Faits marquants de l'histoire

Je sens que j'ai les moyens de gagner", déclare Angel Yin, une jeune golfeuse américaine à la frappe puissante.

Angel Yin est l'une des plus longues conductrices du circuit

2017 a été la première saison complète de la LPGA pour l'adolescente

Le jeu féminin va devenir "de plus en plus long".

Cela n'a pas empêché la jeune Américaine de frapper immédiatement la balle à 150 yards et de prendre ensuite une décision plutôt sage.

Je vais faire ça pour le reste de ma vie", a déclaré Yin à sa mère Michelle Liu, repoussant ainsi les espoirs qu'elle avait depuis longtemps d'apprendre le piano.

Treize ans plus tard, avec une victoire à la Solheim Cup à son actif, l'adolescente au visage frais doit être reconnaissante.

"Je ne sais pas pourquoi ma mère a écouté une enfant de six ans, mais ce jour-là, elle l'a fait", a déclaré Yin à l'émission Living Golf de CNN. "Je savais depuis que j'étais petite que je deviendrais golfeuse professionnelle".

Un talent précoce

Yin frappe régulièrement la balle à plus de 300 mètres du tee, avec parfois des drives de plus de 350 mètres, au cours de sa première année complète sur le LPGA Tour.

Son énorme potentiel et sa puissance ont été évidents dès son plus jeune âge.

En 2010, Yin a remporté le premier des deux championnats amateurs féminins de l'État de Californie un mois après son 12e anniversaire - la même année, elle était la plus jeune participante au championnat amateur féminin des États-Unis.

Lors du championnat Kraft Nabisco 2013, désormais connu sous le nom d'ANA Inspiration, elle s'est classée deuxième de l'ensemble du champ pour la distance de frappe à l'âge de 14 ans.

Yin, qui a fêté ses 19 ans en octobre, a joué en moyenne des drives d'un peu plus de 272 yards en 2017 - seules Lexi Thompson (273 yards), Joanna Klatten (278 yards) et Maude-Aimée Leblanc (279 yards) peuvent se targuer d'avoir une moyenne plus élevée.

Son ascension a été rapide, mais la jeune fille de Monterey Park, en Californie, n'en est qu'à ses débuts.

"Lorsque j'ai décidé de devenir professionnelle, je n'étais pas nerveuse, j'étais juste plus excitée qu'autre chose", dit-elle.

"La LPGA est ce qu'il y a de mieux au monde. J'aime la compétition, elle vous fait progresser. D'une manière générale, j'ai beaucoup grandi en tant que personne. J'ai appris de ces filles, je leur ai parlé, j'ai voyagé avec elles.

READ : La grande frappe du golf qui a aussi beaucoup de personnalité

Avec déjà cinq top 10 sur le LPGA Tour, Yin estime que son jeu est devenu "moins négligé et plus cohérent" en compagnie des meilleures, même si elle reconnaît qu'elle n'a pas le droit à l'erreur.

"Vous n'avez pas le droit à l'erreur ici", dit-elle. "Vous n'avez vraiment pas le droit.

"Mon jeu court est bon, mais il n'est pas encore assez serré. Je devrais être meilleure dans ce domaine, car je frappe toujours très loin.

Yin raconte qu'elle a joué récemment un par cinq avec un dogleg à gauche où personne ne pouvait porter l'eau.

"J'étais trop excitée et j'ai fait un hook dans l'eau ce jour-là, mais j'ai quand même fait un birdie", se souvient-elle. "Quand je fais une erreur, avec ma distance, je peux me rattraper.

Un emploi du temps épuisant

Yin considère les "semaines sur la route" comme la partie la plus difficile de son ascension vers les rangs professionnels, notant qu'elle n'est pas restée à la maison plus de quinze jours de toute l'année.

"Chaque semaine, c'est un hôtel différent, un lieu différent, le changement d'heure - c'est tout simplement épuisant", dit-elle. "On ne dort pas beaucoup, mais il faut continuer à travailler.

Mais cet emploi du temps chargé est aussi l'occasion d'élargir ses horizons.

Yin s'est réjouie de la décision de la LPGA d'organiser davantage d'événements en Asie - le soi-disant "Asian Swing" comprenait trois tournois en 2017 - et espère "s'imprégner de plus de culture" à l'avenir.

Elle pense que le golf féminin va devenir "de plus en plus long" et vise à être dans le top 20 mondial l'année prochaine, "en jouant à la télévision deux fois par semaine."

Visitez CNN.com/golf pour plus d'informations et de reportages.

Mais ne croyez pas que Yin soit du genre à s'asseoir sur ses lauriers et à penser qu'elle a réussi.

"On se laisse un peu aller", dit-elle en se remémorant ses exploits. "Mais il faut s'y remettre. J'ai encore beaucoup d'objectifs à atteindre.

"J'ai l'impression d'avoir le jeu, mais il me manque beaucoup de pièces - de petites pièces, pas de grandes pièces - pour gagner.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com