21:34 Biden Annonce une Nouvelle Aide Militaire pour l'Ukraine, avec un Focus sur la Défense AérienneLe président américain Joe Biden a annoncé un nouveau paquet d'aide militaire pour l'Ukraine lors d'une conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon la Maison Blanche, ce paquet comprend des missiles de défense aérienne, de l'équipement de défense contre les drones, des missiles anti-char et des munitions. Biden a réaffirmé l'engagement "inébranlable des États-Unis à soutenir le peuple ukrainien" auprès de Zelensky. Aucun détail financier spécifique concernant le nouveau paquet d'aide n'a été communiqué.

21:29 Zelensky Exhorte à la Livraison des Armes PromisesL'armée ukrainienne est dans l'urgence d'une aide internationale. Le président Zelensky presse les alliés de l'Occident de livrer rapidement les paquets d'armes promis. "Sur le front, ils se battent avec des armes de fortune, pas avec des promesses comme 'demain' ou 'bientôt'", déclare-t-il dans son adresse du soir. Selon lui, l'Ukraine attend la livraison d'armes ou d'équipement "qui ont été annoncés et approuvés, mais pas encore livrés". Il n'a pas donné plus de détails.

20:58 La Frustration Grandit chez les Résidents de Kursk : "Chacun Pour Soi"Malgré les conflits en cours dans la région russe de Kursk, la frustration semble monter parmi les résidents : envers les autorités qu'ils perçoivent comme les ayant abandonnés, l'armée ukrainienne, et même leur propre armée. Une femme de 28 ans partage ses pensées avec "Moscou Times" : "Pour la Russie, nous ne sommes qu'un pion sur la carte. Pour les Ukrainiens, ils nous voient comme des ennemis soutenant le régime de Poutine. Ici, chacun est seul." Elle accuse les autorités de mentir et de dire qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Un homme de 32 ans explique que certains blâment l'Ukraine pour les attaques, mais que les gens se posent également des questions sur la compétence de l'armée russe : "Comment ont-ils pu manquer un tel rassemblement de troupes ukrainiennes à la frontière ?" Si certains étaient auparavant sympathiques avec l'Ukraine ou restaient neutres, leurs sentiments ont maintenant tourné à une colère intense, affirme-t-elle. Un autre résident de la région de Kursk note : "Les Ukrainiens ne sont pas nos amis pour le moment." Cependant, un bénévole de la Croix-Rouge à Kursk partage qu'elle ne ressent pas de colère envers l'Ukraine. "Ce sont juste des victimes, eux aussi, pris dans la situation."

20:12 Berlin Redoute des Attaques Intensifiées sur KyivLe gouvernement allemand met en garde contre des attaques russes potentiellement renforcées sur Kyiv et d'autres centres de population en Ukraine à l'occasion de l'indépendance du pays samedi. Il pourrait y avoir des attaques renforcées de roquettes et d'avions sur Kyiv et d'autres centres de population, selon un avertissement de voyage révisé du ministère fédéral des Affaires étrangères. Des couvre-feux temporaires pourraient être imposés à Kyiv et dans d'autres régions. Les citoyens allemands sont toujours vivement encouragés à quitter le pays.

19:39 L'Armée Ukrainienne Repousse de Nombreuses Attaques RussesL'armée ukrainienne signale avoir repoussé de nombreux assauts des troupes russes. Un total de 79 attaques russes ont été signalées sur les lignes de front orientales de l'Ukraine au cours de la journée, certaines avec un soutien d'artillerie et aérien, selon le rapport quotidien du quartier général. Une fois de plus, les outskirts de Pokrovsk à la frontière de Donbass ont été le principal théâtre des combats. Les unités russes ont tenté de renforcer et d'étendre leurs gains territoriaux de la journée précédente avec environ 20 attaques en quelques heures. Des combats intenses similaires ont été signalés aux alentours de Torez. Les attaques russes visent à obtenir un contrôle total des environs de Donbass.

