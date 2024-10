Je vois une opportunité viable d'un point de vue juridique.

Pourrait-on vraiment interdire l'AfD ? Un groupe parlementaire plus petit mais significatif réclame une procédure de dissolution de parti contre l'AfD. Le Parlement allemand pourrait bientôt examiner cette pétition, dans le but de poursuivre cette affaire devant la Cour constitutionnelle fédérale. Franz-Alois Fischer, juriste et professeur de droit public à l'Université FOM de Munich, considère cette scenario comme plausible dans une interview avec ntv.de: "Le moyen le plus facile de prouver une violation des droits de l'homme contre l'AfD".

ntv.de: Plusieurs députés des partis SPD, Union, Verts et La Gauche préparent une procédure de dissolution de parti contre l'AfD. Ils ont apparemment préparé cela depuis longtemps. Est-ce judicieux ou injustifié que cette stratégie soit devenue publique ?

Franz-Alois Fischer: Je ne trouve pasremarkable qu'ils aient préparé cela en secret depuis longtemps. Mais le fait qu'ils lancent maintenant officiellement la procédure, c'est une évolution que je n'avais pas prévue. Maintenant, cela dépend de savoir si le Parlement allemand aborde cette question. Ils ne peuvent pas directement soumettre la pétition à la Cour constitutionnelle fédérale. Mais ils peuvent inciter le Parlement à engager un débat structuré sur cette question. Et je pense que c'est bénéfique. Cela suscite de l'intérêt, constitutionnalise la question au sein du Parlement, et c'est ce qui doit être fait, quelle que soit l'issue, que cela aboutisse à une telle pétition, ou même à une dissolution.**

Les députés invoquent, entre autres, des décisions de justice permettant à l'Office pour la protection de la Constitution de classer l'AfD comme suspecte d'extrême droite. Ils affirment également que l'AfD, selon eux, viole les droits de l'homme et cherche à abolir l'ordre fondamental libre et démocratique. Cela suffit-il à dissoudre l'AfD?

L'AfD est surveillée par l'Office pour la protection de la Constitution au niveau fédéral et étatique depuis longtemps. Des parties de l'AfD, comme l'ensemble de l'AfD fédérale, sont classées comme cas suspects d'extrême droite. Certaines associations d'État, en particulier celles d'Allemagne de l'Est, sont classées comme intégralement d'extrême droite. C'est une évaluation très critique et sévère de l'Office pour la protection de la Constitution. Cependant, cela ne conduit pas directement à une dissolution de parti. Cela peut influencer indirectement la situation. Mais seule la Cour constitutionnelle fédérale peut décider d'une dissolution de parti. Aucune autorité, ministère, gouvernement fédéral ou Parlement ne peut prendre une telle décision.**

Pour une dissolution, il y a des conditions spécifiques. Le terme "ordre fondamental libre et démocratique" est crucial. Il faut prouver que l'AfD, en tant que parti, s'oppose à cet ordre fondamental libre et démocratique et le sape ou l'élimine. Cela est le cas, en partie, si une violation des droits de l'homme peut être démontrée. Selon moi, cela serait également le moyen le plus facile de prouver contre l'AfD.**

Comment cela pourrait-il être démontré?

L'article 1 de la Loi fondamentale commence par la célèbre déclaration: la dignité humaine est inviolable en soi. Il ne s'agit pas seulement de la dignité d'un individu ou d'un groupe d'individus spécifiques. Cette dignité humaine représente l'équivalence universelle de tous les êtres humains. Si l'AfD affirme maintenant que certains personnes ne sont pas entirely égales aux autres, qu'il y a des "bons" et des "mauvais" Allemands, que la valeur juridique peut être diminuée en raison d'un arriéré migratoire, ce sont des concepts incompatibles avec la dignité humaine telle que reconnue par la Loi fondamentale. Il faudrait prouver cela comme ligne de parti. Il n'est pas suffisant d'affirmer que cet "extrémiste" ou cet autre est associé à l'AfD. C'est une tâche difficile et méticuleuse. La Cour constitutionnelle fédérale devrait évaluer toutes les déclarations possibles, chaque publication sur les réseaux sociaux, tout ce qui existe. Qui a fait la déclaration? Représente-t-elle l'ensemble du parti ou seulement l'individu? Le parti l'a-t-il endossée ou même s'en est-il distancié?

