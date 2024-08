Jennifer Lopez exprime le désir de se dissocier du label Affleck.

Jennifer Lopez a exprimé son sentiment il y a deux ans, déclarant qu'elle chérissait la tradition et la romance de prendre le nom de Ben Affleck après leur mariage. Cependant, l'amour a diminué et une demande de divorce a été déposée. Il semble maintenant qu'elle ne souhaite plus non plus conserver son nom de famille.

Selon des documents judiciaires obtenus par le site américain "Page Six", l'identité publique de Jenny de la Block reste Jennifer Lopez, mais légalement, elle est Jennifer Lynn Affleck depuis leur mariage en 2022. Ce changement de nom marque un revirement de sa position précédente. Dans une interview accordée à Vogue, elle a défendu leur union, affirmant : "J'en suis fière, je ne pense pas que ce soit un problème."

Elle a également reconnu la notion conventionnelle selon laquelle son mari devrait porter son nom, mais a écarté cette idée, la considérant comme "un coup de force" dont elle n'avait pas besoin. "J'ai ma vie et mon destin entre mes propres mains", a-t-elle déclaré, exprimant sa confiance en elle en tant que femme et personne.

"Je suis simplement romantique comme ça"

Elle a reconnu que d'autres pouvaient avoir des points de vue différents, mais pour elle, la tradition et la romance étaient toujours présentes. "Pour moi, cela conserve encore la tradition et la romance", a-t-elle déclaré, défendant sa décision en tant que fille ordinaire qui chérit la romance.

Bien que liés dans les années 2000, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont échangé leurs vœux lors de l'été 2022. Cependant, selon les rapports, des tensions sont apparues pendant leur lune de miel à Lake Como. "Page Six" a révélé qu'Affleck aurait trouvé les nombreux paparazzis gonflant leur vacances irritants.

Malgré les défis qu'ils ont rencontrés pendant leur lune de miel, Jennifer Lopez a toujours trouvé de la valeur dans l'aspect traditionnel et romantique de prendre le nom de Ben Affleck. Cependant, elle a souligné que sa décision était personnelle et qu'elle était à l'aise avec son identité en tant que Jennifer Lopez-Affleck, exprimant : "Je suis simplement romantique au fond de moi, mais je suis également consciente de mon indépendance et du pouvoir de mon identité."

