Jenna Ortega a choisi de désactiver son compte X à cause de contenu obscène.

Dans la série "Wednesday", elle ne tolère aucune bêtise dans l'interprétation de son personnage. De la même manière, Jenna Ortega adopte une position inébranlable dans sa vie réelle. Suite à la réception d'images et de vidéos explicites, elle s'est temporairement retirée de X.

Dans une interview avec le podcast "Interview" du "New York Times", Ortega, maintenant âgée de 21 ans, partage ses expériences. Elle a été bombardée de ce type de contenu sur X depuis son adolescence. Le premier message nuisible qu'elle a ouvert à l'âge tendre de 12 ans contenait des parties intimes d'un homme, comme Ortega le révèle.

Lorsque elle était adolescente, on lui a conseillé de créer un compte sur X pour "améliorer son image". En plus des photos explicites non désirées, elle a également rencontré son premier "contenu modifié" d'elle-même à l'âge de 14 ans, Ortega le partage. Lorsqu'on lui a demandé si elle voulait dire "des images explicites générées par AI", l'actrice a confirmé sans détour "Oui, définitivement".

Les "images ridicules" de "Wednesday"

"J'ai ressenti de la répulsion, de la tristesse et de l'inconfort", explique Ortega à propos de ses expériences. Ces incidents dérangeants et d'autres l'ont incitée à désactiver son compte X "il y a environ deux ou trois ans". Depuis la sortie de la série Netflix "Wednesday", elle a reçu un flux d'images et de photos "ridicules".

Ortega sera prochainement à l'affiche du dernier film de Tim Burton, "Beetlejuice Beetlejuice", la suite de son film culte de 1988 "Beetlejuice". Winona Ryder, qui tenait le rôle principal dans le film original, sera également présente dans le film à venir. Une deuxième saison de "Wednesday" est actuellement en cours de tournage.