Les preuves doivent-elles être écrites, ou les déclarations orales peuvent-elles également être prises en compte?

Les déclarations orales peuvent également être prises en compte. La forme de la déclaration n'a pas d'importance. Il peut s'agir d'un manifeste officiel du parti, d'une publication du parti ou même d'un article dans un magazine ou une revue affilié à l'AfD. Il n'est pas nécessaire que cela soit officiellement diffusé par le parti; cela peut être promu par des partisans ou des sympathisants. Dans chaque cas spécifique, il faut se demander: Cela peut-il vraiment être attribué à l'ensemble du parti ou non? L'AfD est plus stratégique que le NPD, maintenant connu sous le nom de "Le Pays". Ils ont tout enregistré dans leur manifeste de parti et sont restés fidèles à lui. En citant l'ancien président du NPD (Frank Franz, ed.): "Nous sommes plutôt inconstitutionnels qu'anti-populaire". Ce n'est pas la même chose avec l'AfD.

Dissoudre un parti est une entreprise délicate dans une démocratie qui peut également être utilisée à tort et à travers. Jusqu'à présent, seuls deux partis ont été dissous en Allemagne, dans les années 1950. Quelles conditions doivent être remplies pour qu'un parti soit dissous?

Le seuil est très élevé. On parle souvent de cela comme de l'épée la plus tranchante qui ne doit être dégainée que dans des circonstances exceptionnelles. La dissolution d'un parti est exclusivement régie par la Loi fondamentale. C'est une situation inhabituelle. Seule la législature constitutionnelle peut en décider avec une majorité des deux tiers.**

En deuxième lieu, cela devrait concerner la limitation ou l'élimination de cette structure fondamentale libre et démocratique.

En troisième lieu, cela devrait provenir des objectifs du parti ou des actions de ses partisans. Que dit le manifeste du parti, que disent les responsables du parti? Si le président fédéral le fait, c'est definitely serious. Dans chaque déclaration individuelle, il faut se demander: Cela peut-il être attribué à l'ensemble du parti?

Quatrièmement, il y a un critère qui, pour l'AfD, ne fait aucun doute. Il doit y avoir un potentiel pour que ces objectifs soient réellement atteints. C'est ce que le Tribunal constitutionnel fédéral appelle cela. C'est ce qui a fait échouer les tentatives d'interdiction du NPD, car elles étaient trop petites et insignifiantes pour causer de réels dommages. Cela ne peut pas être dit de l'AfD.

Pourquoi les deux tentatives d'interdiction du NPD ont-elles échoué, mais cette fois-ci pourrait être différente?

Alors que le NPD partage certaines similitudes avec l'AfD, ils ne doivent pas être considérés comme identiques. Le NPD a déjà été coupé des financements publics des partis, ce qui est également possible sans ce potentiel. Cela pourrait potentiellement également être fait à l'AfD. Cependant, comme le potentiel est présent avec l'AfD, on pourrait théoriquement poursuivre une interdiction directe de parti. Les tentatives d'interdiction du NPD étaient longues et complexes, mais plus faciles car l'anticonstitutionnel faisait partie de leur programme de parti officiel. Ce n'est pas le cas avec l'AfD. Ils sont plus sophistiqués pour cacher leurs véritables intentions.

Quelles sont les chances que l'AfD soit interdite?

Si une demande est faite au Tribunal constitutionnel fédéral, une longue et complexe procédure s'ensuivrait. L'AfD pourrait-elle être interdite avant les prochaines élections fédérales ? Peu probable, pas même dans une vie ! Je serais surpris que la procédure soit terminée avant les prochaines élections fédérales. Espérer une interdiction maintenant pour les éliminer est irréaliste. Si une demande est faite, je verrais les meilleures chances sur la piste de la dignité humaine. Si l'on peut prouver qu'il y a un plan pour expulser les personnes qui ne sont pas considérées comme appartenant, quelle que soit leur nationalité, et leur retirer leurs droits, je vois une chance réelle en justice. Les deux autres aspects - État de droit et démocratie - ne peuvent pas être étayés juridiquement. La liberté d'expression et la liberté d'action d'un parti politique sont largement interprétées. Je ne crois pas qu'une interdiction puisse être obtenue par ce biais.

