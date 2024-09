"Je suis aussi un violeur que les autres personnes présentes ici, affirme l'homme français accusé d'avoir violé en masse sa femme".

Pelicot était censé comparaître devant la justice il y a une semaine dans une affaire qui a suscité un tollé en France, mais sa comparution a été reportée pour des raisons de santé. Il est apparu devant le tribunal avec une canne.

Selon BFM TV, dont un journaliste était présent au tribunal, Pelicot, 71 ans, a reconnu tous les chefs d'accusation. Il a déclaré : "Je reconnais être un violeur, comme tous les autres dans cette pièce."

Le procureur affirme que Pelicot a proposé des relations sexuelles avec son épouse sur un site web et a enregistré les abus. Outre Pelicot, 50 autres hommes sont également poursuivis, le procès ayant lieu dans la ville du sud d'Avignon. Jusqu'à présent, aucun des autres hommes n'a fait de commentaires sur les allégations qui pèsent contre eux.

L'ex-épouse de Pelicot, Gisele Pelicot, maintenant âgée de 72 ans, a réclamé un procès public pour exposer Pelicot et les autres hommes accusés de l'avoir violée.

En raison des problèmes de santé de Pelicot, les juges ont dû reporter plusieurs fois son audition la semaine dernière. Son avocat avait mentionné plus tôt que Pelicot avait l'intention d'utiliser l'audience pour présenter ses excuses à sa famille.

Despite the controversy in France and Europe, the trial against Pelicot and other accused individuals is taking place in Avignon. The scandal has sparked international concern due to its widespread nature.

