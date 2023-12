Je suis l'un des joueurs préférés pour gagner Roland Garros" : L'ascension fulgurante de Carlos Alcaraz, 19 ans

Le règne des "trois grands" - Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic - sur le tennis masculin a traversé toute la vie de Carlos Alcaraz.

Le 6 juillet 2003, le lendemain du deuxième mois d'Alcaraz, Federer a remporté son premier titre du grand chelem à Wimbledon, donnant le coup d'envoi d'une ère au cours de laquelle les "trois grands" ont remporté 61 des 74 derniers tournois du grand chelem.

Au cours de cette période, plusieurs joueurs ont été présentés comme la "nouvelle génération" du tennis masculin : en 2015, il s'agissait de Grigor Dimitrov et Milos Raonic ; en 2019, d'Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas ; en 2022, de Carlos Alcaraz.

Jusqu'à présent, aucun membre de cette "nouvelle génération" n'a remis en cause la domination des "trois grands", mais il y a quelque chose de différent chez Alcaraz, quelque chose que l'on n'avait pas vu depuis les exploits de son compatriote Nadal.

Comme Nadal, Alcaraz est entré dans le top 10 pour la première fois après avoir remporté l'Open de Barcelone à l'âge de 18 ans. Il est également le plus jeune homme depuis Nadal à entrer dans le top 10 et à remporter un titre ATP 1000.

"Tous ces joueurs, les plus grands de tous les temps, étaient déjà excellents à l'adolescence ou montraient des signes d'excellence à l'adolescence", a déclaré Ben Rothenberg, journaliste de tennis, à CNN Sport.

Changer les règles du jeu

Après avoir remporté l'Open de Miami en avril, Alcaraz a exposé à Don Riddell, de CNN, ses objectifs relativement modestes pour 2022 : entrer dans le top 10 du classement mondial et atteindre les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Trois semaines plus tard, Alcaraz est entré dans le top 10 après avoir remporté l'Open de Barcelone.

Deux semaines après Barcelone, Alcaraz a remporté son quatrième titre de 2022 à l'Open de Madrid, en battant Nadal et Djokovic sur le chemin de la finale.

Depuis le début de l'année, il affiche un taux de victoire remarquable de 90 %, un pourcentage qui passe à 94 % sur terre battue.

Suite à ces victoires et à son ascension fulgurante au sommet du sport, Alcaraz a réorienté ses objectifs pour l'année.

"Je dirais que je suis l'un des joueurs favoris pour gagner Roland Garros", a déclaré Alcaraz à CNN.

"Il y a beaucoup de grands joueurs - Rafa, Djokovic, les meilleurs joueurs du monde vont jouer là-bas, mais je pense que je suis prêt à faire un bon résultat à Roland Garros.

Si Alcaraz veut remporter son premier grand chelem à Roland Garros, il devra le faire à la dure, car le jeune homme de 19 ans se trouve dans la même moitié de tableau que Nadal et Djokovic.

Néanmoins, l'équipe d'Alcaraz reste optimiste.

"Carlos atteindra tous les objectifs qu'il souhaite atteindre", a déclaré Alberto Lledó, le préparateur physique d'Alcaraz, à CNN Sport.

"S'il se fixe un objectif et continue à travailler avec le même engagement que jusqu'à présent, il sera capable de l'atteindre.

Partager des moments privilégiés

L'ascension d'Alcaraz vers le statut de favori à Roland Garros a commencé dans sa ville natale d'El Palmar, dans la banlieue de Murcie, où il a été repéré à l'âge de 11 ans par son agent Albert Molina.

Quatre ans plus tard, Juan Carlos Ferrero - ancien numéro un mondial et finaliste à Roland-Garros - a commencé à entraîner le jeune homme.

Leur relation étroite s'est manifestée à l'Open de Miami, où Ferrero a été absent pendant une grande partie du tournoi en raison du décès de son père.

"C'est pour Juanki. La victoire est à toi", a écrit Alcaraz en espagnol sur l'objectif d'un appareil photo après sa victoire en demi-finale.

Une fois Alcaraz en finale, Ferrero s'est envolé pour la Floride afin de surprendre et de soutenir son jeune protégé.

"Cela signifie beaucoup pour moi de pouvoir partager ce moment spécial avec lui", a déclaré Alcaraz.