19:07 Les États-Unis Imposent de Nouvelles Sanctions Contre les Chaînes d'Approvisionnement RussesEn raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions contre Moscou. Les penalties ciblent environ 400 entreprises et individus, selon le département du Trésor américain. Environ 60 entreprises de technologie de défense figurent parmi les cibles, dont les "produits et services soutiennent les efforts de guerre de la Russie". Les sanctions visent à perturber les chaînes d'approvisionnement de la Russie. Les entreprises et individus visés sont basés à la fois en Russie et dans d'autres pays. Les avoirs des entreprises et individus ciblés aux États-Unis sont gelés, et les citoyens américains sont interdits de faire des affaires avec eux.

18:38 Le Flux de Pétrole Russe par l'Ukraine a AugmentéLa Russie aurait doublé ses fournitures de pétrole par l'Ukraine en juillet, selon la société de conseil basée à Kyiv, ExPro. Le volume de pétrole russe transporté par le pipeline "Дружба" vers les pays de l'UE a augmenté à 1,09 million de tonnes contre 540 000 tonnes en juin, selon la société. Auparavant, la Hongrie et la Slovaquie avaient exprimé des préoccupations quant à la limitation du flux de pétrole par l'Ukraine. Les deux pays de l'UE ont exprimé des préoccupations quant à la possibilité de pénuries de carburant à partir de septembre. Cependant, le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a critiqué les deux pays pour ne pas avoir cherché activement des alternatives aux fournitures de pétrole russe, qui ont été soumises à un embargo suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque ont actuellement des réglementations d'exemption. En savoir plus ici.

17:56 Les Membres de la Famille à Kursk Recherchent des Conscrits Portés DisparusDuring Ukraine's counteroffensive in the Kursk region, numerous Russian conscripts have been reported missing or captured, according to media reports. At least 81 conscripts are unaccounted for, and 38 have been identified as prisoners of war in videos published by the Ukrainian military, as reported by BBC's Russian service. These figures are based on online search requests from the conscripts' families. At the start of the invasion of Ukraine, Russian President Vladimir Putin had vowed that only professional soldiers and volunteers would be deployed in war zones. However, the Kremlin views Kursk's defense as non-participation in the so-called "military special operation." Officially, Russia does not provide information about its losses in Kursk. Learn more here.

17:19 Drones Suspects over Brunsbüttel: L'armée allemande aide aux investigationsL'armée allemande aide aux investigations concernant des activités de drones suspectes au-dessus de zones industrielles dans le Schleswig-Holstein. Un représentant du Commandement territorial a déclaré que l'armée allemande fournit des données radar à la police sur demande. Covestro et Holcim, deux organisations impliquées, sont impatientes de contribuer à la résolution. Covestro admet avoir détecté des activités de drones. Ces entreprises appartiennent à un groupe d'entreprises chimiques, d'énergie et de logistique situées dans la zone industrielle ChemCoast Park à Brunsbüttel. Le bureau du procureur de Flensburg enquête sur les incidents de drones au-dessus des installations industrielles dans le cadre d'une enquête pour espionnage avec l'intention de saboter.

16:51 Victimes civiles: huit morts dans des attaques russesPas un jour sans deuil : huit civils ont péri dans des attaques russes, selon les autorités ukrainiennes. Deux décès ont été signalés dans la région de Sumy, adjacente à la Russie. Trois individus ont été retrouvés morts dans la région de Kharkiv. Trois autres victimes ont été signalées dans les régions de Donetsk et de Kherson.

16:20 Centre NATO de Geilenkirchen déclare la sécurité rétablieLa base aérienne NATO de Geilenkirchen a officiellement déclaré la sécurité rétablie : après avoir élevé le niveau de sécurité à son plus haut niveau hier en raison d'une menace potentielle, il a maintenant été réduit, a déclaré un porte-parole de la base. Par conséquent, les mesures de sécurité à l'aérodrome sont revenues à leur niveau habituel depuis le début du conflit en Ukraine. Le porte-parole a refusé de commenter la nature de la menace. Le deuxième niveau de sécurité le plus élevé dans le jargon de l'OTAN implique un incident ou une action terroriste probable contre l'alliance. À titre de précaution, de nombreux employés ont été invités à quitter les lieux.

