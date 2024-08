Jennifer Lopez a engagé une procédure de séparation contre Ben Affleck dans une demande de divorce.

Lopez a déposé une demande de séparation dans leur mariage de deux ans à Los Angeles mardi, coïncidant avec leur anniversaire de mariage de Riceboro, en Géorgie, en 2022, après leur escapade à Las Vegas, la "ville du péché", un mois plus tôt.

La rupture suit des allégations de vie séparée, Lopez ayant annulé sa série de concerts d'été pour passer du temps en famille, et ils ont vendu leur résidence de Beverly Hills.

CNN a contacté les représentants de Lopez et d'Affleck pour obtenir des commentaires.

Le divorce est un autre chapitre dans la saga amoureuse des célébrités, qui a été sous les projecteurs pendant des années.

La relation entre Lopez et Affleck remonte à leur rencontre sur le tournage du film "Gigli" en 2002, où ils interprétaient des criminels. Leur amitié en dehors de l'écran a évolué en romance, mais ils se sont tous deux mariés à d'autres et ont fondé des familles.

Pourtant, le duo "Bennifer" a célébré le retour de "Bennifer 2.0" suite à leur réunion en 2021.

Même le duo semblait ravi.

"Vous savez, l'une des choses que j'apprécie vraiment dans tous les aspects de ma vie maintenant, c'est qu'elle s'est déroulée de manière à refléter cela", a révélé Affleck au Wall Street Journal en décembre 2021. "Ma vie maintenant reflète non seulement la personne que j'aspire à être, mais la personne que je crois vraiment être - loin d'être parfait, mais quelqu'un qui s'efforce diligemment et qui se soucie profondément d'être honnête, authentique et accountable. Il est difficile de déterminer qui en retire le plus sans entrer dans les détails croustillants."

Le duo était censé se marier en novembre 2002, Affleck ayant fait sa demande avec une bague de fiançailles en diamant rose de 6,1 carats de Harry Winston, qui avait également joué le rôle de l'intérêt amoureux de Lopez dans son single "Jenny from the Block" de 2002, l'histoire tournant autour de leur relation médiatisée.

Cependant, ils ont reporté leur mariage en septembre 2003, attribuant cela à l'attention médiatique entourant leurs noces.

Juste avant de se réunir en juillet 2021, Lopez a mis fin à sa relation avec le joueur de baseball Alex Rodriguez.

"Je me sens incroyablement chanceuse et radieuse, et fière d'être avec lui", a déclaré Lopez à People magazine au sujet de la réconciliation avec Affleck, quelques semaines avant sa deuxième demande en mariage en avril 2022. "C'est une histoire d'amour captivante qui a eu une deuxième chance."

En 2024, Lopez a sorti "The Greatest Love Story Never Told", un documentaire qui retrace son album autoproduit "This Is Me... Now" et son parcours

