Jennifer Lange, la gagnante triomphante de "The Bachelorette", accueille la maternité.

"Regardez ce que nous avons fait, notre petit miracle !" écrit joyeusement Jennifer Lange sur Instagram. Elle partage deux images, captant le moment où elle et son mari tiennent leur nouveau-né pour la première fois, quelques instants après sa naissance à domicile le 2 septembre. Lange, la chanceuse qui a obtenu la dernière rose d'Andrej Mangold en 2019, est en couple avec le musicien Darius Zander depuis 2021. Le couple amoureux s'est marié juste avant la naissance, Lange étant déjà enceinte de leur heureux événement.

Petit Anton a officiellement rejoint leur famille. Lange annonce dans son post que leur fils est entré dans le monde. "Nous ne pouvons contenir notre joie !" s'exclame-t-elle en décrivant leurs émotions actuelles.

Vœux de bonheur du monde entier

À peine Jennifer Lange a-t-elle partagé la bonne nouvelle sur Instagram que le bouton "j'aime" commence à recevoir un clic céleste. En moins de trente minutes, plus de 15 000 de ses abonnés ont cliqué sur "j'aime". La section des commentaires se remplit rapidement de félicitations. La star de la télé-réalité Denise Merten écrit : "Bienvenue dans le monde, petit Anton !" L'influenceuse Sarah Harrison, qui profite actuellement de la maternité pour la troisième fois à Dubaï, ajoute : "Félicitations !"

La romance de Jennifer Lange et d'Andrej Mangold de "The Bachelor" s'est terminée en 2020, après leur passage dans "Sommerhaus der Stars" de RTL. Le spectacle a vu de nombreuses disputes entre le couple et les autres concurrents, ce qui n'a pas mis le couple sous son meilleur jour. Peu après la finale, le "Gold Team", comme le couple s'est amusément nommé, a subi la fameuse "malédiction de Sommerhaus" et a mis fin à leur relation.

