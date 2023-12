Jennifer Kupcho et Minjee Lee se partagent la tête du Chevron Championship, tandis que Ko Jin-young se bat pour passer le cut.

De son côté, Ko Jin-young, l'actuelle numéro un mondiale, a dû se contenter d'une carte de 74 (deux au-dessus de la normale) et risque de ne pas passer le cut.

La championne en titre Patty Tavatanakit se trouve à un coup derrière le duo de tête, tandis qu'un groupe de six joueuses, dont la gagnante de 2015, Lydia Ko, sont à égalité pour la quatrième place, à un autre coup derrière.

Lee et Kupcho ont été parmi les premiers à partir et ont profité des conditions ensoleillées du matin pour prendre la tête du classement après la première journée.

"C'était parfait", a déclaré Lee à la LPGA, après son parcours sans bogey. "Il n'y avait pas le moindre souffle de vent quand nous avons joué. Peut-être un tout petit peu, mais les conditions sont excellentes. Les greens roulent très bien. Je ne pense pas que l'on puisse faire mieux".

"J'ai un Majeur à mon actif, mais j'en veux un peu plus", a ajouté Lee, faisant référence à sa première victoire dans un Majeur lors du Championnat d'Evian l'année dernière.

"Je pense que j'ai un peu plus confiance en moi et en mon jeu, ce qui me permet d'être un peu plus à l'aise pour frapper les coups que je choisis.

Kupcho n'a pas encore remporté de titre sur le circuit de la LPGA, bien qu'elle ait été en lice à plusieurs reprises, enregistrant cinq top 10 en 2021, dont une place de vice-championne au championnat LPGA Drive On.

"Honnêtement, je pense que c'est simplement le fait d'être à l'aise sur ce parcours de golf", a déclaré Kupcho à la LPGA. "J'arrive ici et je me sens à l'aise. J'adore cet endroit.

Elle a commencé son tour avec style, réalisant neuf birdies sur les 14 premiers trous, avant que deux bogies consécutifs sur les 15e et 16e trous ne viennent tempérer son élan.

Ko a également commis deux bogies au cours de sa ronde d'ouverture inhabituelle pour terminer la journée à égalité à la 78e place et mettre fin à sa séquence record de 34 rondes consécutives sous le par.

"J'ai frappé beaucoup de bons coups, mais mon putting n'était pas bon", a-t-elle déclaré à la LPGA. "Je n'arrivais pas à voir le break ou la vitesse. Tout n'allait pas."

Trois tours supplémentaires permettront de désigner le vainqueur du Chevron Championship de cette année - le dernier vainqueur à être couronné au Mission Hills Country Club puisque le tournoi sera déplacé à Houston l'année prochaine dans le cadre d'un accord avec Chevron.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com