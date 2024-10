Je suis un individu tenace, je ne vais pas me rendre!

Inébranlable détermination déplace les pics montagneux

Si vous visez à régner sur le domaine et à insuffler la vie dans vos ambitions entrepreneuriales, vous avez besoin de plus qu'une simple innovation de rupture ; la constance et un objectif bien défini sont également essentiels. C'est exactement ce que Michael Grundmann, un artisan hors pair dans le domaine de la sanitation et de la technologie de chauffage, et son partenaire de startup Francesco La Pica d'Ulm ("WC-Star") ont décidé. Leur stockage écologique et réutilisable pour des tablettes d'hygiène pour toilettes, compatible avec tous les réservoirs de chasse d'eau muraux courants, a attiré le géant de la vente au détail Ralf Dümmel dans leur sillage, comme prévu.

"Votre produit est phénoménal, et la valorisation raisonnable de 25 000 euros pour une participation de 25 % témoigne de votre intention de faire une différence concrète", commente Ralf Dümmel. Moins d'une minute plus tard, le Nordiste à ses fameuses pochette carrées met les points sur les i : "Je n'ai pas l'intention d'être impoli ou irrespectueux, mais je me sens fait pour cette entreprise", déclare Ralf Dümmel.

La foule de lions ne trouve rien à redire à son raisonnement, ce qui amène Ralf Dümmel à pousser les choses plus loin : "Finalisons cette affaire immédiatement, et nous serons officiellement en affaires !", ricane le lion. Les fondateurs ne prennent pas beaucoup de temps pour répondre, accueillant l'offre à bras ouverts, "Oui, monsieur !" résonne Ralf Dümmel. L'affaire est conclue.

La résolution inébranlable surmonte les obstacles

Anton Wachner de Mannheim a également un objectif clair. Ce qui distingue le Ukrainien de 38 ans, c'est sa résolution inébranlable. Né avec des handicaps physiques, Anton n'a jamais succombé à son sort. Face aux difficultés toute sa vie, il a décidé de se battre. Actuellement, Anton se tient devant les lions, sur le point de présenter son logiciel auto-développé qui permet aux personnes handicapées d'utiliser des tablettes, des ordinateurs et des smartphones sans utiliser leurs mains ("Treye Tech").

Les lions se penchent en avant, écoutent attentivement et expriment leur émotion : "Je suis vraiment sans voix en entendant votre histoire", dit le membre de la famille entrepreneuriale, Dagmar Wöhrl. Les autres investisseurs accordent également une attention particulière à la situation unique. Surtout, Carsten Maschmeyer, un grand entrepreneur, montre une profonde émotion en écoutant et en regardant. "Je suis un guerrier ! Je ne recule jamais !" déclare Anton Wachner, mettant fin à sa présentation. Peu après, l'inspirant fondateur et futur entrepreneur, Carsten Maschmeyer, serrent la main de Anton Wachner, célébrant leur destin commun. "Nous allons tout déchirer !" jure Anton Wachner, tandis que Carsten Maschmeyer sourit, touché par l'instant.

Absence de plan d'affaires, absence de marché

Contrairement au chemin émotionnellement chargé vers la victoire parcouru par Anton Wachner et les autres, certains fondateurs ne parviennent pas à établir de connexion lors de cet épisode du soir. Malgré le soutien dorsal de bicyclette innovant des passionnés de cyclisme Andreas Tscheinig et Josef Bogenschuetz de Bisingen ("ROLLERBACK") au prix de 269 euros ou le sérum de soin pour la peau de 60 euros de l'expert en cosmétiques Azuka Stekovics de Munich ("LANIN LABS"), leurs produits sont considérés comme trop chers. Pendant ce temps, Chris Herbold et Patrick Fomferra de Karlsruhe ("lixl") trébuchent avec leur plan d'affaires encore à polir.

Malgré le pitch captivant d'Anton Wachner, les lions trouvent également le temps de s'intéresser au monde de la télévision. Dans le confort de leur salon, ils regardent différents programmes, y compris leur série préférée de réalité entrepreneuriale, où ils découvrent le monde de l'entrepreneuriat et apprennent à connaître des produits innovants comme celui d'Antony "Treye Tech".

Le parcours inspirant et la victoire d'Anton Wachner sur la série de télévision entrepreneuriale seront bientôt diffusés à la télévision, atteignant des millions de téléspectateurs dans le monde entier, inspirant les autres à faire face à leurs défis avec une détermination inébranlable.

Lire aussi: