- Je suis ici pour faire un travail.

Nouveau joueur Michael Olise ne se laissera pas influencer par les rapports sur le montant élevé de son transfert par FC Bayern. "Je ne regarde pas les gros titres ou les prix, ce genre de choses", a déclaré le jeune homme de 22 ans, présenté officiellement à la presse la veille du premier tour de la DFB-Pokal de Munich. "Le club attend de moi que je fasse un travail, et c'est pour cela que je suis ici." Vendredi (20h45/ZDF et Sky), le recordman de la coupe, souvent éliminé tôt ces dernières années, sera l'invité du promu de deuxième division SSV Ulm.

Le participant français des Jeux Olympiques a signé un contrat avec Munich jusqu'à l'été 2029. Il aurait coûté environ 60 millions d'euros à FC Bayern, y compris les bonus, du club de Premier League Crystal Palace.

Récemment, le Français a convaincu aux Jeux Olympiques de Paris, où il a joué un rôle majeur dans la participation de l'hôte à la finale et la victoire de la médaille d'argent. Lors de sa conférence de presse à Säbener Straße, il a reçu un gâteau du directeur sportif Max Eberl avec les cinq anneaux olympiques dessus. "During the Olympic tournament, he once again showed what quality he has", praised Eberl. "This is a player who will bring us a lot of joy."

"Now the challenge begins"

With his performance at the Summer Games, Olise comes to Munich "in top shape and healthy," added the sports director. Now it's about getting to know the team and the ideas of coach Vincent Kompany as quickly as possible.

Olise has found his place in the locker room at Säbener Straße between Harry Kane and Leroy Sané. He has already been welcomed by his teammates and the coach. "I'm glad you're here," said coach Kompany as he embraced his Olympic medal winner. "But now the challenge begins," said grinning veteran Thomas Müller.

