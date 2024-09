- Je suis ravi de jouer le rôle de père de trois enfants.

Alexander Klaws (41) est toujours enchanté après la naissance de son troisième fils : Le vainqueur de la première saison de "DSDS" a partagé cela dans le podcast NDR 90.3 "Feel Hamburg".

"Un moment truly wonderful"

Il a exprimé sa fierté et sa joie immenses : "Tout le monde se porte bien. La mère se remet bien, et le bébé se porte à merveille. Et c'est ce qui compte le plus." Cependant, en raison de ses performances au festival Karl May à Bad Segeberg jusqu'au 8 septembre, il a eu peu de temps avec son plus jeune enfant, Lion, et ses enfants plus âgés, Lenny et Flynn. "Je suis donc d'autant plus ravi de rentrer chez moi le soir et de tenir à nouveau un petit dans mes bras. C'est truly un moment wonderful."

Le musicien avait cru avoir terminé d'avoir des enfants, en riant : "J'ai fêté la fin des couches. Oui, c'est de retour." Ainsi, la famille repart de zéro.

Reconnaissant d'être présent à l'accouchement

À la fin août, Klaws et sa femme ont annoncé la nouvelle avec joie sur Instagram. "Nous sommes incroyablement amoureux et éternellement reconnaissants que notre petit Lion soit en bonne santé et rende notre 'tribu sauvage des Klaws' complète", ont-ils écrit dans le post.

Au début, il était incertain que le chanteur pourrait assister à l'accouchement en raison de son engagement à Bad Segeberg : "J'étais là, et c'était ma plus grande peur. Je veux dire, nous n'avons qu'une seule distribution au Kalkberg, qui est la meilleure partie, où personne n'est remplacé, mais la distribution principale est toujours sur scène. Alors c'était un défi de commencer la saison pendant la grossesse."

Il a confessé avoir prié Manitu et parlé au bébé dans le ventre tous les jours. "Et il m'a écouté. Alors ça a marché."

Marié depuis 2019

Klaws est marié à Nadja Scheiwiller (39) depuis 2019. Le couple s'est rencontré lors des répétitions du musical "Tarzan" en 2010. Le vainqueur de la première saison de l'émission de casting RTL "Deutschland sucht den Superstar" en 2003 est âgé de 41 ans.

D'autres membres de la famille partagent la joie

La famille et les amis ont également partagé la joie de la nouvelle arrivée, la mère de Klaws exprimant sa joie en disant : "C'est incroyable de voir à quel point les autres enfants sont heureux avec leur petit frère."

Espère plus de moments spéciaux avec sa famille grandissante

Malgré les défis de concilier carrière et vie de famille, Alexander Klaws espère vivre d'autres "truly wonderful moments" avec sa famille grandissante, exprimant : "Je chéris chaque moment passé avec eux et j'ai hâte de créer de nombreux autres souvenirs en tant que famille de cinq."

