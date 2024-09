Je vais reprendre le texte ci-dessus:

10:16 Stratégies de Défense : La Réponse de Poutine à la Libération des Armes de l'Ouest

Le président ukrainien Zelensky plaide depuis longtemps pour la libération de missiles à longue portée pour cibler les positions militaires russes. Actuellement, les États-Unis et le Royaume-Uni débattent de cette proposition ensemble. Il n'est donc pas surprenant que le Kremlin ait réagi rapidement. Le président russe Poutine a lancé un avertissement à l'Occident.

08:00 Partage des Connaissances : La Russie Offre des Conseils sur les Armes de l'Ouest

La Russie propose de partager ses connaissances sur les armes occidentales utilisées dans le conflit ukrainien, a déclaré le vice-ministre russe de la Défense, Alexander Fomin, lors d'une conférence de sécurité en Chine, selon l'agence de presse russe RIA. La Russie affirme avoir une connaissance approfondie de la manière de contrer différents systèmes d'armes occidentaux, une expertise qu'elle est prête à partager avec ses partenaires. Les conflits en cours ont conduit à des avancées dans les techniques de guerre moderne, les armes russes ayant prouvé leur capacité à neutraliser les armes occidentales.

06:45 Opérations d'Espionnage Intérieur : L'Ukraine Arrête des Incendiaires au Service de la Russie

Cinq individus ont été arrêtés par les services de renseignement intérieurs ukrainiens pour des soupçons d'avoir mis le feu à cinq véhicules militaires à Kyiv au nom d'une agence de renseignement russe. Les accusés sont soupçonnés d'avoir distribué des matériaux de propagande visant à discréditer l'armée. Ces hommes, originaires de différentes régions d'Ukraine, ont cherché à gagner de l'argent en exploitant des opportunités d'emploi dans la capitale. Ils ont été recrutés par des agents russes via Telegram et ont ensuite fourni des preuves vidéo de leurs activités en échange d'une rémunération promise qui n'est jamais arrivée.

05:12 Deuil Familial : Le Rabbi Ukrainien Pleure la Mort de son Fils Adoptif dans la Guerre

Le grand rabbin d'Ukraine, Moshe Asman, pleure la mort de son fils adoptif, Anton Samborskij, qui a péri lors de l'invasion russe. Un service funéraire a été organisé jeudi à Kyiv en présence de soldats, de vétérans et d'autres personnes pour rendre hommage au jeune homme de 32 ans, porté disparu depuis fin juillet, avant d'être finalement déclaré mort. Samborskij est devenu père d'une fille en mai, comme l'a annoncé Asman sur les réseaux sociaux. Asman avait adopté Samborskij alors qu'il était un orphelin de 10 ans. Leur dernier contact remontait au 17 juillet.

04:47 Rencontre Japonais avec des Avions de Combat Russes

L'armée japonaise a dû envoyer des avions de chasse pour répondre à deux avions russes qui se sont approchés de l'île japonaise. Les deux avions sont restés dans la région du sud d'Okinawa pendant plusieurs heures avant de traverser les Kouriles, une zone contestée entre le Japon et la Russie, selon le ministère de la Défense.

03:32 Moscou Accuse les États-Unis de Contenir la Russie et la Chine

Le vice-ministre russe de la Défense, Alexander Fomin, a exprimé ses préoccupations lors d'une conférence de sécurité en Chine concernant la politique de containment des États-Unis à l'égard de la Russie et de la Chine. Il a affirmé que l'Occident se préparait à des guerres potentielles en Asie en formant de nouvelles alliances de sécurité dans la région. Moscou et Pékin, quant à eux, soutiennent l'établissement d'un ordre mondial multipolaire équilibré et respectueux fondé sur l'égalité et le respect mutuel.

00:58 Incident Maritime : Un Navire Civil Touché par un Missile dans la Mer Noire

La marine ukrainienne a rapporté une frappe aérienne suspecte contre un navire cargo civil dans la mer Noire. Le bateau, immatriculé sous le pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis, transportait du blé du port de Chornomorsk vers l'Égypte lorsqu'il a été touché par un missile anti-navire, prétendument tiré par un bombardier Tu-22. Bien que le navire se soit trouvé en dehors des eaux territoriales ukrainiennes, un rapport de la BBC indique qu'il se trouvait dans la zone économique exclusive de la Roumanie au moment de l'incident.

00:00 Incident Tragique à la Ligne de Démarcation : Mort d'un Soldat Moldave

Un soldat moldave a perdu la vie dans des circonstances non élucidées alors qu'il était en service à la ligne de démarcation avec la Transnistrie. Le ministère de la Défense de la République de Moldavie a rapporté que le soldat avait été mortellement blessé par une balle provenant de son propre arme. Les autorités mènent une enquête approfondie sur l'événement dans le but de faire la lumière sur les circonstances entourant la mort du soldat. Des soldats de Moldavie et de Transnistrie, ainsi que des troupes russes, maintiennent une présence à la ligne de séparation depuis le conflit de 1992 suite à la dislocation de l'Union soviétique.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer rejette l'affirmation du président russe Poutine selon laquelle la fourniture par l'Occident d'armes à longue portée pour des frappes sur le territoire russe équivaut à une implication de l'OTAN dans le conflit. Starmer soutient le droit de l'Ukraine à la légitime défense. Le Royaume-Uni soutient fermement ce droit et offre des opportunités de formation dans ce contexte. Cependant, Starmer précise que le Royaume-Uni n'a pas pour objectif d'entrer en conflit avec la Russie ; ce n'est pas leur intention. Plus d'informations ici.

