- Je regarde Anthony Hopkins à travers la lentille

Vétéran Thomas Kretschmann (61 ans) s'associe à l'acteur de longue date Anthony Hopkins (86 ans) dans "Yeux dans les arbres". Selon "Deadline", Jonathan Rhys Meyers (47 ans) et Ashley Greene (37 ans), ainsi que Praya Lundberg (35 ans), ont également été engagés. Pour l'instant, le rôle de Kretschmann dans le film reste mystérieux.

Acteurs dans ces rôles

Cette adaptation moderne du roman de H.G. Wells (1866-1946), "L'île du Dr. Moreau", voit Hopkins endosser le rôle principal. Selon "Deadline", Meyers et Greene interpréteront les personnages de Vince Henway et Channing Arneau, menant une équipe d'exploration qui découvre les expériences de laboratoire du docteur sur l'île.

Le tournage devrait commencer cette année et il est prévu qu'il sorte en salles en 2025. Le réalisateur américain Timothy Woodward Jr. (40 ans) sera à la barre, et le scénario est signé B. Harrison Smith, Dominic Burns (40 ans) et Mike Manning (37 ans), qui produiront également le film.

Réalisations précédentes de Kretschmann

Thomas Kretschmann a marqué les écrans internationaux dans des films tels que "The Pianist" (2002), "Indiana Jones et le Cadran du destin" (2023) et "Jungle" (2017), aux côtés de Daniel Radcliffe (35 ans). Dans "Valkyrie" (2008), il a partagé l'affiche avec Tom Cruise (62 ans). Anthony Hopkins a décroché les premiers rôles dans des films tels que "Hannibal" (2001) et "Le Silence des agneaux" (1991), remportant des Oscars pour son interprétation de Hannibal Lecter et son jeu dans "Le Père".

L'acteur irlandais Meyers s'est fait connaître grâce à la série télévisée "The Tudors" et "Vikings", tandis qu'Ashley Greene a connu la célébrité grâce à son rôle dans la saga "Twilight". Lundberg a tenu le rôle principal dans des films tels que "Bangkok Adrénaline" (2009).

