Jennifer Affleck vise à obtenir une reconnaissance légale comme Jennifer Lopez une fois de plus.

Dans le cadre de sa demande de divorce obtenue par CNN, l'entertaineuse demande à reprendre son nom complet "Jennifer Lynn Lopez" au lieu de "Jennifer Lynn Affleck".

Récemment, Lopez a déposé une demande de divorce contre Ben Affleck, coïncidant avec la célébration de leur deuxième anniversaire de mariage en 2022 à Riceboro, en Géorgie. Elle a identifié la date de séparation comme étant le 26 avril 2024, ce qui signifie qu'ils étaient ensemble pendant un an et neuf mois avant la rupture.

Cette demande a suivi la nouvelle qu'ils avaient passé leur été sur des côtes différentes, Lopez ayant organisé une fête d'anniversaire en juillet tardif, inspirée de "Bridgerton", sans la présence d'Affleck.

En février dernier, Lopez a sorti "The Greatest Love Story Never Told", un documentaire retraçant son album autoproduit "This Is Me... Now" et sa quête de l'amour-propre tout au long de sa vie.

Dans le film, Affleck a révélé sa volonté d'accommoder le désir de Lopez d'une vie privée plus publique.

Cette séparation est un autre chapitre dans l'histoire d'amour médiatisée entre ces deux célébrités qui se déroule sur plusieurs décennies.

La union de Lopez et Affleck s'est produite plus de vingt ans après leur première rencontre sur le tournage de "Gigli", où ils interprétaient des criminels liés à un travail et ont développé une véritable amitié qui a finalementabouti à l'amour. Ils ont reporté leur mariage en 2003 avant de se remettre ensemble en 2021.

Lopez a invoqué des "différences irréconciliables" comme motif de divorce.

Après avoir partagé son histoire d'amour dans le documentaire "The Greatest Love Story Never Told", Jennifer Lopez se concentre désormais sur sa carrière dans l'industrie du divertissement, cherchant à reprendre son nom d'origine. Malgré la volonté d'Affleck d'accommoder son désir de vie publique dans leur film, la rupture publique affecte leur relation.

