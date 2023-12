Jeff Gladney, cornerback des Arizona Cardinals, décédé à 25 ans

Gladney, 25 ans, est l'une des deux personnes qui, selon les autorités, ont été tuées dans l'accident qui s'est produit vers 2h30, a confirmé mardi le bureau du médecin légiste du comté de Dallas.

L'accident a impliqué deux véhicules, selon un communiqué de presse du bureau du shérif du comté de Dallas. L'enquête préliminaire a révélé qu'un véhicule blanc roulait à vive allure et a heurté un second véhicule par l'arrière.

Le véhicule blanc a ensuite perdu le contrôle et a heurté un pilier de l'autoroute, tuant l'homme et la femme qui se trouvaient à l'intérieur, précise le communiqué. Le second véhicule était également occupé par un homme et une femme, qui n'ont pas été blessés.

Le bureau du médecin légiste du comté de Dallas a identifié avec certitude Gladney et la femme décédée comme étant Andrea Mercedes Palacios, 26 ans.

Gladney entamait la troisième saison de sa carrière en NFL, après avoir joué au football universitaire à la Texas Christian University. Les Minnesota Vikings l'ont sélectionné au premier tour en 2020, mais l'équipe l'a libéré avant la saison 2021 après qu'il a été inculpé d'agression criminelle, selon le site web de la NFL.

Gladney a été déclaré non coupable dans l'incident et les Cardinals lui ont fait signer un contrat de deux ans en mars 2022. Il s'était récemment entraîné avec l'équipe lors des séances d'entraînement organisées par la NFL.

"Nous sommes dévastés d'apprendre le décès de Jeff Gladney", ont tweeté les Cardinals lundi. "Nous sommes de tout cœur avec sa famille, ses amis et tous ceux qui pleurent cette énorme perte."

Les Vikings ont également publié une déclaration, disant qu'ils étaient attristés par la mort de Gladney.

"Nous sommes de tout cœur avec sa famille et ses amis, ainsi qu'avec l'organisation des Arizona Cardinals et les coéquipiers et entraîneurs actuels et anciens de Jeff, qui pleurent sa vie perdue bien trop tôt", peut-on lire dans le communiqué de l'équipe.

Les joueurs de la NFL de toute la ligue ont exprimé leurs condoléances sur Twitter.

"Nous avons entendu des nouvelles horribles ce matin. Tout simplement tragique. Repose en paix Jeff", a tweeté le défenseur des Cardinals J.J. Watt.

"Il a perdu son frère, son meilleur ami, son bras droit", a tweeté le receveur des Philadelphia Eagles, Jalen Reagor, qui a lui aussi fréquenté l'Université chrétienne du Texas. Il a ajouté : "R.I.P Jeff Gladney, mon frère veille sur moi s'il te plaît".

Rebekah Riess de CNN a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com