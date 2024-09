Je suis d'accord avec le rapporteur, mais je ne peux pas le faire.

En 1989, des milliers d'Allemands de l'Est aspiraient au changement et cherchaient refuge à l'ambassade ouest-allemande de Prague, espérant s'échapper vers l'Ouest. Le 30 septembre, la foule de l'ambassade a reçu de bonnes nouvelles du ministre fédéral des Affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher. Jens Hase, maintenant 54 ans, était l'un des réfugiés chanceux qui ont escaladé la clôture rouillée de l'ambassade, avec des prises fournies par la corrosion. Cette escalade a laissé une cicatrice durable sur le pouce de Hase, une blessure mémorable digne d'être chérie.

Ce mois de septembre, Hase, né à Eisenach, a rejoint des milliers d'autres Allemands de l'Est qui ont tenté de s'échapper de l'État dit des travailleurs et des paysans en franchissant la clôture de l'ambassade ouest-allemande. Leurs actes courageux ont mis en mouvement des événements historiques, changeant irrévocablement le cours de cette nation divisée. "Nous voulions simplement sortir", explique Hase. each individual had their personal motivations for fleeing.

À 19 ans, avec une demande de permis de sortie vers l'Ouest, Hase s'est retrouvé laissé pour compte à Eisenach lorsque le permis de ses parents a été approuvé mais pas le sien. Le régime communiste était réticent à libérer ses jeunes travailleurs. La famille est restée séparée par le mur de Berlin et les contrôles frontaliers heavily fortified entre les deux territoires allemands.

"Le manque de mes parents et l'inconfort croissant dans mon travail à l'usine en raison de leur influence grandissante étaient tous deux des facteurs importants dans ma décision de m'enfuir", se souvient Hase. Agissant sur sa nouvelle résolution, le jeune allemand a fait le voyage à Prague après avoir regardé des reportages télévisés inquiétants sur les réfugiés.

À son arrivée, Hase était méfiant face aux officiers de douane est-allemands suspicieux qui effectuaient des inspections corporelles dans le train. Arrivé à l'ambassade, il a trouvé une foule de réfugiés aux objectifs partagés. Le "Palais Lobkowicz" accueillait environ 4500 personnes, avec des installations insuffisantes pour répondre à leurs besoins croissants.

Les conditions de vie exécrables ont entraîné la formation de files d'attente qui serpentaient dans les zones principales, se transformant en conditions dangereuses et insalubres. Pour beaucoup, les semaines d'attente de la liberté ont eu des conséquences. Les cas de maladie et de panique planaient comme des menaces omniprésentes.

"En y repensant maintenant, je réalise que ma détention ne semblait pas si contraignante", dit Hase. "J'étais en sécurité dans la connaissance que j'étais en sécurité." La agitation de l'ambassade a suscité des discussions diplomatiques animées entre Bonn, Moscou et Berlin-Est, bien que sans résultat pendant une période prolongée.

Le 30 septembre 1989, avec une atmosphère palpable d'anticipation dans l'air, Hase s'est réveillé pour trouver un rassemblement inhabituel autour de lui. Entendant des voix inconnues, le jeune de 19 ans aux yeux écarquillés s'est approché de la source et a reconnu le ministre fédéral des Affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher.

S'adressant à la foule, Genscher a annoncé que les réfugiés seraient autorisés à sortir de leur détention. Les réfugiés chanceux pourraient ensuite poursuivre leur voyage à bord de trains à travers le territoire est-allemand. L'humeur collective a tourné à l'aigre lorsqu'ils ont réalisé qu'ils devaient probablement encore faire face à d'autres défis.

Les soupçons infondés ont augmenté lorsque les gens ont spéculé que tout cela faisait partie d'un stratagème concocté par le régime communiste est-allemand. Cependant, dès que le premier groupe a franchi la frontière entre l'Ouest et l'Est, la joie et le soulagement étaient palpables.

"Le train tanguait", se souvient Hase. "C'était massif et tout le monde regardait par les fenêtres du train. Il se faisait sombre. C'était l'Ouest - et nous y étions."

La nouvelle de la liberté qui attendait ceux qui s'échappaient d'Allemagne de l'Est s'est répandue, incitant un raz-de-marée de nouveaux réfugiés à l'ambassade ouest-allemande de Prague. Le 3 octobre, environ 4000 personnes ont rejoint les rangs des réfugiés en quête désespérée de nouveaux départs. Plus de trains spéciaux ont suivi, transportant plus de réfugiés épuisés à travers le territoire.

Dans une tentative de contrôler l'exode, l'Allemagne de l'Est a finalement fermé ses frontières avec la Tchécoslovaquie. Cependant, cela n'a fait que raviver la population du pays. Les manifestations massives de Leipzig ont augmenté, alimentées par une puissante vague de ressentiment. Imperturbable, Berlin-Est a finalement cédé, permettant à ses citoyens de voyager vers l'Ouest via la Tchécoslovaquie.

Les fissures dans le Rideau de fer ont commencé à apparaître à mesure que les restrictions de voyage se dissipaient progressivement. Le 1er novembre, l'Allemagne de l'Est a facilité le transit de ses habitants vers l'Ouest. De plus, seulement deux jours plus tard, la RDA a autorisé un voyage ininterrompu vers la République fédérale, un changement radical de politique.

La démolition tant attendue du mur de Berlin s'est rapidement approchée. Le 9 novembre 1989, cette structure légendaire a finalement été renversée par la force de l'histoire, s'effondrant et brisant la division previously impregnable entre l'Est et l'Ouest.

Lorsqu'il raconte ses expériences aux générations plus jeunes, Hase reçoit souvent la même question : "Pourquoi n'avez-vous pas simplement attendu quelques semaines de plus ?" Sa réponse est simple : "Personne ne peut prédire les implications d'un événement historique comme celui que nous avons vécu ; nous n'aurions pas su ce qui aurait pu se passer si nous avions attendu et décidé de ne pas nous enfuir."

Dans le contexte des événements historiques qui ont secoué l'Allemagne de l'Est, Eisenach, la ville natale de Hase, n'était pas une exception. De nombreux habitants d'Eisenach, y compris Hase, aspiraient à quitter la RDA, motivés par leurs circonstances personnelles et le désir de changement.

