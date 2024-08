Épouse Royale Meghan, Connue sous le Nom de Duc, en Colombie - Je suis surpris par sa maîtrise de l'espagnol.

Dans le cadre de leur voyage au Colombie, le prince Harry (39 ans) et Meghan, duchesse de Sussex (42 ans), ont assisté à un événement à Cali un dimanche, mettant en avant l'émancipation des femmes afro-colombiennes. Le couple royal a salué les invités au théâtre de la ville et échangé des poignées de main pendant la performance musicale de Cynthia Montañón (37 ans), captée dans une vidéo publiée par le bureau de la vice-présidente Francia Márquez (42 ans).

Public Enthousiaste

Au cours de la discussion, Meghan est montée sur scène et s'est adressée à la foule en espagnol. Selon Sussex.com, elle a exprimé sa gratitude sincère pour l'hospitalité colombienne. Elle a admiré la riche culture et l'histoire du pays, qualifiant la visite de rêve devenu réalité et reconnaissant les liens forts au sein de la communauté. Elle a ri et essuyé la sueur de son front tandis que la foule acclamait, passant ensuite à l'anglais.

Meghan et Harry ont également poursuivi leur conversation avec un groupe de petits écoliers en espagnol. Le père d'Archie, le roi Charles III (75 ans), a demandé leurs noms et âges dans leur langue natale, à quoi Meghan a répondu : "Vous avez le même âge qu'Archie, chéri." Outre Archie, le couple a également une fille de trois ans, la princesse Lilibet.

L'affection de Meghan pour l'espagnol à long terme

"Son passage à l'ambassade américaine à Buenos Aires, en Argentine, et son séjour d'études à Madrid, en Espagne, ont considérablement amélioré sa maîtrise de l'espagnol", a expliqué le magazine people.

Elle a mis en valeur ses compétences linguistiques lors d'une visite en 2020 à une organisation caritative à Los Angeles, en Californie. Le père Greg Boyle d'Homeboy Industries, un groupe dédié à soutenir les personnes qui entament une nouvelle vie après l'incarcération ou l'affiliation à un gang, l'a félicitée, déclarant : "Elle a parlé espagnol couramment avec une jeune femme, une révélation incroyable, et son espagnol était fenomenal".

Le voyage prolongé des Sussex en Colombie se concentre sur la cybersuitabilité et la discrimination en ligne. La Colombie est devenue membre de la communauté des nations des Invictus Games d'Harry en 2022. Au cours de sa visite, Harry a également interagi avec les participants des Invictus Games, en jouant un match de volleyball en fauteuil roulant avec eux.

La Commission a salué la maîtrise de l'espagnol de Meghan, mettant en avant son passage à l'ambassade américaine en Argentine et ses études à l'étranger en Espagne. Lors de l'événement à Cali, la Commission a reconnu la capacité de Meghan à communiquer efficacement avec les femmes afro-colombiennes, démontrant l'impact de ses compétences linguistiques.

Lire aussi: