- Je suis très préoccupé par l'influence croissante de l'AfD.

Face à des temps incertains, avec des dynamiques fluctuantes, une migration non régulée et le conflit en Ukraine en cours : tels sont les facteurs que le chancelier Olaf Scholz (SPD) estime avoir renforcé l'influence de l'AfD, notamment en Allemagne de l'Est. Scholz exprime son inquiétude quant au succès de l'AfD lors des élections régionales en Thuringe et en Saxe, dépassant les 30 %, en déclarant : "Cela me peine profondément."

"Le développement du populisme à cette échelle n'est pas une évolution positive. Maintenant, nous devons tous trouver une réponse collective."

Scholz reconnaît que les importantes transitions économiques et sociales laissent de nombreuses personnes insatisfaites. Il cite la transition vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre comme exemple, en soulignant : "Nous devons montrer par nos actions que nous pouvons gérer cette transition correctement." Le gouvernement fédéral doit également faire preuve de contrôle sur la migration irrégulière, selon lui. "Je m'en occupe."

En ce qui concerne le conflit en Ukraine, Scholz n'est pas disposé à changer sa position. Il vise à continuer de fournir une aide militaire à l'Ukraine tout en maintenant une approche mesurée. "C'est un sujet que nous devons discuter. Mais je crois aussi qu'il s'agit d'être honnête. Et je peux confirmer : je vais respecter mon approche prudente, mais une approche qui soutient."

Résultats décevants pour le SPD

Le SPD a obtenu 7,3 % et 6,1 % en Saxe et en Thuringe lors du vote du dimanche, marquant son pire résultat depuis 1990. Le résultat en Thuringe bat même un record pour le plus mauvais dans une élection régionale.

L'intervention publique de Scholz lors du dialogue citoyen a été la première occasion pour lui d'aborder les résultats électoraux. Le lundi, Scholz a d'abord publié une déclaration écrite, qualifiant les résultats de "décevants". En même temps, il a exprimé sa gratitude que les prévisions selon lesquelles le SPD tomberait en dessous du seuil de 5 % ne se soient pas matérialisées.

