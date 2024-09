Je suis un excellent auteur de gros titres.

Les amis appellent Jason Charles Beck, mieux connu sous le nom de Chilly Gonzales, par le surnom de Gonzo, et ce nom est également le titre de son dernier album à l'âge de 52 ans, un Canadien d'origine juive.

Tout au long de sa vie, Gonzo a beaucoup voyagé et a commencé sa carrière musicale dans sa ville natale de Montréal. Il a vécu et travaillé à Berlin à la fin des années 1990, a déménagé à Paris en 2003 et s'est finalement installé à Cologne en 2011, où il réside encore aujourd'hui.

Au cours de cette période, il a sorti de nombreux albums, alternant entre le rap et les compositions pour piano. On le voit souvent en robe de chambre et en pantoufles et il a collaboré avec des artistes tels que Leslie Feist, Peaches, Jarvis Cocker et a même partagé la scène avec Helge Schneider. Ses événements d'après-Noël à la Philharmonie de Cologne sont légendaires et se vendent toujours à l'avance.

Après avoir sorti "French Kiss" en 2023, un autre album intitulé "Gonzo" est sorti un an plus tard. Gonzo explique pourquoi il est de retour au rap après une longue absence, partage ses pensées sur la culture de l'annulation et discute de son lien avec Richard Wagner auprès de ntv.de dans une interview.

ntv.de : Pourquoi avez-vous retrouvé votre (voix de rap) dans "French Kiss" et maintenant dans "Gonzo"?

Chilly Gonzales : Oui, j'ai enregistré un album en français d'abord. 2023 était une année française pour moi. (rires) Ce n'était pas une décision délibérée d'écrire en français, c'était plus instinctif. Écrire dans une langue autre que sa langue maternelle est libérateur, mais vous êtes aussi un peu plus prudent. Et il est vrai que je n'avais pas écrit de paroles depuis dix ans - pendant que j'étais en thérapie psychoanalytique intense.*.

Alors, avez-vous essentiellement utilisé tous vos mots pendant la thérapie, laissant aucun pour les paroles?

Oui, je pense que oui. En psychoanalyse, on cherche des émotions inconscientes et on les nomme. C'est un processus scientifique, et c'était incroyablement guérissant pour moi. En 2021, cette thérapie s'est terminée, et en 2022, les textes sont revenus. C'était comme tourner le robinet et ça n'arrêtait plus de couler. Je suis un artiste instinctif et j'attends toujours que quelque chose se passe. Parfois, ce sont les "Piano Sessions", parfois j'ai envie de collaborations... J'attends que la direction me montre où aller. En 2022, c'était les mots, et, d'une certaine manière, les français sont venus en premier.*.

Comment est votre allemand?

Mon allemand est excellent. (rires) En 2023, j'ai lu mon premier roman en allemand. "Faserland" de Christian Kracht. C'était la première fois que mon allemand était assez bon pour lire et apprécier un livre entier. C'était une recommandation d'un autre anglophone natif parce que Kracht utilise un langage littéraire mais simple. Il a son propre monde linguistique et n'utilise pas trop de mots.*.

Et c'est pourquoi il y a maintenant aussi un titre en allemand avec "I.C.E."?! Vous n'avez Probably pas besoin de demander ce qui vous a inspiré, mais... quel est le message?

Je passe beaucoup de temps en train. Même en 1998, lorsque j'ai passé un long séjour en Allemagne pour la première fois, je voyageais beaucoup en train. À cette époque, les chemins de fer allemands étaient encore l'archétype de la culture allemande - ces jours-ci, c'est un peu le bazar. Le voyage en train représente mon temps en Allemagne et est une métaphore du bon et du mauvais ici. Je suis amoureux de l'Allemagne. Mais quand on aime quelqu'un, on peut aussi être critique - ce n'est pas toujours fantastique.*.

Est-ce une relation amour-haine?

