Jennifer Lopez et Ben Affleck présentant leur progéniture

Pour une période assez longue, Jennifer Lopez et Ben Affleck n'ont pas été vus ensemble en public. Cependant, une fois les papiers de divorce déposés, ces célébrités hollywoodiennes ont été surprises en train de se promener à Los Angeles avec leurs enfants. Les médias américains discutent actuellement de la possibilité d'une réconciliation romantique entre les deux.

Selon le magazine "People", les ex-amants ont été surpris en train de se promener à l'hôtel Beverly Hills de Los Angeles le week-end dernier. On pense que c'est la première fois qu'ils sont vus en public avec leurs enfants depuis que Lopez a déposé une demande de divorce contre Affleck à la fin août.

Des images publiées dans des publications comme "Daily Mail" montrent Affleck et Lopez debout dehors devant l'hôtel, puis entrant ensemble. Affleck portait un jean bleu, une chemise bleue et des lunettes de soleil foncées, tandis que Lopez portait un haut noir à manches longues, un jean foncé et des lunettes de soleil claires.

Le couple a également été vu ensemble dans une voiture noire, avec Affleck au volant et Lopez sur le siège passager. Cette sortie en famille a suscité des spéculations sur une éventuelle réconciliation romantique pour le couple dans les médias américains.

Détails du divorce

Affleck et Lopez étaient un couple dans les années 2000, mais ils ont décidé de rompre leurs fiançailles à l'époque. Après avoir chacun vécu deux mariages, ils se sont remis ensemble et se sont mariés cet été 2022. Affleck était Previously married to his co-star Jennifer Garner in 2005, with whom he shares three children: 18-year-old Violet, 15-year-old Seraphina, and 12-year-old Samuel. On the other hand, Lopez married her new partner Marc Anthony in 2004 and gave birth to their now 16-year-old twins, Max and Emme.

Les médias américains ont rapporté que Lopez a déposé une demande de divorce contre Affleck en août, en fixant la date de séparation au 26 avril 2024. Il y avait des rumeurs de problèmes de relation entre les deux avant cela, car ils n'avaient pas été vus ensemble en public depuis mars et Affleck avait quitté leur maison

