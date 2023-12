Je suis désolé pour la peine que j'ai causée" : Romelu Lukaku s'excuse pour son interview incendiaire

Dans cette interview, enregistrée en décembre mais publiée la semaine dernière, Lukaku a déclaré qu'il n'était "pas heureux" de sa situation actuelle au sein du club londonien et qu'il était frustré par le système que l'entraîneur Thomas Tuchel avait décidé d'utiliser.

L'attaquant belge a également déclaré qu'il aimerait un jour retourner à l'Inter Milan, ce qui a provoqué la colère des supporters de Chelsea.

Lukaku a insisté sur le fait que ce n'était pas son intention, mais il a dit qu'il comprenait "totalement" les frustrations des fans.

"Je suis désolé pour la colère que j'ai causée", a-t-il déclaré à Chelsea TV. "Vous connaissez les liens qui m'unissent au club et je comprends tout à fait que vous soyez contrariés.

"J'aurais dû être plus clair dans mon message. L'interview avait pour but de dire au revoir aux fans de l'Inter et non de manquer de respect aux fans de Chelsea, à mes coéquipiers, au club et à l'entraîneur.

"Ils ont fait beaucoup d'efforts pour me faire venir ici et je voulais revenir. Je suis en mission depuis que je suis parti, donc je comprends parfaitement la frustration des fans, mais maintenant, c'est à moi de m'assurer que je montre mon engagement à 100%."

Lukaku a marqué sept buts en 18 matches depuis son retour à Chelsea dans le cadre d'un contrat record de 97,5 millions de livres sterling (132 millions de dollars), mais il ne s'est pas toujours retrouvé dans le onze de départ.

Tuchel a exclu Lukaku de l'équipe pour le grand match de Premier League contre Liverpool après la publication de l'interview de Sky Italia et a déclaré lors de la conférence de presse de mardi qu'il serait également sanctionné par une amende.

"Il y aura une action disciplinaire et il l'acceptera", a déclaré Tuchel aux journalistes. "Ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas la plus grande et cela ne rend pas un retour impossible. Ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas la plus grande et cela ne rend pas un retour impossible.

"Mais il s'est passé quelque chose et il va recevoir une amende, il doit l'accepter".

Lukaku sera de retour dans le groupe pour la demi-finale aller de la Carabao Cup contre Tottenham, mardi, Tuchel ayant déclaré que l'attaquant "se sentait responsable de réparer les dégâts".

Source: edition.cnn.com