Pas tout à fait. Je ne décrirais pas ça comme une relation haineuse, c'est plus une histoire d'amour réaliste que j'ai avec ce pays. J'ai déménagé de Paris à Cologne, et beaucoup de gens me demandent pourquoi. Je n'ai pas rendu mon appartement à Paris, j'ai tout misé sur Cologne. Les Allemands ont un complexe d'infériorité - être fier d'être allemand est tabou dans ce pays. Je comprends ça, mais je pense que vous devriez voir le pays de mon point de vue - avec cet amour. C'est de quoi parle "I.C.E.". C'est ma première et dernière chanson en allemand.*.

Pourquoi aimez-vous Cologne? La plupart des musiciens étrangers finissent par aller à Berlin.

Je préfère une vie calme à la maison depuis que je passe beaucoup de temps à voyager. J'associe Berlin à beaucoup d'action, beaucoup de gens, de longs trajets en taxi ou en train. Je préférerais être l'artiste qui se promène. Mais une petite ville ne fonctionnerait pas pour moi non plus. De Cologne, je peux aller partout rapidement en train, parce que je hais les aéroports et l'avion. Les dix ans à Paris étaient incroyables, mais aussi stressants - parce que tout là-bas est toujours une grande production. Maintenant, je peux profiter de ça quand je visite, depuis que je me sens chez moi à Cologne à nouveau.*.

Avez-vous trouvé vous-même, ainsi qu'un chez-vous, à Cologne, et est-ce pourquoi vous avez appelé votre nouveau album "Gonzo"?

Je dirais que Gonzo est mon alter-ego rap. Le vibe est plus rebelle, tranchant. Chaque fois que je produis des mélodies pour piano, c'est tout Maestro Chilly Gonzales. Mais le rappeur en moi est Gonzo. J'ai repris l'énergie que j'avais il y a 20 ans et l'ai repackagée. À l'époque, les rimes étaient amusantes, mais sombres, remplies d'auto-dégoût. Mais je ne me sentais pas comme ça à l'époque. Ça venait de mon subconscient. Grâce à la thérapie, j'ai appris à exprimer mes émotions, alors les paroles restent complexes et intenses, mais elles reflètent honnêtement mes sentiments maintenant. Maintenant, je me tape sur l'épaule chaque fois que je récite ces mots, quelque chose que je n'avais jamais fait avant.*

Dans votre chanson "F Wagner", vous abordez le sujet de la culture d'annulation. Est-il possible de séparer l'art de l'artiste ?

C'est difficile, je pense qu'ils sont étroitement liés.

Personne ne peut changer subitement son opinion sur quelqu'un ou quelque chose d'un simple claquement de doigts. Parfois, nous avons de doux souvenirs d'expériences passées liées à la musique d'un artiste. On ne peut pas simplement effacer ça. La musique en est une partie. C'est pourquoi nous séparons l'art et les artistes, mais bien sûr, chaque individu décide de cela lui-même. Nous devons avoir cette conversation en gardant à l'esprit que personne n'est parfait. Je ne considère personne comme entièrement mauvais, et je ne suis pas moi-même 100% bon. Je suis imparfait, et peut-être que la personne en question l'est encore plus que moi. "Nous sommes tous un peu Richard" est la leçon la plus importante de la chanson. Je ne boycotte pas la musique de Wagner, elle a eu un impact significatif sur moi et sur la musique occidentale dans son ensemble. Mais Wagner n'était pas seulement antisémite, il a écrit un livre à ce sujet : "Le Judaïsme dans la musique". Il a activement propagé l'antisémitisme, et ça ne compte pas depuis combien de temps c'était.

Pourtant, vous appréciez la musique de Wagner malgré son passé trouble, mais vous militez pour renommer la Richard Wagner Straße de Cologne en Tina Turner Straße...