Est-il politiquement sage de poursuivre une procédure d'interdiction de l'AfD?

Pendant la procédure, l'AfD peut s'en servir pour se présenter comme une victime pendant des années et exploiter cela politiquement en conséquence. Le récit, nous sommes les victimes, cela nuit à la démocratie, atteint malheureusement beaucoup de gens. On peut dire qu'il faut y passer et qu'il faut se battre. Mais il faut y réfléchir à deux fois.

L'effort est immense, c'est une tâche difficile et détaillée. Mais c'est pour cela que nous avons l'État de droit et le Tribunal constitutionnel fédéral. Mais ce n'est pas drôle de conduire une procédure d'interdiction.

Supposons qu'il y ait une procédure d'interdiction contre l'AfD et que le Tribunal constitutionnel fédéral décide finalement que l'AfD est anticonstitutionnelle. Quelles seraient les conséquences, alors?

Les députés de l'AfD perdraient leur siège. Cela est réglementé dans les lois électorales pertinentes au niveau fédéral et étatique. Le parti ne recevrait plus d'argent de l'État. Ils ne pourraient pas participer à d'autres élections. Ensuite, l'AfD serait empêchée de participer au processus politique. Cependant, la grande question socio-politique est : que se passerait-il avec leurs gens et leurs électeurs ? Où iraient-ils ? Personne qui n'est pas naïf ne suppose qu'ils diraient alors : "Oui, c'est bien, alors nous voterons tous à nouveau pour la CDU et le SPD." Cela n'arrivera Certainly not. De nouvelles forces émergeront. Peut-être qu'un parti déjà existant se radicalisera pour attirer ces gens à lui-même. Ou un nouveau parti émergera qui pourrait le faire encore plus efficacement que l'AfD. Le problème ne disparaîtra pas.

Si le Bundestag vote contre la demande de procédure d'interdiction, quelle serait une alternative à une interdiction de parti ? Qu'est-ce qui pourrait peut-être être mis en place plus rapidement?

Une alternative plausible serait une interdiction des associations d'État de l'AfD. Cela serait également une possibilité théorique. Ce n'est pas une tâche simple, c'est complexe, cela prendrait plus de temps, mais peut-être pas autant. Surtout parce que certaines associations d'État ont déjà été clairement classées comme d'extrême droite. Il y aurait probablement déjà des preuves sur lesquelles cette classification est basée, qui pourraient être utilisées dans une telle procédure d'interdiction partielle. C'est une vue controversée parmi les juristes, mais je connais de nombreuses voix qui considèrent cela possible. Je le considère également possible, surtout parce que c'est un moyen plus doux pour une interdiction totale de parti.

Une autre possibilité, bien que je ne l'apprécie pas particulièrement, est le retrait des droits fondamentaux pour des individus spécifiques. Hypothétiquement, le Tribunal constitutionnel fédéral pourrait choisir de retirer certains droits fondamentaux à des individus pour une période spécifique. Par exemple, Höcke : ses droits fondamentaux, y compris au moins le droit de vote partiel, pourraient être révoqués, l'empêchant d'être élu. Cependant, c'est une barrière juridique importante. Cela n'a jamais été exécuté dans l'histoire de la République fédérale. Je prévois la création d'un récit de victime et l'émergence de martyrs.

Pourrait-il être plus simple d'interdire le parti dans son ensemble si certaines branches d'État avaient déjà été interdites?

Peut-être dans une certaine mesure, mais pas de manière significative. On ne peut pas simplement argumenter : d'abord, nous avons le parti, et ensuite nous devons simplement faire quelques vérifications supplémentaires et ensuite l'étendre à l'ensemble du parti. C'est toujours un nouveau processus. Cependant, on pourrait potentiellement tirer des conclusions des findings de la procédure d'interdiction partielle précédente.