01:09 Ancien Ambassadeur des États-Unis à Kyiv : Harris Renforcerait le Soutien à l'Ukraine

00:27 Zelensky Apprecie Estonia's Military Aid

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accueille le président estonien Alar Karis à Kyiv, le félicitant pour son aide militaire. L'Estonie s'est engagée à allouer 0,25 % de son PIB annuel pour soutenir les besoins de défense de l'Ukraine. Leur dialogue a également porté sur la reconstruction du pays et ses aspirations à intégrer l'UE. Par ailleurs, la Première ministre lettone, Evika Silina, a promis une aide supplémentaire lors de sa rencontre avec Zelensky.

23:19 BND Not Mandated to Share Assessment on Ukraine with Journalist

Le Service de renseignement fédéral (BND) n'est pas tenu d'informer un journaliste si, lors de discussions privées, il a qualifié une victoire militaire ukrainienne d'impossible. Selon une décision du Tribunal administratif fédéral de Leipzig, les identités des médias participant à ces discussions ne doivent pas être révélées. La demande d'ordonnance provisoire du journaliste a été principalement rejetée. Cependant, le BND doit divulguer le nombre de discussions individuelles en coulisses sur la situation militaire en Ukraine cette année. Le journaliste, un reporter d'un quotidien, a déposé la requête urgente suite à un article de mai. Cet article mentionnait qu'un politique de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) aurait diffusé des évaluations négatives du BND sur la situation militaire en Ukraine pour influencer l'opinion publique.

22:06 Coalition Politicians Advocate for Use of Long-Range Weapons Against Russia

Des politiques de la coalition du "feu tricolore" soutiennent la décision de permettre à Kyiv d'utiliser des armes à longue portée contre des cibles russes. Il est approprié et conforme au droit international de finally attaquer des cibles militaires en Russie avec des roquettes occidentales à longue portée, affirme l'expert en politique étrangère du SPD Michael Roth à T-Online. Roth suggère des terrains d'aviation militaire, des centres de commandement ou des bases de lancement comme cibles potentielles pour les armes à longue portée. Ces sites permettent les "attaques cruelles sur les cibles civiles ukrainiennes", qui peuvent être le plus efficacement démantelées là. Le président de la commission de la défense, Marcus Faber du FDP, plaide pour l'autorisation d'attaquer les aéroports militaires russes avec des armes à longue portée comme les ATACMS et les Storm Shadow, une mesure qui était "longtemps attendue". Le politique des Verts Anton Hofreiter souligne que "la Russie terrorise quotidiennement la population civile ukrainienne avec des attaques de roquettes sur les hôpitaux, les bâtiments résidentiels et l'approvisionnement en énergie". Pour protéger efficacement la population civile ukrainienne, l'Ukraine doit être autorisée à attaquer des sites militaires sur le territoire russe avec des armes à longue portée.

21:35 Vance Deliberates on Trump's Ukraine Plans

Selon le candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance, la stratégie de Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Russie pourrait impliquer la création d'une zone démilitarisée spéciale entre l'Ukraine et la Russie. Dans une interview avec le producteur de télévision Shawn Ryan, Vance explique que Trump pourrait rassembler les Russes, les Ukrainiens et les Européens autour de la table des négociations pour "explorer les perspectives d'une solution pacifique". "Je pense qu'il pourrait trouver une résolution très rapidement", déclare Vance. Trump a constamment manifesté sa sympathie envers le président russe Vladimir Poutine et sa critique continue de l'aide américaine à l'Ukraine. L'ancien président a également déclaré qu'il pourrait mettre fin à la guerre en 24 heures s'il était réélu, mais il ne fournit pas de détails.

21:03 "Nous sommes Russes. Dieu est avec nous" - Défilé fasciste à Saint-Pétersbourg

Ils ne peuvent pas argumenter contre, mais ils ne peuvent pas non plus le prouver : "Nous sommes Russes. Dieu est avec nous", scandent de nombreux nationalistes russes et extrémistes de droite lors d'un défilé à Saint-Pétersbourg. Et encore et encore, ils crient : "En avant, les Russes !" Leur défilé coïncide avec la célébration du transfert des reliques d'Alexandre Nevski, célébré comme héros national et saint orthodoxe.

20:28 Propagandiste russe : "Le meilleur barrage devrait être l'Atlantique"

Le célèbre présentateur de télévision russe Vladimir Solovyov pense que la Russie ne devrait pas s'arrêter à la conquête de l'Ukraine. "Je pense que le meilleur barrage devrait être l'Atlantique. Un barrage naturel", dit-il. "L'emplacement idéal pour nos troupes - Berlin, Lisbonne, Madrid. Et comme ils étaient beaux à Paris." Lorsqu'on lui rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de Russes, il répond : "Les frères biélorusses sont avec nous." D'autres alternatives incluent l'appel à la Chine.

20:01 Les volontaires britanniques se préparent à l'hiver

Dans de nombreuses maisons ukrainiennes qui ont résisté jusqu'à présent aux bombardements, les fenêtres sont absentes - une situation désastreuse à l'aube de l'hiver. L'ONG britannique "Insulate Ukraine" s'attaque à ce problème : elle se rend dans les zones de conflit pour installer des fenêtres temporaires.

En réponse aux allégations, le président du Conseil au Foreign Office britannique a nié toute implication dans la coordination des efforts pour attiser les tensions contre la Russie. L'expulsion des diplomates britanniques par la Russie pourrait avoir un impact négatif sur les discussions en cours concernant la fourniture éventuelle d'armes à longue portée à l'Ukraine par la Grande-Bretagne et les États-Unis.

