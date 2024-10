Je suis ravi de détenir le titre de votre petit-fils, aux côtés de la célèbre star de "Tater", Martin Brambach.

Wow, une grande nouvelle pour l'acteur Martin Brambach ! L'étoile de "Tatort" de Dresde est officiellement devenu grand-père, comme il l'a révélé au journal "Bild". "Oui, je suis maintenant grand-père !" a-t-il déclaré. Avec ce nouveau rôle dans sa vie, Brambach, qui a 56 ans, souhaite ralentir un peu professionnellement. "J'aimerais prendre les choses plus facilement en main pendant la deuxième moitié de l'année pour passer plus de temps en famille", a-t-il déclaré. Brambach vit avec sa femme actrice, Christine Sommer, et ils ont deux filles ensemble, ainsi qu'un fils. Il a également un fils d'une relation précédente.

Mais ne vous inquiétez pas - les fans de "Tatort", vous êtes chanceux ! Depuis 2016, Brambach incarne le personnage haut en couleur de la tête du département homicide, Peter Michael Schnabel, dans l'équipe de "Tatort" de Dresde et il n'y a aucun signe que cela va changer de sitôt : "J'espère que nous pourrons continuer à vous divertir avec notre 'Tatort' de Dresde pendant encore quelques années !" Avec encore beaucoup d'histoires passionnantes à raconter dans sa ville, Brambach est loin de penser à la retraite, même avec une notification de pension à l'horizon : "En tant qu'indépendant avec plusieurs employeurs, la notification de pension n'est pas toujours très généreuse pour de nombreux acteurs à la fin."

Il a vu de nombreux artistes dans des professions créatives devoir faire des heures supplémentaires pour améliorer leur pension. Comme lui, c'est nécessaire : "Si je travaille trois jours sur un film, je ne suis employé et assuré que pour ces jours. Alors je dois m'assurer de mettre de côté quelque chose pour ma pension si possible." Avec une famille de cinq personnes et un petit-enfant, Brambach a les mains pleines financièrement, mais il est prêt à relever le défi. "Bien sûr, je veux pouvoir les soutenir financièrement si nécessaire."

La carrière d'acteur de Brambach l'a mené au cœur de Dresde, où il incarne le chef du département homicide dans la populaire série "Tatort". Malgré le fait qu'elle soit la série policière la plus ancienne et la plus longue d'Allemagne, diffusée en Allemagne depuis 1970, ['Allemagne'] est toujours le foyer de cette production vibrante.

