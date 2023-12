Je vous ai tous abasourdis" : Nick Kyrgios savoure sa performance immaculée à Wimbledon contre Filip Krajinovic

L'Australien a donné une leçon de service en balayant Krajinovic, finaliste battu au Queen's Club il y a deux semaines, en seulement une heure et 25 minutes jeudi, en réussissant 24 aces au cours d'une victoire 6-2 6-3 6-1.

C'était une performance exceptionnelle, et Kyrgios le savait.

"Je voulais juste prouver aux gens que je suis vraiment bon", a-t-il déclaré aux journalistes, "et j'ai l'impression que parfois je ne suis pas respecté".

Kyrgios est depuis longtemps une figure du tennis qui divise : d'un côté, il est l'un des plus grands artistes et talents du jeu ; de l'autre, il est critiqué pour son comportement sur le court et ses emportements envers les arbitres.

Mais face à Krajinovic, il a laissé parler son tennis et, par moments, il est apparu totalement injouable.

Ce n'est qu'au début du deuxième set que le Serbe a pris un point sur le service de Krygios, ce qu'il n'a réussi à faire que neuf fois au cours du match.

Le pistolet de vitesse sur le court a cessé de fonctionner à un moment donné, mais il s'est remis en marche à temps pour enregistrer un service de Kyrgios à 135 milles à l'heure, soit huit milles à l'heure de son record du tournoi de 2019.

A son service magistral se sont ajoutées quelques touches adroites - notamment un lob parfaitement dosé qui lui a permis de réaliser son premier break du troisième set, déclenchant des cris de "Aussie, Aussie, Aussie" de la part de ses fans vêtus d'or - et des frappes de balle nettes et précises depuis la ligne de fond de court.

"Je voulais vraiment aller sur le terrain aujourd'hui et rappeler à tout le monde que je suis capable de jouer du très bon tennis sans aucune distraction", a déclaré Kyrgios. "Le public s'est régalé aujourd'hui et c'était juste une question de business.

Le joueur de 27 ans n'a pas toujours été apprécié par le public de Wimbledon. Il a admis après son match du premier tour contre le Britannique Paul Jubb qu'il avait craché sur un fan qui, selon lui, lui manquait de respect.

Interrogé sur cet incident après le match de jeudi, Kyrgios s'est montré optimiste. "J'ai joué contre Filip Krajinovic aujourd'hui. Vous ne voulez pas savoir comment j'ai joué ?", a-t-il répondu.

Kyrgios s'est opposé aux médias à plusieurs reprises lors de la conférence de presse d'après-match.

"Les médias n'ont rien pu me dire de mal aujourd'hui", a-t-il déclaré en revenant sur sa performance.

"Je sais simplement que vous ne pouvez pas me demander quoi que ce soit et que vous ne pouvez pas provoquer quoi que ce soit. J'adore ça parce qu'on ne peut rien écrire. Qu'allez-vous dire ? Rien aujourd'hui. Je vous ai tous abasourdis".

En effet, certains de ses coups contre Krajinovic étaient d'une qualité époustouflante. Il a accumulé 50 coups gagnants au cours du match, dont un retour de revers en coup de poignard pour sceller la victoire.

Cette victoire lui ouvre les portes d'un troisième tour passionnant contre Stefanos Tsitsipas, après la victoire en deux sets de la quatrième tête de série contre Jordan Thompson.

Kyrgios n'a que trop tardé à faire son entrée à Wimbledon. Son meilleur résultat à Wimbledon reste un quart de finale en 2014, lorsqu'il a fait ses débuts dans le tournoi à l'âge de 19 ans, battant au passage le numéro un mondial de l'époque, Rafael Nadal.

Jeudi, Kyrgios s'est retiré de l'épreuve de double masculin afin de se donner l'occasion de récupérer - "Je suis un joueur de simple, ma priorité a toujours été le simple", a-t-il expliqué - et a déclaré lors de son interview sur le court que Wimbledon de cette année a été "encerclé sur mon calendrier pratiquement toute l'année".

"C'est généralement un tournoi pour lequel je pense que c'est ma meilleure chance de gagner un grand chelem parmi les quatre", a ajouté Kyrgios.

Le numéro 40 mondial a rarement peur de parler franchement, et cette année n'a pas fait exception. En mai, Kyrgios s'est ouvert sur les problèmes de santé mentale auxquels il a été confronté tout au long de sa carrière de tennisman, évoquant ses problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme et d'automutilation.

Il a déclaré à Wide World of Sports qu'il s'était senti "sans valeur" à un moment de sa vie et qu'il avait été profondément affecté par les abus sur les médias sociaux. Il a toutefois ajouté que la pandémie de Covid-19 l'avait aidé à prendre en main sa santé mentale et, à Wimbledon, Kyrgios a déclaré qu'il adoptait un état d'esprit plus positif.

"J'ai l'impression d'être bien dans ma peau. Certaines personnes aiment me démolir, mais ce n'est plus possible", a-t-il déclaré.

En jouant comme il l'a fait jeudi, il sera impossible pour quiconque de démolir Kyrgios sur le court, tant sa suprématie sur Krajinovic a été grande.

"Je suis extrêmement confiant en moi, en tous les défis que j'ai surmontés dans ma vie", a-t-il déclaré.

"Je suis fier d'être ici et de faire les choses à ma façon. Pouvoir produire un tel tennis à Wimbledon, c'est un rêve qui devient réalité pour tout joueur de tennis".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com