16:01 Le parquet fédéral enquête sur Rico Krieger libéréLe parquet fédéral enquête sur le citoyen allemand Rico Krieger, libéré de la détention en Biélorussie dans le cadre d'un échange de prisonniers. Un porte-parole a confirmé que l'enquête porte sur la suspicion de causer une explosion à l'aide d'explosifs. Krieger avait Previously été condamné à mort en Biélorussie pour terrorisme et activités de mercenaire mais a obtenu un pardon et a été transporté en Allemagne. Selon "Welt am Sonntag", Krieger aurait prétendument demandé à rejoindre le "Kastus Kalinouski Regiment" en Ukraine, une unité bénévole biélorusse aidant les forces ukrainiennes dans leur lutte contre l'invasion russe. Krieger s'est retrouvé aux mains des services secrets biélorusses. Krieger nie les allégations.

15:44 Modi encourage Zelensky à dialoguer avec MoscouLe Premier ministre indien Narendra Modi a encouragé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à entamer des discussions avec la Russie pour mettre fin au conflit. During his visit to Kyiv, Modi promised to serve as a "friend" to advocate for peace. "The path to resolution lies in dialogue and diplomacy. We should navigate towards this direction without delay," Modi stated. He urged both sides to convene to find a means out of the crisis, without demanding Russian troop withdrawal.

15:22 La division Wagner en désarroi un an après la mort de PrigozhinUn an après la mort du chef mercenaire russe Yevgeny Prigozhin, sa société militaire privée, Wagner, est reportedly en désarroi, selon les évaluations du Royaume-Uni. Suite au décès de Prigozhin dans un crash d'avion, de nombreux dirigeants ont quitté le groupe, selon le ministère de la Défense britannique. "Comparé à son pic de 50 000 personnes en 2023, Wagner a maintenant probablement environ 5 000 personnes dans ses déploiements restants en Biélorussie et en Afrique", a déclaré le ministère. De nombreux anciens combattants de Wagner ont rejoint l'armée russe ou des unités paramilitaires contrôlées par le ministère de la Défense, ont conclu des experts militaires. exactly one year ago, Prigozhin perished in the plane crash, following a mutiny against Russia's military leadership two months prior. All nine other passengers on the jet also perished.

14:38 ISW: Les forces ukrainiennes poussent Moscou à redéployer des troupesEn raison des progrès des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk, Moscou est censé retirer des troupes de

13:26 Modi partage un chaleureux accolade avec Zelensky à Kyiv Après son controversé câlin avec le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre indien Narendra Modi partage maintenant un salut affectueux avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Modi rend visite à un mémorial rendant hommage aux enfants ukrainiens qui ont perdu la vie pendant le conflit, laissant un jouet en symbole de respect. L'Inde, la nation la plus peuplée du monde, maintient une politique de neutralité dans ce conflit en cours. Cependant, malgré cela, l'Inde choisit de ne pas participer aux sanctions internationales contre la Russie et plaide fréquemment en faveur d'une résolution pacifique par le dialogue. Cependant, jusqu'à présent, l'Inde n'a proposé aucune proposition concrète.

12:58 Suspension des connexions essentielles pour le ferry clé vers la Crimée Le port russe de Kavkaz, qui joue un rôle crucial dans l'approvisionnement de la Crimée, reste fermé aux ferries un jour après une attaque par l'Ukraine. Selon le ministère russe des Transports, les opérations de ferry reprendront une fois les efforts de nettoyage terminés. Kavkaz est stratégiquement situé dans le détroit de Kertch, reliant la mer Noire et la mer d'Azov. La Crimée, une région annexée par la Russie à l'Ukraine en 2014, est clairement visible depuis Kavkaz, en faisant un hub de transit fondamental sur la mer Noire. Du carburant et des munitions sont transportés en Crimée par ce port.

