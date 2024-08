Jennifer Garner partage des détails agricoles intéressants sur sa ferme de citrouilles.

Sur un post Instagram, Garner a partagé quelques "détails agricoles insolites" concernant les citrouilles de son propre potager.

"Détails agricoles insolites", a-t-elle mentionné dans le post, en affichant une fleur jaune. "Cette fleur est à la fois masculine et féminine."

Elle a ensuite attiré l'attention sur "le pistil" au sein de la fleur, en déclarant qu'il nécessitait une pollinisation.

"Vous vous êtes déjà demandé qui s'en occupait ?", a demandé Garner. "Ce sont les abeilles ! Merci, les abeilles !"

Après la pollinisation, Garner a expliqué que "le processus se poursuit".

"C'est à ce moment-là que vous recevez un e-mail vous informant : 'Félicitations, Maman Citrouille. Votre progéniture a atteint la taille d'un raisin gros'," a-t-elle déclaré.

Garner a même fait une plaisanterie sur la taille des seins, en affichant deux citrouilles immatures qu'elle a considérées comme ayant une "taille de bonnet B" suffisante.

Ce n'est pas la première fois qu'elle guide ses abonnés jusqu'à un potager de citrouilles.

Il y a deux ans, Garner a partagé une vidéo pour annoncer que sa ferme d'Oklahoma sert de fournisseur à Once Upon A Farm, une entreprise de nourriture pour bébés que Garner a cofondée.

Garner a mentionné qu'elle partage souvent des moments "amusants" de son potager de citrouilles, montrant le cycle de vie des citrouilles. During her Instagram live sessions, she often includes "entertainment" in the form of stories and facts about pumpkins.