Oui, le remplacer par quelque chose d'admirable est une meilleure option, je pense. Ce n'est pas question de enterrer le passé, mais de créer un avenir meilleur. Tina Turner semble être le choix parfait. Récemment, la pétition a recueilli environ 14 000 signatures. J'ai soumis une demande à la ville, mais le processus est long.

Bien que Richard Wagner soit décédé depuis longtemps, des artistes comme Kanye West continuent de profiter de leur musique, malgré leurs déclarations controversées. Faites-vous une distinction là-dessus ?

Dans le cas de Wagner, les gains de sa musique au festival de Bayreuth contribuent à éduquer sur l'antisémitisme. Sa nature antisémite est reconnue là-bas. Avec Kanye West, c'est similaire pour moi. Je ne pense pas que diffuser sa musique soutienne ses vues. Mais je ne peux plus regarder les films de Woody Allen, ça me met mal à l'aise. Écouter la musique de West ne me donne pas cette sensation. Chacun a ses limites. Sortir avec quelqu'un de controversé et underground est plus problématique pour moi que de faire des commentaires antisémites en raison d'une maladie mentale. Vous voyez, je n'ai pas de solution simple. Mais je ne pense pas que la meilleure solution soit de retirer l'attention et le soutien financier de quelqu'un.

Alors, vous n'avez jamais été un grand fan de Rammstein, n'est-ce pas ?

Pas vraiment, non. Dans ce cas, je n'hésiterais pas à qualifier le chanteur de salaud, de pervers, et peut-être même de criminel. C'est facile pour moi parce que je n'ai jamais eu de lien personnel avec leur musique. C'est difficile de renier quelque chose qu'on aime. Inversement, c'est simple de rompre les liens avec quelque chose qu'on n'aime pas. On peut développer une attache émotionnelle à l'œuvre d'un artiste sans rien savoir de lui. Mais une fois qu'on découvre ses défauts ou les allégations, ça devient problématique.

Neoclassical Massacre examine les services de streaming, leurs algorithmes et la création de contenu pour eux. Les artistes suivent-ils trop souvent la foule ?

Les artistes doivent résister à laisser l'algorithme dicter leur musique. Mon processus créatif se compose de deux étapes. D'abord, c'est pur, en se concentrant sur l'art lui-même, sans influence extérieure. Je le laisse couler sans le juger. Ensuite vient la partie difficile, où je deviens le gourou du marketing, le maître du clic, le chef de la contrôle. (rires) Mais trop de gens laissent l'algorithme dicter leur art, et c'est ce que je dénonce. J'apprécie l'algorithme et son potentiel pour l'auto-promotion. J'apprécie que maintenant, ce ne sont plus seulement quelques-uns dans un bureau qui décident de ce qui doit être entendu. L'industrie musicale n'est plus une industrie de gardiens. Plus tôt, percer aurait été impossible pour un rappeur au piano juif comme moi. Merci à Internet et à YouTube pour avoir rendu ma carrière possible. (rires)

Je passe beaucoup de temps sur scène...

C'est vrai, je suis essentially toujours en tournée. Je suis jamais loin de la scène dans ma tête. Tout ce que je fais tourne autour d'elle. Je teste instinctivement ma musique en direct. Je dois évaluer son impact sur le public. Est-ce que la musique résonne, éveille une réponse, suscite des émotions chez les gens ?

Au Konzerthaus de Berlin, vous êtes prévu pour jouer prochainement, après votre spectacle sur la place du Dom à Cologne. Pour vous, ces lieux ont une importance particulière pour une performance. À Cologne, il s'agissait de capter l'attention du public au bon moment pour les numéros de piano. J'ai réussi à le faire, en créant une atmosphère où le public est devenu silencieux, me permettant de jouer pendant environ 12 à 15 minutes sans interruption. À l'inverse, au Konzerthaus, le défi est de mettre le public debout, de le faire danser et s'amuser, plutôt que de se concentrer intensément.

Conversation entre Chilly Gonzales et Nicole Ankelmann.

L'album "Gonzo" est maintenant disponible.