11:44 Expert russe prévoit la vengeance de Poutine Le président russe Vladimir Poutine semble inhabituellement silencieux face aux victoires militaires de l'Ukraine à Kursk. "C'est sa réaction habituelle dans de telles situations", commente Ekaterina Schulmann, analyste politique russe. Elle ajoute que cette réponse souligne les mauvaises nouvelles pour le Kremlin. Alexander Gabuev, directeur du Carnegie Russia-Eurasia Center, partage des sentiments similaires, affirmant que le Kremlin étudie actuellement diverses options de rétorsion. "Nous découvrirons en temps voulu comment Poutine compte se venger", prévient Gabuev.

11:04 Dépôt de pétrole russe à Proletarsk continue de brûler Le dépôt de pétrole russe à Proletarsk, situé dans la région du sud de Rostov, continue de brûler. Selon le système d'information sur les incendies du NASA et un canal Telegram proche des agences de loi russe, le dépôt brûle toujours aujourd'hui. Le dépôt aurait subi une autre frappe de drone ukrainien la nuit dernière.

10:28 L'Ukraine cherche l'intervention diplomatique de Modi pour mettre fin à la guerre Despite the close ties between India and Russia as a BRICS member, Ukrainian President Volodymyr Zelensky now warmly welcomes Indian Prime Minister Narendra Modi's visit. Ukraine desires India's mediation contributions to help resolve the conflict, as Ukrainians now exhibit growing interest in peace talks following the Kursk offensive.

10:00 Système de défense aérienne ukrainien reste vigilant L'armée ukrainienne rapporte la destruction de 14 des 16 drones d'attaque russes lancés pendant la nuit. Le système de défense aérienne a été activement utilisé dans plusieurs régions, notamment Cherkassy, Kirovohrad, Poltava et Sumy.

09:36 Marine ukrainienne commente le ferry coulé à Kavkaz La marine ukrainienne commente le ferry endommagé dans le port russe de Kavkaz. "Un autre objectif militaire indiscutable a été détruit", confirme le porte-parole de la marine Dmytro Pletentschuk à la télévision ukrainienne. Le ferry avait servi à approvisionner les forces ennemis en carburant. Le ferry a coulé, rendant le port actuellement inopérant. Les autorités locales rapportent que l'attaque a eu lieu jeudi, le ferry prenant feu.

08:28 L'ambassadeur russe s'oppose à la zone tampon sur le territoire russe L'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, s'exprime sur l'offensive de Kursk et l'objectif déclaré de Kyiv de créer une zone tampon là-bas. "L'établissement d'une telle zone tampon n'est pas possible. Il n'y aura pas de zone tampon sur le territoire russe", déclare Antonov, selon TASS. Il prévient que Moscou ne cherchera pas l'accord de Washington pour expulser les troupes ukrainiennes de la région de Kursk. Il accuse les États-Unis de chercher constamment à tester la patience russe et à provoke des décisions impulsives.

07:55 Mécontentement croissant envers Poutine en Russie Depuis que les forces ukrainiennes ont pénétré sur le territoire russe il y a deux semaines, les analystes ont observé une augmentation des sentiments négatifs envers le président Vladimir Poutine parmi la population russe. Les contributeurs en ligne considèrent que l'avancée ukrainienne reflète un échec du gouvernement russe et de Poutine en particulier, selon un rapport de FilterLabs AI et du "New York Times". Jonathan Teubner, PDG de FilterLabs, explique que la réponse de Poutine à l'invasion a été soit inadequat

07:05 Les soldats et commandants ukrainiens expriment des préoccupations quant à l'insuffisance de la formation des recrues et à l'avantage clair de la Russie dans les airs et en munitions au front est. "Certains individus sont réticents à tirer. Ils voient l'ennemi dans leur position de tir dans la tranchée et ne répondent pas au feu. C'est pourquoi nos hommes perdent des vies", déclare un commandant de bataillon de la 47e brigade. "S'ils n'utilisent pas leur arme, ils sont inutiles." Depuis mai, le gouvernement a mis en place une loi de mobilisation controversée. Depuis, des dizaines de milliers de soldats sont reportedly conscrits chaque mois, avec la plus grande demande dans l'infanterie. Cependant, il y a des défis logistiques pour former, équiper et rémunérer autant de nouveaux individus.

