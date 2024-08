- Jena est prête pour la rencontre de Bayer Leverkusen.

FC Carl Zeiss Jena : Un Persistant Épouvantail de la Coupe

FC Carl Zeiss Jena a une histoire de causer des soucis aux équipes de Bundesliga en coupe. De nombreux champions, dont Bayer Leverkusen ce mercredi (18h00), sont tombés victimes de ce club traditionnel de Thuringe. Selon l'entraîneur de Jena, Henning Bürger, "on joue un football plutôt léché en ce moment. L'équipe est bien en place depuis le début. Cette équipe est en ébullition."

Malgré leur leadership dans le tableau nord-est avec cinq victoires consécutives, Jena est bien conscient des mérites de Leverkusen. "On affronte le plus grand club allemand, peut-être même européen, de la saison dernière. C'est un adversaire de taille. Il nous faut un coup de chance pour marquer dès le départ. Garder notre but inviolé le plus longtemps possible pourrait être un objectif, puis rester serrés et profiter des contre-attaques," a déclaré le défenseur Sören Reddemann.

L'entraîneur Bürger prévoit d'aborder les matchs contre les champions d'Allemagne de la même manière que leurs précédentes rencontres. Sa stratégie combine une analyse stratégique et factuelle avec la prise en compte de la mentalité, de l'attitude et de l'appréciation du moment.

L'Héritage de Jena en Coupe

Jena a prouvé sa valeur en coupe. Lors de la saison 1993/94, ils ont éliminé Borussia Dortmund au premier tour. Ils ont ensuite surmonté Uerdingen et Wattenscheid avant de tomber face à Essen en quarts de finale aux tirs au but. En 1997/98, ils sont arrivés jusqu'aux quarts de finale, éliminant FC St. Pauli, VfR Mannheim et Hannover 96. Leur parcours s'est arrêté contre MSV Duisburg (1:2).

L'entraîneur Bürger a réussi un coup de maître avec Jena lors de la saison 2007/08. Ils ont battu les champions d'Allemagne VfB Stuttgart aux tirs au but avant de s'incliner face à Borussia Dortmund (0:3) en demi-finales. Hamburger SV a également goûté à la défaite surprise infligée par Jena lors de la saison 2015/16, perdant 3:2 en prolongation. Malheureusement, le bilan de Jena contre Leverkusen en coupe n'est pas impressionnant, avec deux défaites (0:2 et 0:4) contre Bayer.

