination, à la fois dans sa carrière et dans sa vie personnelle, sa croyance inébranlable que tout ira bien si elle continue à travailler suffisamment dur, rend Jennifer Lopez relatable. Peut-être plus que ses célèbres paroles de 2002, nous rappelant que malgré son succès, elle est toujours "Jenny de la rue". Et les fans sentent encore plus sa douleur lorsque Jennifer Lopez doit annuler sa tournée d'anniversaire très attendue pour des "raisons personnelles".

L'histoire de "Bennifer", le couple qui s'est finalement retrouvé après de nombreux rebondissements, était-elle trop belle pour être vraie ? Peut-être. La vie n'est pas une comédie romantique avec une fin heureuse et basta. Après le générique, il y a plus, et il semble que même pour Jennifer Lopez, il contienne plus de nuances de la vie réelle que ce qu'elle a chanté dans son album célébrant le retour de Bennifer - dans des chansons comme "Dear Ben, Part II", "Mad in Love" ou "This Time Around".

Sans confondre l'artistique avec le soi-même, jetons un autre coup d'œil au film musical de J.Lo. Il raconte l'histoire de Lopez en train de guérir son cœur, représenté comme une machine cardiaque battante, le gardant en vie - et finalement apprenant à s'aimer : "J'ai dû guérir mon cœur, mais j'aime qui je suis ces derniers temps", dit-il dans "This is me...now". Elle est déterminée à ne pas se perdre dans une relation à nouveau. Cela fait d'elle un amoureux encore plus inspirant que n'importe quel mariage pourrait l'être.

Malgré la demande de divorce, les médias continuent de spéculer sur la vie amoureuse de Jennifer Lopez et ses sources d'inspiration musicales. Malgré de nombreux cœurs brisés, la musique de Jennifer Lopez tourne souvent autour de l'amour, avec des chansons comme "Love Don't Cost a Thing" et "In Love."

Lire aussi: