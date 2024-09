- Jennifer Lange fait sa première expérience de la maternité

Grosse nouvelle de l'ex-"Bachelor" Jennifer Lange (30) : son enfant est là ! La gagnante de la neuvième saison de l'émission de rencontre RTL à succès est devenue maman pour la première fois. Lange a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram officiel un mercredi, accompagnée d'une photo d'elle et de son époux Darius Zander (40), tenant leur nouveau-né dans ses bras. "Voilà... notre petit miracle", a-t-elle écrit.

Le post d'annonce a également révélé le nom du petit garçon : Anton. Le petit dernier est né chez eux le 2 septembre 2022 à 20h06. "Nous sommes comblés de joie", a-t-elle conclu son post, qui a également été partagé par le père de l'enfant sur son compte Instagram. Lange a inclus les hashtags #amour, #famille et #accouchementàdomicile avec le post.

Depuis sa rupture avec son partenaire "Bachelor" Andrej Mangold (37) en novembre 2020, Lange a officialisé sa relation avec le musicien et parolier Darius Zander de Cologne en août 2021. Ils se sont fiancés en mai de cette année et se sont mariés en août. Lange a annoncé sa grossesse à ses admirateurs via Instagram le jour de la Saint-Valentin et les a tenus informés tout au long de cette période unique. En juin, Lange et Zander ont annoncé qu'ils attendaient un garçon.

Rupture avec Andrej Mangold après "Das Sommerhaus der Stars"

La relation de Lange et de l'ancien joueur de basket-ball ainsi qu'ex-"Bachelor" Mangold a duré de la saison "Bachelor" en 2019 jusqu'en novembre 2020. Après leur apparition conjointe dans l'émission de téléréalité RTL "Das Sommerhaus der Stars", qui a suscité de nombreux titres négatifs, ils ont finalement rompu et annoncé leur intention de suivre leur propre chemin dans un communiqué commun.

