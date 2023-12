Jennifer Lopez dit qu'elle et Ben Affleck souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique (SSPT) à cause des projecteurs braqués sur leur relation.

La chanteuse a expliqué dans une interview à Variety pourquoi elle a décidé de documenter leur relation sur son nouvel album et dans le film qui l'accompagne, "This Is Me ... Now". Now".

"En tant qu'artistes, nous devons suivre notre cœur et c'est ce que j'ai fait en faisant quelque chose que tout le monde ne pensait peut-être pas être la meilleure idée, mais que je devais faire", a déclaré Lopez.

Elle a ajouté : "Nous souffrons tous les deux d'un syndrome de stress post-traumatique", à propos de la frénésie médiatique qu'ils ont provoquée à leurs débuts et lorsqu'ils ont annulé leurs premières fiançailles en 2004.

Ils ont ravivé leur relation en avril 2021 et se sont mariés en 2022.

Lopez a déclaré : "Mais nous sommes plus âgés maintenant. Nous sommes plus sages. Nous savons aussi ce qui est important, ce qui est vraiment important dans la vie, et ce n'est pas tant ce que les autres pensent. Il s'agit d'être fidèle à ce que l'on est."

"This Is Me ... Now" fait suite à l'album "This Is Me ... Then" sorti en 2002. Then". La sortie de l'album et du film est prévue pour le 16 février 2024.

Il s'agit du premier album studio de Lopez depuis dix ans.

Source: edition.cnn.com