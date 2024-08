- "Je suis étudiante, il est riche", est une reformulation de la déclaration de Jenny Elvers concernant sa connexion avec Farin Holiday.

Ce week-end, le groupe The Doctors, formé en 1982 avec les leaders Farin Urlaub et Bela B, aux côtés de Rodrigo González, montera sur scène à nouveau à Berlin. Ils ne joueront pas n'importe où, mais sur le site de l'ancien aéroport de Tempelhof, devant un public prévu de 60 000 personnes. Et ils n'ont pas prévu un seul concert, mais trois.

Le succès du groupe dans le rock allemand est indéniable, mais ils ont réussi à garder leur vie privée remarquablement privée. L'un des rares faits connus sur Bela B, alias Dirk Felsenheimer, est qu'il est père. En ce qui concerne Farin Urlaub, anciennement connu sous le nom de Jan Vetter, sa relation avec l'actrice Jenny Elvers a été rendue publique.

Jenny Elvers : "Personne ne savait"

Dans un prochain épisode de l'émission de discussion NDR "Profond et clair", qui sera diffusé en septembre et actuellement disponible dans la bibliothèque des médias ARD, Elvers partage des détails intéressants sur son passé avec le musicien. Elle l'a rencontré dans les années 80, alors qu'elle était encore à l'école. "J'avais 17, 18 ans", dit-elle, et ajoute rapidement : "Juste une adolescente comme les autres."

Urlaub était son "premier petit ami", reveals Elvers. Malgré leur relation de quatre ans, elle est restée secrète à l'époque : "Personne ne savait". Elle l'a rencontré, explique-t-elle, "à un concert. C'était une période très excitante, parce qu'ils étaient au sommet de leur carrière, en tournée avec 'Westerland'".

Ils sont restés en contact, bien que pas aussi facilement qu'aujourd'hui : "Nous n'avions pas de téléphones portables, juste un gros téléphone orange avec un long fil. Mes parents écoutaient toujours quand je parlais au téléphone". Ils écrivaient également des lettres.

Farin Urlaub a habité chez Jenny Elvers

"Les Doctors se sont séparés et Jan... a emménagé dans ma chambre dans ma maison", reveals Elvers. Le plus grand défi n'était pas la différence d'âge, mais leurs modes de vie très différents. "J'étais encore à l'école, il était au sommet de sa carrière, tout juste sorti du groupe", explique-t-elle, ajoutant : "C'était un millionnaire avec beaucoup de temps libre, j'étais une étudiante. Et ce n'était pas à Berlin ou dans une grande ville, mais dans la lande de Lunebourg, à Amelinghausen, dans ma chambre, avec mes parents, mon petit frère et ma grand-mère encore vivants".

Cette situation a duré quelques mois, reveals Elvers. "Puis il a acheté une maison dans la lande de Lunebourg, juste à côté. C'est à ce moment-là que j'ai quitté la chambre et emménagé dans ma propre maison. C'était ma première expérience de la vie adulte", ajoute-t-elle.

Elvers parle chaleureusement d'Urlaub dans la conversation. "Nous avons beaucoup voyagé ensemble. En fait, j'ai appris beaucoup de choses de lui. C'est un homme très cultivé, très intelligent", dit-elle. "Je l'ai vraiment aimé", confirme Elvers. C'est pourquoi leur relation est restée secrète vis-à-vis de la presse - "parce que je ne voulais pas devenir célèbre grâce à un homme". Elle se sentait plutôt comme "une fille de la campagne" incertaine de sa place : "Que pouvais-je lui offrir ?" Ce n'est que lorsqu'elle a acquis sa propre