06:35 La Russie pense que les États-Unis assoupliront les restrictions sur l'utilisation des armes fournies à l'UkraineL'ambassadeur de Russie aux États-Unis suggère que les États-Unis vont bientôt abolir toutes les limitations sur l'utilisation des armes fournies à l'Ukraine. Selon l'ambassadeur Anatoly Antonov, "l'administration actuelle agit comme quelqu'un qui tend une main et tient un poignard dans l'autre derrière le dos." Ils préparent le terrain pour lever toutes les restrictions existantes à un moment donné sans y réfléchir beaucoup. Antonov souligne qu'un dialogue constructif avec les États-Unis n'est possible que s'ils abandonnent leur "politique hostile" envers la Russie. Il mentionne également qu'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et le secrétaire d'État américain Antony Blinken lors de l'Assemblée générale de l'ONU le mois prochain est peu probable.**

06:09 Harris promet de rester aux côtés de l'Ukraine et de l'OTAN contre les attaques russesLa candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris réaffirme son engagement envers l'OTAN et promet un soutien continu à l'Ukraine, qui est attaquée par la Russie. "Je resterai fermement aux côtés de l'Ukraine et de nos alliés de l'OTAN", déclare-t-elle lors de son discours à la convention nationale démocrate à Chicago. Cependant, son adversaire républicain, Donald Trump, a menacé de quitter l'OTAN et a encouragé le président russe Vladimir Poutine à envahir l'Europe.**

05:38 Le président de l'Agence fédérale du réseau recommande la prudence dans la consommation de gazKlaus Müller, président de l'Agence fédérale du réseau, continue de recommander la prudence dans la consommation de gaz malgré les stocks de gaz bien approvisionnés. "Le gouvernement fédéral reste en alerte maximale. Nous devons rester vigilants", a déclaré Müller au "General d'Augsbourg". Il a également fait référence à l'avancée de l'armée ukrainienne sur le territoire russe, ce qui pourrait aggraver la situation. "Ce n'est pas l'infrastructure de gaz elle-même qui est contestée, mais la zone autour de cette infrastructure est une zone de guerre des deux côtés", a déclaré Müller au journal. Cela inclut la station de gaz de Gazprom à Sudzha, située à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne sur le territoire russe et un point de distribution clé pour le gaz exporté vers l'Europe.**

04:40 Modi se rend en Ukraine : "Les problèmes ne peuvent pas être résolus par la guerre"Le Premier ministre indien Narendra Modi se rend en Ukraine pour la première fois aujourd'hui. Une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky est prévue dans la capitale Kyiv, comme l'a annoncé le ministère indien des Affaires étrangères. L'Inde adopte une position neutre sur l'invasion russe, ne impose pas les sanctions occidentales à Moscou et est devenue l'un des plus grands acheteurs de pétrole russe abordable sur le marché mondial. New Delhi prône constamment une résolution du conflit basée sur le dialogue. "L'Inde est fermement convaincue que les problèmes ne peuvent pas être résolus par la guerre. La perte de vies innocentes en temps de guerre est le plus grand défi de l'humanité", a déclaré Modi lors de sa visite en Pologne jeudi. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a encouragé Modi à jouer un rôle de médiation dans le conflit.**

03:31 R rapport : Les États-Unis envoient une aide militaire supplémentaire à l'UkraineSelon des sources gouvernementales, les États-Unis prévoient d'envoyer une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine d'une valeur d'environ 125 millions de dollars. Le dernier paquet d'aide comprend des missiles de défense aérienne, des munitions pour les lanceurs multiples Himars, des missiles Javelin et divers autres armes, équipements et véhicules. L'annonce officielle est attendue aujourd'hui, un jour avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Les armes seront livrées à partir des stocks du Pentagone, permettant une livraison rapide.**