"Il a traversé une période difficile en ce moment. Il s'est éloigné de sa famille pendant quelques jours pour rester avec moi et cela me fait beaucoup de bien.

Ferrero et le reste de l'équipe d'Alcaraz ont inculqué une mentalité qui souligne l'importance de la persévérance et du travail - "une culture de l'effort", comme l'appelle son physiothérapeute Juanjo Moreno.

Comme c'est souvent le cas pour les jeunes athlètes, la percée d'Alcaraz au plus haut niveau semble s'être produite du jour au lendemain, à la suite d'énormes progrès réalisés pendant l'intersaison. En fait, c'est le contraire qui est vrai, selon Moreno.

"Cette année, nous avons eu une longue pré-saison, ce qui nous a permis de nous concentrer davantage sur le développement de sa condition physique, mais le changement de condition physique est le résultat d'un travail acharné de Carlos pendant une longue période, en changeant ses habitudes de travail, de repos et d'alimentation", a déclaré Moreno.

La clé du succès

Cette "culture de l'effort" se traduit également dans les performances d'Alcaraz sur le terrain.

Son athlétisme est la base de son jeu, ce qui lui permet de décocher des coups de pied au sol agressifs et de défendre avec audace de tous les côtés du terrain.

"Je pense que je me donne à fond à chaque match et à chaque moment", a déclaré Alcaraz. "Je n'ai peur de rien, cela ne me dérange pas de jouer contre n'importe quel joueur du monde.

C'est cette constance dans tous les domaines du jeu qui semble être la clé de son succès.

Il n'a pas de force écrasante - comme un service extraordinairement puissant - qui puisse être neutralisée par des tactiques spécifiques, pas plus qu'il n'a de faiblesse évidente.

"C'est un joueur incroyablement complet et équilibré pour quelqu'un d'aussi jeune et il peut tout faire", a déclaré Rothenberg.

"Il semble très fin tactiquement, il a un très bon QI de tennis et physiquement, il a été très bon aussi.

Pour Lledó, c'est la mentalité d'Alcaraz et "la personnalité qu'il montre dans les moments difficiles, sa façon de les affronter" qui font de lui un talent à part.

Lors de son quart de finale contre Nadal à l'Open de Madrid, par exemple, Alcaraz a été surclassé 6-1 dans le deuxième set mais s'est quand même repris pour remporter le match, tandis qu'il s'est imposé 6-7(5) 7-5 7-6(5) contre Djokovic en demi-finale.

Outre son talent prodigieux sur le court, Alcaraz possède un charme facile et un large sourire qui lui permettent de se faire aimer du public partout où il joue.

"Personne n'a vraiment de mauvais mots à dire à son sujet", a déclaré Rothenberg.

Une autre étoile est née

À chaque championnat remporté par Alcaraz, le battage médiatique autour de lui s'intensifie un peu plus, alors que le tennis masculin se languit d'une nouvelle histoire et d'une nouvelle star.

De retour en Espagne, les journaux sportifs du pays ont salué leur nouveau héros conquérant après sa victoire à l'Open de Madrid.

"Charlie, tu es grand", titrait Marca ; El País déclarait qu'"une autre étoile est née", tandis que la une d'AS indiquait simplement "Béni" devant une photo de Zverev versant du champagne sur Alcaraz.

Alcaraz lui-même semble éviter l'essentiel de cette couverture.

"Beaucoup de gens me regardaient, me félicitaient", a déclaré Alcaraz à CNN après sa victoire à Miami.

"Je n'ai pas encore eu le temps de tout lire, mais c'est incroyable que beaucoup de gens et de journaux parlent de vous.

En ce qui concerne le renversement du régime qui a régné sur le tennis masculin au cours des deux dernières décennies, Alcaraz est réticent à se présenter comme un révolutionnaire annonçant une nouvelle ère.

"J'ai la chance d'apprendre de ces gars [Nadal, Federer et Djokovic] si proches, de partager un vestiaire, de partager des courts", a-t-il déclaré. "J'espère pouvoir les observer pendant de nombreuses années.

Mais peu importe combien de temps les "Big Three" pourront prolonger leur illustre carrière, Roland Garros pourrait bien être le théâtre du premier véritable défi à l'ordre établi dans le tennis masculin depuis longtemps.

Source: edition.cnn.com