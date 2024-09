Jennifer Hudson se prépare pour la saison des fêtes et le prochain épisode de son talk show.

Tout le monde n'a cessé de parler de "Il y a dix ans que vous n'avez pas sorti d'album", et Hudson répond: "Je ne partage pas ce sentiment car je chante dans tout ce que je fais." Je veux dire, que ce soit pour une bande originale, un projet Happy Place ou autre chose, je suis toujours en train de chantonner.

Les fans de Hudson peuvent s'attendre à un album de Noël de sa part, qu'elle rêve de créer depuis longtemps.

Hudson a déclaré: "J'ai fait tout ce qui m'a été demandé tout au long de ma carrière, et maintenant c'est mon tour de faire ce que je veux." Quelque chose qu'elle a toujours voulu réaliser. "Je suis une passionnée des fêtes. J'adore les fêtes, et je veux simplement partager la joie, c'est pourquoi il s'intitule 'The Gift of Love'."

De plus, Hudson entrera dans la troisième saison de son émission de télévision diurne.

Hudson vise à apporter de la joie à ses téléspectateurs et à elle-même chaque jour.

"Alors, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Il s'agit de deciding each morning what will make me smile, what can make me happy, what can I do for myself?" she said. "Emphasizing the positive and not necessarily that things must be negative to choose joy, but rather making an effort to find your joy your way."

Elle a vraiment incarné cela en juillet avec une video qui est devenue virale de Hudson chantant "Hallelujah" au Château de Versailles.

Hudson a mentionné: "Given how I was feeling in that moment, and the 'amazing' acoustics of the location, I couldn't resist the urge to sing."

"I never would've imagined the impact it would have, because afterwards I was wandering around Paris and everyone was like, 'When you sang 'Hallelujah,' your performance was incredible!'" she said. "I was just reacting to what I was feeling in the moment. I really was."

En faisant confiance à son instinct, Hudson a continué à le faire depuis qu'elle a commencé son parcours il y a 20 ans en tant que candidate d'

