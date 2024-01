Jean-Eric Vergne met fin à une série d'échecs en remportant l'ePrix de Sanya

Le champion en titre Jean-Eric Vergne a non seulement remporté sa première victoire de la saison, mais il a également mis fin à une série de trois courses où il n'avait marqué aucun point.

Le championnat de course tout électrique visitait la ville du sud de la Chine pour la première fois et il n'a pas manqué de drame avec Sam Bird et Stoffel Vandoorne qui ont été contraints à l'abandon dans les premières étapes.

Le débutant Oliver Rowland s'était qualifié en pole position et, comme Vergne, le pilote Nissan e.dams cherchait à mettre fin à une série de mauvais résultats, la dernière fois qu'il a marqué des points étant lors de l'ouverture de la saison en Arabie Saoudite.

Les deux hommes se sont battus en tête tout au long de la course, et l'expérimenté Vergne a finalement brisé la résistance de Rowland au 19e tour sur 36.

Après un accident entre Lucas di Grassi et Robin Frijns, la course s'est terminée sous le drapeau jaune, permettant à Vergne de filer vers sa première victoire depuis la dernière course à New York l'année dernière.

La saison 2018/19 de Formule E

"Gagner ici en Chine au sein d'une équipe chinoise est incroyable, surtout que les trois dernières courses ont été difficiles lorsque nous n'avions aucun point", a déclaré le pilote DS Techeetah.

"C'est toujours bon de revenir au sommet. Cela renforce ma confiance et celle de l'équipe, et nous place en bonne position pour le championnat.

"Je pense que c'était le tournant de la saison, nous devons continuer à faire du bon travail et de bonnes courses dans la saison européenne.

La course de Sanya a été marquée par des arrêts et des départs, le drapeau rouge ayant été déployé et une pause de 12 minutes ayant été imposée après qu'Alex Sims, de BMW i, a été laissé en rade sur la piste après avoir heurté le mur.

Frijns a ensuite percuté l'arrière de di Grassi lors d'un dépassement sur Sebastian Buemi dans les derniers instants de la course, une action qui a laissé le Brésilien furieux et l'a contraint à quitter la course.

"Vous avez chuté ensemble et vous m'avez mis hors course - j'espère que vous aurez une pénalité", a déclaré di Grassi, furieux. "La prochaine fois, je m'éloignerai de Robin. Je n'ai rien pu faire pour l'éviter".

Grâce à ce résultat, Vergne a presque doublé son nombre de points au classement, se hissant à la troisième place derrière Jérôme d'Ambrosio et Antonio Felix da Costa, dont la troisième place à Sanya l'a propulsé en tête du championnat.

La victoire en Chine a également été la première de Techeetah pour la saison 2018-19, lorsque la nouvelle voiture de course Gen2 est entrée en jeu, et Vergne a admis après sa victoire qu'il n'avait pas bien dormi depuis un troisième week-end de course consécutif sans marquer de points à Hong Kong.

Cependant, il peut désormais se reposer sur l'assurance qu'il est de retour dans la course au championnat, alors qu'il tente de devenir le premier homme à défendre avec succès un titre de Formule E.

La prochaine course aura lieu à Rome le 13 avril.