02:12 L'Ukraine signale 53 attaques russes près de Pokrovsk en une journéeL'armée ukrainienne a rapporté 53 attaques russes près de la ville de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine tout au long de jeudi. La capture de Pokrovsk reste l'objectif principal des forces russes en Ukraine, selon un communiqué du quartier général. Aucun communiqué du gouvernement russe n'a été publié pour le moment. Selon les informations disponibles, les troupes russes ont progressé régulièrement vers Pokrovsk ces derniers jours.**

01:16 La chef du SPD : sans livraisons d'armes, l'Ukraine serait "perdue à jamais"Avant les élections upcoming dans les Länder de Thuringe et de Saxe, la chef du SPD Saskia Esken se montre ferme sur le soutien militaire de l'Ukraine contre la Russie. Le chancelier Olaf Scholz prône une paix équitable et durable, a déclaré Esken au groupe de presse Funke. Tant que Poutine n'abandonnera pas ses intentions hostiles envers l'Ukraine, la paix ne peut être obtenue par la diplomatie, a souligné Esken. Elle a lié ses remarques à la critique de la chef du parti BSW Sahra Wagenknecht. Si des gens comme Wagenknecht et d'autres arrêtaient d'envoyer des armes à l'Ukraine aujourd'hui, le pays serait conquis demain et effacé de la carte le jour suivant. De telles mesures auraient des conséquences dévastatrices pour la sécurité de l'Europe, ni ne réduiraient les armements ni n'apporteraient la paix, a déclaré Esken.**

23:56 L'Ukraine se prépare pour l'hiver le plus rude jamais vu

Ukraine se prépare à un hiver possibly le plus rude de son histoire en raison de la destruction de son infrastructure électrique et énergétique par les attaques russes. Selon le ministre de l'Énergie ukrainien, Herman Haluschtschenko, lors d'une vidéoconférence, "Nous nous dirigeons vers le hiver le plus rude de notre histoire". Cet hiver sera encore plus difficile que le précédent, compte tenu des dommages accumulés des attaques russes en cours. L'armée russe utilise une gamme d'armes dans des attaques simultanées pour infliger des dommages maximaux, a déclaré Haluschtschenko. En hiver doux, la consommation d'énergie est d'environ 18 gigawatts, mais en hiver rude, elle atteint 19 gigawatts, avec 1 gigawatt de réserve supplémentaire nécessaire, a-t-il ajouté. Les attaques russes ont détruit environ 9 gigawatts de capacité.

23:08 : Renforcement de la sécurité de la base aérienne de Geilenkirchen par l'OTAN

Dans le cadre d'une menace perçue, l'OTAN a renforcé la sécurité de la base aérienne de Geilenkirchen en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le personnel non essentiel a été renvoyé chez lui, comme l'a confirmé un porte-parole de la base. Des informations de renseignement ont suggéré une menace potentielle, ce qui a entraîné cette action. "Il n'y a pas de quoi s'alarmer, il s'agit simplement d'une mesure préventive pour s'assurer que nous pouvons maintenir nos opérations critiques", a expliqué le porte-parole. Les autorités ont confirmé que les forces de l'ordre étaient activement engagées. D'autres détails, notamment le nombre de forces déployées, n'ont pas été divulgués.**

22:07 : L'armée ukrainienne revendique une frappe sur une base de soutien de Kursk

L'armée ukrainienne a rapporté une autre attaque contre les forces russes dans la région de Kursk. Le commandant de l'armée de l'air ukrainienne, Mykola Oleshchuk, a déclaré que des bombes guidées américaines de précision avaient été utilisées dans l'après-midi pour frapper un point de soutien russe. Une poste de commande de drone, une unité de guerre électronique, de l'équipement, des armes et jusqu'à 40 militaires russes ont été ciblés, a rapporté Oleshchuk dans une vidéo de la frappe.**

21:43 : Première réunion post-Sommet de la paix de Suisse

Après le Sommet de la paix de Suisse en juin, la première réunion de suivi a eu lieu, selon l'annonce de l'Ukraine. Des représentants de plus de 40 pays et organisations ont participé à l'événement virtuel. D'autres réunions pour les groupes de travail sont prévues.**

À la suite des succès de l'armée ukrainienne dans la région de Kursk, des préoccupations concernant une réponse potentiel

